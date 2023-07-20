Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций - 20.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230720/1048140621.html
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций - 20.07.2023 Украина.ру
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
Поставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту шли через Одесский порт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2023-07-20T14:24
2023-07-20T14:24
интервью
подберёзкин
черное море
минобороны
всу
украина
крымский мост
артёмовск (бахмут)
теракт
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/91/1033919182_105:0:784:382_1920x0_80_0_0_58f974980f26a77b9e7d5955023e0927.jpg.webp
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.- Алексей Иванович, означает ли это заявление Минобороны, что наши моряки теперь эти суда будут попросту пускать на дно?- Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль. Сделать это мы должны были давным-давно, потому что все, что движется в черноморские порты Украины представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас.Для подрыва Крымского моста транспортировка взрывчатки шла через Одесский порт, и поставки вооружения из Румынии и Болгарии, все идет через южные порты. Поэтому для нас это борьба за нарушение морских коммуникаций, было бы странно, если бы мы это не делали. Когда случился теракт на Крымском мосту, в тот же день в интервью я сказал, что обязательно нужно уничтожить прибрежную инфраструктуру.И не только военную, но и гражданскую, потому что много военной техники и боеприпасов поставляется гражданскими судами. В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, - это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты.- А если под удар попадут суда под флагом стран НАТО, к чему это приведет?- Формально это может привести к войне. Но мы предупреждаем, что это зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски, они не сумасшедшие.Мы должны были отсечь южную территорию давным-давно. Это обязательное условие для нормализации обстановки в зоне специальной военной операции, потому что основные логистические центры – это южные порты. Железнодорожные коммуникации ограничены, везут либо по автодорогам в полной темноте на трейлерах, либо через черноморские порты.Это классическая операция, когда нужно отсечь пути поставок вооружения и военной техники, ведь украинский оборонно-промышленный комплекс производство давно прекратил.- А чем коллективный Запад нам может ответить на эту инициативу?- А вот об этом мы должны думать меньше всего. Проводить военную операцию, оглядываясь на то, чем нам могут ответить, бессмысленно. Мы должны делать то, что нужно, исходя из чисто военных соображений.- Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что созданы все условия, чтобы вернуть Артемовск под контроль Киева. Это чистой воды пропаганда?- Полная ерунда, никаких условий нет. На самом деле созданы все условия, чтобы украинскую группировку под Бахмутом окончательно окружить. А то, что им удалось отвоевать некоторые позиции на юге не выглядит ни в какой степени угрожающим. Они пытаются выдать желаемое за действительное, когда за километр занятой территории заплачены десятки тысяч жизней и сотнями единиц бронетехники.
https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html
https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103391/91/1033919182_192:0:709:388_1920x0_80_0_0_ddb237278c6a4cced45f403d3d3646f9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, подберёзкин, черное море, минобороны, всу, украина, крымский мост, артёмовск (бахмут), теракт, румыния, болгария
Интервью, Подберёзкин, Черное море, Минобороны, ВСУ, Украина, Крымский мост, Артёмовск (Бахмут), теракт, Румыния, Болгария

Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций

14:24 20.07.2023
 
© Фото : oborona.ruАлексей Подберёзкин интервью
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Фото : oborona.ru
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Поставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту шли через Одесский порт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
- Алексей Иванович, означает ли это заявление Минобороны, что наши моряки теперь эти суда будут попросту пускать на дно?
- Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль. Сделать это мы должны были давным-давно, потому что все, что движется в черноморские порты Украины представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас.
Для подрыва Крымского моста транспортировка взрывчатки шла через Одесский порт, и поставки вооружения из Румынии и Болгарии, все идет через южные порты. Поэтому для нас это борьба за нарушение морских коммуникаций, было бы странно, если бы мы это не делали. Когда случился теракт на Крымском мосту, в тот же день в интервью я сказал, что обязательно нужно уничтожить прибрежную инфраструктуру.
Алексей Подберёзкин интервью - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 17:47
Алексей Подберёзкин: кто онДиректор Центра военно-политических исследований МГИМО
И не только военную, но и гражданскую, потому что много военной техники и боеприпасов поставляется гражданскими судами. В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, - это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты.
- А если под удар попадут суда под флагом стран НАТО, к чему это приведет?
- Формально это может привести к войне. Но мы предупреждаем, что это зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски, они не сумасшедшие.
Мы должны были отсечь южную территорию давным-давно. Это обязательное условие для нормализации обстановки в зоне специальной военной операции, потому что основные логистические центры – это южные порты. Железнодорожные коммуникации ограничены, везут либо по автодорогам в полной темноте на трейлерах, либо через черноморские порты.
Это классическая операция, когда нужно отсечь пути поставок вооружения и военной техники, ведь украинский оборонно-промышленный комплекс производство давно прекратил.
- А чем коллективный Запад нам может ответить на эту инициативу?
- А вот об этом мы должны думать меньше всего. Проводить военную операцию, оглядываясь на то, чем нам могут ответить, бессмысленно. Мы должны делать то, что нужно, исходя из чисто военных соображений.
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Вчера, 20:00
Владимир Ераносян: С 00 часов 20 июля в Черном море потопят все суда, с которых Украина запускает дроны
- Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что созданы все условия, чтобы вернуть Артемовск под контроль Киева. Это чистой воды пропаганда?
- Полная ерунда, никаких условий нет. На самом деле созданы все условия, чтобы украинскую группировку под Бахмутом окончательно окружить. А то, что им удалось отвоевать некоторые позиции на юге не выглядит ни в какой степени угрожающим. Они пытаются выдать желаемое за действительное, когда за километр занятой территории заплачены десятки тысяч жизней и сотнями единиц бронетехники.
 
ИнтервьюПодберёзкинЧерное мореМинобороныВСУУкраинаКрымский мостАртёмовск (Бахмут)терактРумынияБолгария
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти
14:27"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP
14:24Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
13:59Беременный Кен и хагги-ваги. Депутат Госдумы Бутина хочет защитить детей от кукол-трансгендеров
13:37США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны
13:19Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
13:10Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
13:07Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут
13:03ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова
13:02Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков
13:00Владимир Корнилов: До сих пор не все поняли, что идет война за существование самой России
12:43Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16
12:41"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей
12:35Праздник мародеров. Власти Украины тратят миллионы на ненужные проекты
12:32Монахов Киево-Печерской лавры не пускают в суд на заседание по их выселению
12:24Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост
12:23Скончалась литовский экс-депутат Ирина Розина, которую в Литве обвиняли в "предательских связях"
12:19Украинская колония: путь от мифа к бездне
12:12Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях
12:01Станислав Стремидловский: Варшава уничтожит сельское хозяйство Украины, а Берлин может повторить 1939 год
Лента новостейМолния