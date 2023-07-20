https://ukraina.ru/20230720/1048138657.html

Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков

Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков - 20.07.2023 Украина.ру

Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков

Бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин обратился к властям новых регионов РФ с просьбой очистить дорогу в Крым от бетонных преград. Об этом он написал в своём телеграм-канале

2023-07-20T13:02

2023-07-20T13:02

2023-07-20T13:02

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крым

новые регионы

россия (рф)

дорога

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Экс-министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин призвал власти Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очистить дорогу, ведущую в Крым.По его словам, из-за этих "змеек" образовываются пробки на сотни метров. "Смысловой и практической нагрузки эти конструкции, которые стоят уже более 1,5 лет, не несут", считает Цуркин.В связи с терактом 17 июля на Крымском мосту власти внесли изменения в маршруты по направлению в Крым.Желающим посетить Крым предложили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом, которые пролегает через новые регионы РФ.Альтернативный сухопутный маршрут: Ростов-на-Дону – Таганрог – АПП "Весёло-Вознесенка" - Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новоалексеевка – АПП "Джанкой" / "Чонгар" – Джанкой.

https://ukraina.ru/20230720/1048118560.html

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новости, крым, новые регионы, россия (рф), дорога