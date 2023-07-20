Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост - 20.07.2023 Украина.ру
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Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост
Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост - 20.07.2023 Украина.ру
Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост
Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности. Об этом заявил представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A, передает 20 июля РИА Новости
2023-07-20T12:24
2023-07-20T12:24
танкер
новости
судно
россия (рф)
крымский мост
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"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic", - заверил директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью".По его словам, в компании "с грустью восприняли эту новость".В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.В расследовании сказано, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
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танкер, новости, судно, россия (рф), крымский мост
танкер, Новости, судно, Россия (РФ), Крымский мост

Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост

12:24 20.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности. Об этом заявил представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A, передает 20 июля РИА Новости
"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic", - заверил директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.
Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью".
По его словам, в компании "с грустью восприняли эту новость".
"Очень обеспокоены из-за нее, у нас налажено хорошее сотрудничество с РФ. Прежний арендатор судна – россиянин, нынешний тоже из РФ. 90% деятельности нашей компании осуществляется в России, мы перевозим российские грузы. Связывать нас с происшествием очень нелогично", - отметил Туналы.
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.
В расследовании сказано, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
09:33
Танкеры, с которых могли атаковать Крымский мост, приписаны к портам Мальты и ГрецииТанкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade, которые, как утверждает хакерская группировка RaHDit, могли использоваться для запуска беспилотных катеров по Крымскому мосту, ходят под флагами Маршалловых островов и Либерии, а приписаны к портам Мальты и Греции
 
танкерНовостисудноРоссия (РФ)Крымский мост
 
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