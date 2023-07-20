https://ukraina.ru/20230720/1048137960.html

Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост

Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост - 20.07.2023 Украина.ру

Владелец танкера Beks Loyal рассказал о сотрудничестве с РФ и открестился от атаки на Крымский мост

Утверждение о возможной причастности танкера Beks Loyal к запуску морских беспилотников при атаке на Крымский мост не соответствует действительности. Об этом заявил представитель компании-судовладельца BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A, передает 20 июля РИА Новости

2023-07-20T12:24

2023-07-20T12:24

2023-07-20T12:24

танкер

новости

судно

россия (рф)

крымский мост

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"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic", - заверил директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы.Он уточнил, что судно было как минимум в 100 милях от места происшествия. Танкер "никоим образом не связан с военной деятельностью".По его словам, в компании "с грустью восприняли эту новость".В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Хакерская группировка RaHDit ранее опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту. Как утверждает группировка, в операции могли участвовать танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.В расследовании сказано, что оба танкера дрейфовали рядом за несколько дней до теракта напротив российского побережья в Черном море, в 100 км от Новороссийска. Хакеры считают, что в этот момент с одного из танкеров дроны были перегружены на другой. Для управления безэкипажными катерами, отмечают в RaHDIt, возможно, использовалось еще одно судно, стоящее на дрейфе с прямой видимостью Крымского моста.

https://ukraina.ru/20230720/1048130796.html

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танкер, новости, судно, россия (рф), крымский мост