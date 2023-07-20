Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков - 20.07.2023 Украина.ру
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Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков
Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков - 20.07.2023 Украина.ру
Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков
Бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин обратился к властям новых регионов РФ с просьбой очистить дорогу в Крым от бетонных преград. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-07-20T13:02
2023-07-20T13:02
новости
крым
новые регионы
россия (рф)
дорога
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Экс-министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин призвал власти Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очистить дорогу, ведущую в Крым.По его словам, из-за этих "змеек" образовываются пробки на сотни метров. "Смысловой и практической нагрузки эти конструкции, которые стоят уже более 1,5 лет, не несут", считает Цуркин.В связи с терактом 17 июля на Крымском мосту власти внесли изменения в маршруты по направлению в Крым.Желающим посетить Крым предложили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом, которые пролегает через новые регионы РФ.Альтернативный сухопутный маршрут: Ростов-на-Дону – Таганрог – АПП "Весёло-Вознесенка" - Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новоалексеевка – АПП "Джанкой" / "Чонгар" – Джанкой.
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новости, крым, новые регионы, россия (рф), дорога
Новости, Крым, Новые регионы, Россия (РФ), дорога

Экс-министр транспорта Крыма попросил очистить сухопутный коридор на полуостров от бетонных блоков

13:02 20.07.2023
 
© Совет министров РК/rk.gov.ruАнатолий Цуркин
Анатолий Цуркин
© Совет министров РК/rk.gov.ru
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Бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин обратился к властям новых регионов РФ с просьбой очистить дорогу в Крым от бетонных преград. Об этом он написал в своём телеграм-канале
Экс-министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин призвал власти Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей очистить дорогу, ведущую в Крым.
"Дайте команду убрать блоки, кирпичи и прочий строительный мусор с маршрута сухопутного коридора", - написал Цуркин.
По его словам, из-за этих "змеек" образовываются пробки на сотни метров. "Смысловой и практической нагрузки эти конструкции, которые стоят уже более 1,5 лет, не несут", считает Цуркин.
В связи с терактом 17 июля на Крымском мосту власти внесли изменения в маршруты по направлению в Крым.
Желающим посетить Крым предложили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом, которые пролегает через новые регионы РФ.
Альтернативный сухопутный маршрут: Ростов-на-Дону – Таганрог – АПП "Весёло-Вознесенка" - Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Новоалексеевка – АПП "Джанкой" / "Чонгар" – Джанкой.
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