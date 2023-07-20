https://ukraina.ru/20230720/1048131046.html

Австралия ввела санкции против российских граждан и организаций

Австралия ввела санкции против российских граждан и организаций - 20.07.2023 Украина.ру

Австралия ввела санкции против российских граждан и организаций

Австралия ввела новые санкции в отношении России, под них попали 45 российских юридических и физических лиц, сообщила 20 июля в Twitter глава министерства иностранных дел страны Пенни Вонг

2023-07-20T10:08

2023-07-20T10:08

2023-07-20T10:08

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"Сегодня Австралия и наши международные партнеры ввели адресные санкции в отношении 45 юридических и физических лиц, имеющих экономическое и стратегическое значение для России", — написала она. На сайте главы австралийского МИД уточняется, что под санкции попали 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десять физлиц, в том числе "высокопоставленный военный персонал в Белоруссии".Среди попавших под ограничения — первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, детский омбудсмен Татьяна Москалькова и секретарь генсовета "Единой России", первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак. В это число также попали гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин и гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов. Сам холдинг также вошел в санкционный список (концерн "Калашников" находится в перечне с 24 февраля).Австралия ввела ограничения против российских компаний, которые поставляют передовые технологии, электронику и оборудование армии или занимаются атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов, а также против оборонных предприятий. Кроме "Вертолетов России" под санкции попал, в частности, Мытищинский машиностроительный завод.После начала военной операции на Украине Австралия осудила действия Москвы и начала вводить против нее санкции, в то же время оказывая военную помощь Киеву. По оценкам австралийских властей, под ограничениями находятся уже свыше 1,1 тысячи человек и организаций.Кроме того, в прошлом декабре Канберра присоединилась к потолку цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, установленному странами G7 и Евросоюзом.Российские власти считают западные санкции нелегитимными, а также осуждают страны, поставляющие вооружение Украине.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ukraina.ru/20230717/1048068279.html

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санкции, новости, россия (рф), австралия, зарубежье