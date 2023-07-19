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Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ
Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ - 19.07.2023 Украина.ру
Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму якобы является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Об этом 19 июля сообщило украинское издание "Страна"
2023-07-19T10:52
2023-07-19T10:52
2023-07-19T10:55
крым
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
новости
пожар
полигон
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"Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму - результат операции ГУР и ВСУ", - сказано в материале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более двух тысяч человек.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), новости, пожар, полигон
Крым, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Новости, пожар, полигон
Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ
10:52 19.07.2023 (обновлено: 10:55 19.07.2023)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму якобы является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Об этом 19 июля сообщило украинское издание "Страна"