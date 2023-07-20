https://ukraina.ru/20230720/1048140621.html
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций - 20.07.2023 Украина.ру
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
Поставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту шли через Одесский порт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
2023-07-20T14:24
2023-07-20T14:24
2023-07-20T14:24
интервью
подберёзкин
черное море
минобороны
всу
украина
крымский мост
артёмовск (бахмут)
теракт
румыния
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.- Алексей Иванович, означает ли это заявление Минобороны, что наши моряки теперь эти суда будут попросту пускать на дно?- Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль. Сделать это мы должны были давным-давно, потому что все, что движется в черноморские порты Украины представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас.Для подрыва Крымского моста транспортировка взрывчатки шла через Одесский порт, и поставки вооружения из Румынии и Болгарии, все идет через южные порты. Поэтому для нас это борьба за нарушение морских коммуникаций, было бы странно, если бы мы это не делали. Когда случился теракт на Крымском мосту, в тот же день в интервью я сказал, что обязательно нужно уничтожить прибрежную инфраструктуру.И не только военную, но и гражданскую, потому что много военной техники и боеприпасов поставляется гражданскими судами. В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, - это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты.- А если под удар попадут суда под флагом стран НАТО, к чему это приведет?- Формально это может привести к войне. Но мы предупреждаем, что это зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски, они не сумасшедшие.Мы должны были отсечь южную территорию давным-давно. Это обязательное условие для нормализации обстановки в зоне специальной военной операции, потому что основные логистические центры – это южные порты. Железнодорожные коммуникации ограничены, везут либо по автодорогам в полной темноте на трейлерах, либо через черноморские порты.Это классическая операция, когда нужно отсечь пути поставок вооружения и военной техники, ведь украинский оборонно-промышленный комплекс производство давно прекратил.- А чем коллективный Запад нам может ответить на эту инициативу?- А вот об этом мы должны думать меньше всего. Проводить военную операцию, оглядываясь на то, чем нам могут ответить, бессмысленно. Мы должны делать то, что нужно, исходя из чисто военных соображений.- Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что созданы все условия, чтобы вернуть Артемовск под контроль Киева. Это чистой воды пропаганда?- Полная ерунда, никаких условий нет. На самом деле созданы все условия, чтобы украинскую группировку под Бахмутом окончательно окружить. А то, что им удалось отвоевать некоторые позиции на юге не выглядит ни в какой степени угрожающим. Они пытаются выдать желаемое за действительное, когда за километр занятой территории заплачены десятки тысяч жизней и сотнями единиц бронетехники.
https://ukraina.ru/20230217/1043665448.html
https://ukraina.ru/20230719/1048128118.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, подберёзкин, черное море, минобороны, всу, украина, крымский мост, артёмовск (бахмут), теракт, румыния, болгария
Интервью, Подберёзкин, Черное море, Минобороны, ВСУ, Украина, Крымский мост, Артёмовск (Бахмут), теракт, Румыния, Болгария
Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
Поставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту шли через Одесский порт, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
- Алексей Иванович, означает ли это заявление Минобороны, что наши моряки теперь эти суда будут попросту пускать на дно?
- Мы наконец-то закрыли северо-запад Черного моря, взяв эту часть акватории под контроль. Сделать это мы должны были давным-давно, потому что все, что движется в черноморские порты Украины представляет для нас опасность. Речь идет о вооружениях и военной технике, не раз все это использовалось в террористических акциях против нас.
Для подрыва Крымского моста транспортировка взрывчатки шла через Одесский порт, и поставки вооружения из Румынии и Болгарии, все идет через южные порты. Поэтому для нас это борьба за нарушение морских коммуникаций, было бы странно, если бы мы это не делали. Когда случился теракт на Крымском мосту, в тот же день в интервью я сказал, что обязательно нужно уничтожить прибрежную инфраструктуру.
И не только военную, но и гражданскую, потому что много военной техники и боеприпасов поставляется гражданскими судами. В условиях военных действий первое, что мы должны сделать, - это изолировать Украину от поставок вооружений через черноморские порты.
- А если под удар попадут суда под флагом стран НАТО, к чему это приведет?
- Формально это может привести к войне. Но мы предупреждаем, что это зона закрыта. Вряд ли суда пойдут в зону военных действий, страховые компании не будут брать на себя такие риски, они не сумасшедшие.
Мы должны были отсечь южную территорию давным-давно. Это обязательное условие для нормализации обстановки в зоне специальной военной операции, потому что основные логистические центры – это южные порты. Железнодорожные коммуникации ограничены, везут либо по автодорогам в полной темноте на трейлерах, либо через черноморские порты.
Это классическая операция, когда нужно отсечь пути поставок вооружения и военной техники, ведь украинский оборонно-промышленный комплекс производство давно прекратил.
- А чем коллективный Запад нам может ответить на эту инициативу?
- А вот об этом мы должны думать меньше всего. Проводить военную операцию, оглядываясь на то, чем нам могут ответить, бессмысленно. Мы должны делать то, что нужно, исходя из чисто военных соображений.
- Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил, что созданы все условия, чтобы вернуть Артемовск под контроль Киева. Это чистой воды пропаганда?
- Полная ерунда, никаких условий нет. На самом деле созданы все условия, чтобы украинскую группировку под Бахмутом окончательно окружить. А то, что им удалось отвоевать некоторые позиции на юге не выглядит ни в какой степени угрожающим. Они пытаются выдать желаемое за действительное, когда за километр занятой территории заплачены десятки тысяч жизней и сотнями единиц бронетехники.