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Ван Ивэй: кто он

Ван Ивэй: кто он - 18.07.2023 Украина.ру

Ван Ивэй: кто он

Профессор Народного университета в Пекине, научный руководитель и директор Института международных отношений, директор Центра исследований Европейского союза, старший научный сотрудник Института исследований финансов при Чунъянском институте и Институте национального развития и стратегии

2023-07-18T12:33

2023-07-18T12:33

2023-07-18T12:58

новости

ван ивэй

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Ван Ивэй — ведущий исследователь и сторонник Инициативы «Один пояс — один путь», автор большого количества книг, издаваемых на на китайском, английском, арабском, немецком, корейском, японском, польском, хинди и турецком языках. Книги, написанные Ваном Ивэем, были рекомендованы в качестве учебных материалов Центральным комитетом Комитета пропаганды и Организационным департаментом ЦК КПК в 2015 году.Также он является специальным научным сотрудником в Центре исследования современного мира Международного информационного управления и старшим научным сотрудником исследовательского центра Чахар при Институте развития и стратегических исследований.

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2023

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ван ивэй