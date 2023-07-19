https://ukraina.ru/20230719/1048113540.html

Дмитрий Соин: Украина продолжает войну только благодаря стокгольмскому синдрому, отчасти это наша вина

Дмитрий Соин: Украина продолжает войну только благодаря стокгольмскому синдрому, отчасти это наша вина - 19.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Соин: Украина продолжает войну только благодаря стокгольмскому синдрому, отчасти это наша вина

Не нужно ждать взрыва в украинском обществе, его надо готовить и активно взаимодействовать со всеми силами, которые понимают преступность и бесперспективность стратегии Зеленского, считает политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-07-19T13:46

2023-07-19T13:46

2023-07-19T15:40

интервью

украина

одесса

зерновая сделка

информационная война

владимир зеленский

крым

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ночью армия Россия нанесла масштабный удар высокоточным оружием по портовой инфраструктуре Одессы. Мэр города Геннадий Труханов признал его самым масштабным с начала специальной военной операции.- Дмитрий, как удары по портовой инфраструктуре повлияют на ход военной кампании?- Эти удары действуют деморализующе и ломают логистику, военную и экономическую. Эти удары в первую очередь должны просигнализировать Киеву, что без России зерновая сделка не сможет существовать. Вход и выход из портов для зерновозов будет невозможен. Поэтому и Запад, и Киев, как контрагент Запада, выполнить условия России. На мой взгляд, удары направлены на решение именно этой задачи. Показать Западу нашу решительность и четко дать понять, что условия России должны выполняться.- Можно ли в целом говорить о том, что отказ от Черноморской зерновой инициативы дает большую свободу нашим военным на южном фланге СВО?- Отказ от зерновой сделки позволяет более масштабно задействовать возможности флота и ВКС для нанесения ударов по приморским центрам, где расположены подразделения ВСУ, склады, инфраструктура. Это создает новые возможности. Надо понимать, что Запад и Украина тоже не будут сидеть сложа руки, уже поступает информация о нанесении ударов по Крыму. Речь может идти о серьезной эскалации вооружённого противостояния. Но так как на море и в воздухе - преимущество России, мы имеем определенный карт-бланш.- А что даст захват южных портов в результате наземной операции? Снимет ли это угрозу удара по Приднестровью?- Если будут заняты николаевский, одесский, южный, ильичевский порты — это будет означать, что все северное Причерноморье, то есть Новороссия, попадает в поле влияния России. А если там будут проведены референдумы, то и войдут в состав России.- Какие сценарии развития СВО вам кажутся наиболее вероятными?- Нас ждет война ресурсов, возможностей и война терпения. То есть та сторона, которая проявит максимальную выживаемость на протяжении конфликта, наибольшую уверенность в правоте своего дела, а, следовательно, и готовность переживать тяготы и лишения всего происходящего, и будет победителем.Речь идет и о войне экономик, потому что ресурсы с обеих сторон исчерпываются и победа будет за тем, кто сумеет их эффективно восстанавливать. Исход войны во многом решится на фоне внутренних процессов. Внутренняя нестабильность может повредить любой из сторон, поэтому очень важна консолидация российского общества. Важна работа, которая позволит населению включиться и полномасштабно поддерживать СВО.- На ваш взгляд, насколько стратегия нашего командования, то есть действия от обороны, оправдывает себя?- Когда Минобороны определяет тот и ли иной формат ведения боевых действий, в отличие от многих экспертов и блогеров, которые берут на себя ответственность это трактовать, оно опирается на фундаментальное понимание того, что происходит в зоне СВО.Действия от обороны — это тоже эффективный способ ведения войны, когда в численном составе примерное равенство сторон, у нас преимущество по технике. Это истощит силы противника и приведет к тому, что Зеленский изъявит желание сесть за стол переговоров.- То есть мы ждем взрыва негодования в самом украинском обществе на фоне катастрофических потерь ВСУ, а не каких-то масштабных операций, прорывов к жизненно важным центрам на Украине?- Не надо ждать взрыва в украинском обществе, его надо готовить и активно взаимодействовать со всеми силами, которые понимают преступность и бесперспективность стратегии Зеленского.Украинское общество не так монолитно, как может показаться. Там очень серьезному притеснению подвергаются люди, говорящие на русском языке, верующие и священнослужители УПЦ МП, много социальных проблем и проблем с нацменьшинствами.То, что Украина до сих пор в состоянии вести с нами войну, это в каком-то отношении наша недоработка. Потому что надо использовать сколы, которые существуют внутри украинских элит. Их надо использовать, потому что на какой-то период элиты и остальная часть общества консолидировались. Шла соответствующая пропаганда и работал стокгольмский синдром, когда заложники объединяются вокруг захвативших их террористов. Но это не может длиться вечно, и поэтому целенаправленная системная работа с культурными, этническими, социальными, религиозными и экономическими группами принесет свои плоды.Теоретически и практически мы могли бы перейти в генеральное наступление, захватить крупные областные центры, Киев, но это повлекло бы очень крупные потери. Поэтому военное и политическое руководство страны избрали тактику действий от обороны, потому что она позволяет беречь людей.- Как же воздействовать на протестные группы в украинском обществе?- Для этого существует совокупность методов информационной войны. Это и проникновение по интернет-каналам, взаимодействие на уровне личных связей, это применение сетевых технологий. В свое время я защищал диссертацию "Влияние СМИ на этнополитические конфликты". Это технологии, которые могут реализовывать не только спецслужбы, а и профессиональные политологи, социологи, политтехнологи, информационщики и так далее.Исторически Украина всегда была лоскутной территорией. Украинцам традиционно свойственно хуторское мышление. Там всегда была масса группировок, противостоящих друг другу. Украина – это монолит, который поддерживается искусственно репрессиями по отношению к инакомыслящей и высокопрофессиональной пропаганде. Все это надо разрушить. Для этого нужна ежедневная, возможно, круглосуточная работа.

https://ukraina.ru/20230303/1044076375.html

https://ukraina.ru/20230719/1048112632.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, одесса, зерновая сделка, информационная война, владимир зеленский, крым, сво