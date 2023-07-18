Ван Ивэй: кто он - 18.07.2023 Украина.ру
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Ван Ивэй: кто он
Ван Ивэй: кто он - 18.07.2023 Украина.ру
Ван Ивэй: кто он
Профессор Народного университета в Пекине, научный руководитель и директор Института международных отношений, директор Центра исследований Европейского союза, старший научный сотрудник Института исследований финансов при Чунъянском институте и Институте национального развития и стратегии
2023-07-18T12:33
2023-07-18T12:58
новости
ван ивэй
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Ван Ивэй — ведущий исследователь и сторонник Инициативы «Один пояс — один путь», автор большого количества книг, издаваемых на на китайском, английском, арабском, немецком, корейском, японском, польском, хинди и турецком языках. Книги, написанные Ваном Ивэем, были рекомендованы в качестве учебных материалов Центральным комитетом Комитета пропаганды и Организационным департаментом ЦК КПК в 2015 году.Также он является специальным научным сотрудником в Центре исследования современного мира Международного информационного управления и старшим научным сотрудником исследовательского центра Чахар при Институте развития и стратегических исследований.
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новости, ван ивэй
Новости, Ван Ивэй

Ван Ивэй: кто он

12:33 18.07.2023 (обновлено: 12:58 18.07.2023)
 
© china.huanqiu.comВан Ивэй интервью
Ван Ивэй интервью
© china.huanqiu.com
Читать в
Профессор Народного университета в Пекине, научный руководитель и директор Института международных отношений, директор Центра исследований Европейского союза, старший научный сотрудник Института исследований финансов при Чунъянском институте и Институте национального развития и стратегии
Ван Ивэй — ведущий исследователь и сторонник Инициативы «Один пояс — один путь», автор большого количества книг, издаваемых на на китайском, английском, арабском, немецком, корейском, японском, польском, хинди и турецком языках.
Книги, написанные Ваном Ивэем, были рекомендованы в качестве учебных материалов Центральным комитетом Комитета пропаганды и Организационным департаментом ЦК КПК в 2015 году.
Также он является специальным научным сотрудником в Центре исследования современного мира Международного информационного управления и старшим научным сотрудником исследовательского центра Чахар при Институте развития и стратегических исследований.
 
НовостиВан Ивэй
 
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