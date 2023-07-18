В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла - 18.07.2023 Украина.ру
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В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла - 18.07.2023 Украина.ру
В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла
В Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на выплату залога для арестованного наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Об этом сообщил 18 июля телеграм-канал Klymenko Time
2023-07-18T13:57
2023-07-18T13:57
митрополит павел
новости
залог
пожертвования
украина
киево-печерская лавра
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"Чтобы митрополит вышел из СИЗО, необходимо внести 33 миллиона гривен. По словам арестованного священнослужителя, таких денег у него нет", - говорится в посте.На прошлой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно".Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) открыли сбор средств на внесение залога за митрополита. В понедельник украинская правозащитница Виктория Кохановская сообщила в своем телеграм-канале, что счет для сбора пожертвований был заблокирован.Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.В епархии подчеркнули, что материалы суда над митрополитом базируются исключительно на его телефонных разговорах, которые были записаны без необходимого разрешения.Священнослужители потребовали прекратить издевательство над иерархом украинской церкви, "сделавшим очень многое для независимого государства Украины, ее народа, для сохранения культурного наследия страны".Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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митрополит павел, новости, залог, пожертвования, украина, киево-печерская лавра
Митрополит Павел, Новости, залог, пожертвования, Украина, Киево-Печерская лавра

В Киево-Печерской лавре собирают деньги на непомерный залог для митрополита Павла

13:57 18.07.2023
 
© Фото : Союз православных журналистовмитрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда
митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Союз православных журналистов
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В Киево-Печерской лавре начали собирать пожертвования на выплату залога для арестованного наместника Лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя). Об этом сообщил 18 июля телеграм-канал Klymenko Time
"Чтобы митрополит вышел из СИЗО, необходимо внести 33 миллиона гривен. По словам арестованного священнослужителя, таких денег у него нет", - говорится в посте.
На прошлой неделе Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения 62-летнему наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно".
Верующие канонической Украинской православной церкви (УПЦ) открыли сбор средств на внесение залога за митрополита. В понедельник украинская правозащитница Виктория Кохановская сообщила в своем телеграм-канале, что счет для сбора пожертвований был заблокирован.
Греческие СМИ обратили внимание, что за митрополита назначили непомерный залог. Так, издание Romfea проанализировало уголовное законодательство Украины и указало, что обвиняемый в убийстве на Украине может быть выпущен под залог в 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов), подозреваемого по делу о продаже детей из Украины в страны Евросоюза выпустили под залог в 1 миллион гривен (чуть более 27 тысяч долларов).
Духовенство Ровенской епархии также отметило, что даже для "черных трансплантологов" и убийц на Украине назначают меньшие залоги для перевода из СИЗО.
В епархии подчеркнули, что материалы суда над митрополитом базируются исключительно на его телефонных разговорах, которые были записаны без необходимого разрешения.
"Православного иерарха арестовывают и определяют нереальных размеров залог в 33 миллиона гривен. Даже убийцам, коррупционерам и черным трансплантологам на Украине назначают залоги в меньших размерах", - подчеркнули в епархии.
Священнослужители потребовали прекратить издевательство над иерархом украинской церкви, "сделавшим очень многое для независимого государства Украины, ее народа, для сохранения культурного наследия страны".
Как ранее заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ.
Президент РФ В. Путин выступил на заседании Архиерейского собора РПЦ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
15 июля, 14:54
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь
 
Митрополит ПавелНовостизалогпожертвованияУкраинаКиево-Печерская лавра
 
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