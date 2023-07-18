https://ukraina.ru/20230718/1048085578.html

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ - 18.07.2023 Украина.ру

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ

Вооруженные силы РФ уничтожили в районе Николаева и Одессы хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн. Это хранилище обеспечивало технику ВСУ горючим, сообщили в Министерстве обороны РФ 18 июля

2023-07-18T13:19

2023-07-18T13:19

2023-07-18T13:19

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9 апреля в Минобороны России сообщили об уничтожении хранилища с 70 тысячами тоннами топлива в районе Запорожья. В сводке отмечалось, что эти запасы были сформированы для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.

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новости, вс рф, россия (рф), украина, николаев, одесса, всу, топливо, минобороны рф