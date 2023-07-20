Австралия ввела санкции против российских граждан и организаций
© AP / CPL Robert Whitmore
© AP / CPL Robert Whitmore
Австралия ввела новые санкции в отношении России, под них попали 45 российских юридических и физических лиц, сообщила 20 июля в Twitter глава министерства иностранных дел страны Пенни Вонг
"Сегодня Австралия и наши международные партнеры ввели адресные санкции в отношении 45 юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России", — написала она.
На сайте главы австралийского МИД уточняется, что под санкции попали 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десять физлиц, в том числе "высокопоставленный военный персонал в Белоруссии".
Среди попавших под ограничения — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, детский омбудсмен Татьяна Москалькова и секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак.
На сайте главы австралийского МИД уточняется, что под санкции попали 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десять физлиц, в том числе "высокопоставленный военный персонал в Белоруссии".
Среди попавших под ограничения — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, детский омбудсмен Татьяна Москалькова и секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак.
В это число также попали гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин и гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов. Сам холдинг также вошел в санкционный список (концерн "Калашников" находится в перечне с 24 февраля).
Австралия ввела ограничения против российских компаний, которые поставляют передовые технологии, электронику и оборудование армии или занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, а также против оборонных предприятий. Кроме "Вертолетов России" под санкции попал, в частности, Мытищинский машиностроительный завод.
После начала военной операции на Украине Австралия осудила действия Москвы и начала вводить против нее санкции, в то же время оказывая военную помощь Киеву. По оценкам австралийских властей, под ограничениями находятся уже свыше 1,1 тысячи человек и организаций.
Кроме того, в прошлом декабре Канберра присоединилась к потолку цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, установленному странами G7 и Евросоюзом.
Российские власти считают западные санкции нелегитимными, а также осуждают страны, поставляющие вооружение Украине.
Австралия ввела ограничения против российских компаний, которые поставляют передовые технологии, электронику и оборудование армии или занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, а также против оборонных предприятий. Кроме "Вертолетов России" под санкции попал, в частности, Мытищинский машиностроительный завод.
После начала военной операции на Украине Австралия осудила действия Москвы и начала вводить против нее санкции, в то же время оказывая военную помощь Киеву. По оценкам австралийских властей, под ограничениями находятся уже свыше 1,1 тысячи человек и организаций.
Кроме того, в прошлом декабре Канберра присоединилась к потолку цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, установленному странами G7 и Евросоюзом.
Российские власти считают западные санкции нелегитимными, а также осуждают страны, поставляющие вооружение Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.