В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ - 18.07.2023 Украина.ру
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В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ - 18.07.2023 Украина.ру
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ
Вооруженные силы РФ уничтожили в районе Николаева и Одессы хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн. Это хранилище обеспечивало технику ВСУ горючим, сообщили в Министерстве обороны РФ 18 июля
2023-07-18T13:19
2023-07-18T13:19
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9 апреля в Минобороны России сообщили об уничтожении хранилища с 70 тысячами тоннами топлива в районе Запорожья. В сводке отмечалось, что эти запасы были сформированы для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.
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новости, вс рф, россия (рф), украина, николаев, одесса, всу, топливо, минобороны рф
Новости, ВС РФ, Россия (РФ), Украина, Николаев, Одесса, ВСУ, топливо, Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 70 тысяч тонн топлива для ВСУ

13:19 18.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников"
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ уничтожили в районе Николаева и Одессы хранилища топлива общим объёмом около 70 тысяч тонн. Это хранилище обеспечивало технику ВСУ горючим, сообщили в Министерстве обороны РФ 18 июля
"В районе городов Николаев и Одесса уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим", - говорится в сообщении ведомства.
9 апреля в Минобороны России сообщили об уничтожении хранилища с 70 тысячами тоннами топлива в районе Запорожья. В сводке отмечалось, что эти запасы были сформированы для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе.
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