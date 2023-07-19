Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ - 19.07.2023 Украина.ру
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Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ
Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ - 19.07.2023 Украина.ру
Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму якобы является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Об этом 19 июля сообщило украинское издание "Страна"
2023-07-19T10:52
2023-07-19T10:55
крым
кирилл буданов
гур моу
главное управление разведки украины (гур)
новости
пожар
полигон
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"Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму - результат операции ГУР и ВСУ", - сказано в материале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более двух тысяч человек.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
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крым, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), новости, пожар, полигон
Крым, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Новости, пожар, полигон

Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ

10:52 19.07.2023 (обновлено: 10:55 19.07.2023)
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
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Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму якобы является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Об этом 19 июля сообщило украинское издание "Страна"
"Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму - результат операции ГУР и ВСУ", - сказано в материале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более двух тысяч человек.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
10:01
В Крыму эвакуируют жителей нескольких сёл из-за пожара на полигонеВ Крыму эвакуируют жителей четырёх населённых пунктов Кировского района. Об этом 19 июля сообщили в МЧС Республики Крым
 
КрымКирилл БудановГУР МОУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Новостипожарполигон
 
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