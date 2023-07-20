https://ukraina.ru/20230720/1048140427.html
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией - 20.07.2023 Украина.ру
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июля заявил журналистам, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля
2023-07-20T13:19
2023-07-20T13:19
2023-07-20T13:19
польша
новости
зарубежье
кремль
дмитрий песков
белоруссия
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"Работа (по безопасности Союзного государства — ред.) ведётся. Безусловно, это вызывает обеспокоенность. Это реальность, действительно, агрессивность Польши, такое враждебное отношение и к Беларуси, и к Российской Федерации. Конечно, это повод для повышенного внимания", – сказал Песков.На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил переброску двух дополнительных бригад к границе тем, что в Белоруссию перебросили ЧВК "Вагнер" и необходимостью усилить восток Польши.
https://ukraina.ru/20230720/1048138344.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, новости, зарубежье, кремль, дмитрий песков, белоруссия
Польша, Новости, Зарубежье, Кремль, Дмитрий Песков, Белоруссия
Кремль с повышенным вниманием следит за переброской польских военных к границе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июля заявил журналистам, что переброска Польшей военнослужащих к границе с Белоруссией является поводом для повышенного внимания Кремля