Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией - 20.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230720/1048140427.html
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией - 20.07.2023 Украина.ру
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июля заявил журналистам, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля
2023-07-20T13:19
2023-07-20T13:19
польша
новости
зарубежье
кремль
дмитрий песков
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Работа (по безопасности Союзного государства — ред.) ведётся. Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков.На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил переброску двух дополнительных бригад к границе тем, что в Белоруссию перебросили ЧВК "Вагнер" и необходимостью усилить восток Польши.
https://ukraina.ru/20230720/1048138344.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
польша, новости, зарубежье, кремль, дмитрий песков, белоруссия
Польша, Новости, Зарубежье, Кремль, Дмитрий Песков, Белоруссия

Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией

13:19 20.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июля заявил журналистам, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля
"Работа (по безопасности Союзного государства — ред.) ведётся. Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков.
На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил переброску двух дополнительных бригад к границе тем, что в Белоруссию перебросили ЧВК "Вагнер" и необходимостью усилить восток Польши.
ВС Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК Вагнер
12:41
"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с ПольшейВооруженные Силы Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер", сообщила пресс-служба Минобороны страны
 
ПольшаНовостиЗарубежьеКремльДмитрий ПесковБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти
14:27"Приходите княжить и торговать". В Ровенскую область позвали польских инвесторов - PAP
14:24Алексей Подберёзкин: Для победы в СВО нужно отрезать Украину от морских коммуникаций
13:59Беременный Кен и хагги-ваги. Депутат Госдумы Бутина хочет защитить детей от кукол-трансгендеров
13:37США против СВО. О том, почему переговоры о мире почти невозможны
13:19Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
13:10Расстрел царской семьи: почему его не осудили в СССР и что стало с теми, кто его одобрил - Ищенко. Видео
13:07Депутат Железняк: под "военно-секретные" закупки на Украине тянут все что могут
13:03ЕС выманивает деньги на кровопролития под видом заботы о гражданах — Захарова
13:02Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков
13:00Владимир Корнилов: До сих пор не все поняли, что идет война за существование самой России
12:43Румыния будет учить украинцев английскому и рулить истребителями F-16
12:41"Вагнера" начали тренировать белорусскую армию на полигоне у границы с Польшей
12:35Праздник мародеров. Власти Украины тратят миллионы на ненужные проекты
12:32Монахов Киево-Печерской лавры не пускают в суд на заседание по их выселению
12:24Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост
12:23Скончалась литовский экс-депутат Ирина Розина, которую в Литве обвиняли в "предательских связях"
12:19Украинская колония: путь от мифа к бездне
12:12Госдума вооружила Росгвардию танками и запретила рассказывать о службе в соцсетях
12:01Станислав Стремидловский: Варшава уничтожит сельское хозяйство Украины, а Берлин может повторить 1939 год
Лента новостейМолния