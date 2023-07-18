https://ukraina.ru/20230718/1048086821.html

Роман Блашко: кто он

Роман Блашко: кто он - 18.07.2023 Украина.ру

Роман Блашко: кто он

Журналист

2023-07-18T14:14

2023-07-18T14:14

2023-07-18T14:14

новости

роман блашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1048086821.jpg?1689678861

Роман Блашко родился 10 июля 1969 года в Моравска-Тршебове, Чехия.В 2002–2009 гг. получил высшее образование в области классической черно-белой художественной фотографии в студии всемирно известного Яна Саудека. В 2000–2002 гг. — получил частное образование в области журналистики. В 1997–2000 гг. — Окончил Народную консерваторию в Остраве, специальность «классическая черно-белая художественная фотография». В 1990–1992 гг. — Научно-исследовательский институт биохимии в Либчице-над-Влтавой, специализация «исследование биохимических процессов». В 1988–1989 гг. — Политический университет имени Эдуарда Уркса в Остраве. В 1984–1988 гг. Окончил Среднюю строительную промышленная школа в Когетине. Специальность - технолог строительства. Был директором иностранного отдела ежедневной интернет-газеты iportal24.cz, тесно сотрудничает с China Media Group (CMG) и ее чешским отделом в CRI. Также с ТАСС, главным информационным агентством Российской Федерации. Работает над проектом по созданию медийного сотрудничества между евразийскими информационными агентствами, такими как БелТа (Беларусь), Казинформ (Казахстан) и Kcna (КНДР), а также с несколькими международными сетями журналистов и публицистов из Польши, Германии, Франции, Словакии, Российской Федерации и Китая. В 2021 – 2022 гг. был главным редактором в газете «Хало газета» и «Наша правда». В 2015 – 2022 гг. — Фонд «Институт Едличка», преподаватель изобразительного искусства и фотографии. В 2015 – 2019 гг. — Культурный ежемесячник «Мозаика», главный редактор. В 2003 – 2018 гг. — Издательство и издательский дом P3, исполнительный директор издательской компании. В 2000 – 2003 гг. — Издательство и издательский дом P3, фотограф и главный редактор периодических изданий компании. Его журналистская деятельность сосредоточена на международных отношениях, а также политических процессах в Китае, Франции, Бельгии, Нидерландах, Российской Федерации, а с 2011 года освещает украинский кризис, а также общие вопросы манипулирования СМИ. Пишет обзоры на тему культуры.В 2022 г. был наблюдателем на референдумах республик Донбасса, которые присоединились к Российской Федерации. В 2022 г. был наблюдателем на референдуме в Казахстане на уровне Госдепартамента. В 2020 г. участвовал в международной журналистской миссии наблюдателей в армяно-азербайджанской войне. В 2019 г. участвовал в журналистской миссии в Китайской Народной Республике. В 2014 году более двух месяцев был официальным наблюдателем в Европарламенте Украины на выборах в Верховную Раду Украины. Как фотограф изобразительного искусства с 2001 года провел ряд персональных и коллективных выставок в Чешской Республике и за рубежом, например: 22 июня 2015 года в главном выставочном зале Европейского парламента в Брюсселе. 13 сентября 2021 года в Праге прошла крупная выставка репортажей из евразийского мира.Является лауреатом нескольких журналистских премий. Одна из самых престижных — Международная журналистская премия 2022 года от Министерства иностранных дел Республики Казахстан.Пишет собственные произведения (стихи, эссе и мини-рассказы).Писал рецензии и критику в сфере культуры в сотрудничестве с Министерством культуры Чешской Республики.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роман блашко