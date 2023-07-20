https://ukraina.ru/20230720/1048140621.html

Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций

Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций - 20.07.2023 Украина.ру

Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций

Поставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту шли через Одесский порт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин

2023-07-20T14:24

2023-07-20T14:24

2023-07-20T14:24

интервью

подберёзкин

черное море

минобороны

всу

украина

крымский мост

артёмовск (бахмут)

теракт

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/91/1033919182_105:0:784:382_1920x0_80_0_0_58f974980f26a77b9e7d5955023e0927.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.- Алексей Иванович, означает ли это заявление Минобороны, что наши моряки теперь эти суда будут попросту пускать на дно?- Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль. Сделать это мы должны были давным-давно, потому что все, что движется в черноморские порты Украины представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас.Для подрыва Крымского моста транспортировка взрывчатки шла через Одесский порт, и поставки вооружения из Румынии и Болгарии, все идет через южные порты. Поэтому для нас это борьба за нарушение морских коммуникаций, было бы странно, если бы мы это не делали. Когда случился теракт на Крымском мосту, в тот же день в интервью я сказал, что обязательно нужно уничтожить прибрежную инфраструктуру.И не только военную, но и гражданскую, потому что много военной техники и боеприпасов поставляется гражданскими судами. В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, - это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты.- А если под удар попадут суда под флагом стран НАТО, к чему это приведет?- Формально это может привести к войне. Но мы предупреждаем, что это зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски, они не сумасшедшие.Мы должны были отсечь южную территорию давным-давно. Это обязательное условие для нормализации обстановки в зоне специальной военной операции, потому что основные логистические центры – это южные порты. Железнодорожные коммуникации ограничены, везут либо по автодорогам в полной темноте на трейлерах, либо через черноморские порты.Это классическая операция, когда нужно отсечь пути поставок вооружения и военной техники, ведь украинский оборонно-промышленный комплекс производство давно прекратил.- А чем коллективный Запад нам может ответить на эту инициативу?- А вот об этом мы должны думать меньше всего. Проводить военную операцию, оглядываясь на то, чем нам могут ответить, бессмысленно. Мы должны делать то, что нужно, исходя из чисто военных соображений.- Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что созданы все условия, чтобы вернуть Артемовск под контроль Киева. Это чистой воды пропаганда?- Полная ерунда, никаких условий нет. На самом деле созданы все условия, чтобы украинскую группировку под Бахмутом окончательно окружить. А то, что им удалось отвоевать некоторые позиции на юге не выглядит ни в какой степени угрожающим. Они пытаются выдать желаемое за действительное, когда за километр занятой территории заплачены десятки тысяч жизней и сотнями единиц бронетехники.

https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html

https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, подберёзкин, черное море, минобороны, всу, украина, крымский мост, артёмовск (бахмут), теракт, румыния, болгария