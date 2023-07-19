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Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ

Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ - 19.07.2023 Украина.ру

Глава разведки Украины заявил о причастности к пожару в Крыму - СМИ

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Крыму якобы является результатом операции главного управления разведки министерства обороны Украины и украинских войск. Об этом 19 июля сообщило украинское издание "Страна"

2023-07-19T10:52

2023-07-19T10:52

2023-07-19T10:55

крым

кирилл буданов

гур моу

главное управление разведки украины (гур)

новости

пожар

полигон

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"Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму - результат операции ГУР и ВСУ", - сказано в материале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Организованы схемы объезда. Из четырех сел, расположенных рядом с полигоном, планируют эвакуировать более двух тысяч человек.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, кирилл буданов, гур моу, главное управление разведки украины (гур), новости, пожар, полигон