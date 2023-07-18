В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
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Вооруженные силы РФ уничтожили в районе Николаева и Одессы хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн. Это хранилище обеспечивало технику ВСУ горючим, сообщили в Министерстве обороны РФ 18 июля
"В районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим", - говорится в сообщении ведомства.
9 апреля в Минобороны России сообщили об уничтожении хранилища с 70 тысячами тоннами топлива в районе Запорожья. В сводке отмечалось, что эти запасы были сформированы для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.