Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИ - 18.07.2023 Украина.ру
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Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИ
Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИ - 18.07.2023 Украина.ру
Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИ
В учениях "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе примут участие около тысячи военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент радиостанции RMF FM Кшиштоф Засада
2023-07-18T11:51
2023-07-18T11:51
новости
польша
граница
белоруссия
учения
военнослужащие
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В Подляское воеводство Польши прибыло около тысячи солдат. Они примут участие в миссии "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе.В охране польско-белорусской границы на участке Подлясье задействовано 1300 военнослужащих. После возведения пограничного забора и электронного барьера их число значительно сократилось. В прошлом году границу охраняло около 15 тысяч солдат, напомнил корреспондент. В Бяла-Подляске дислоцировано 500 военнослужащих, столько же солдат прибыло в Кольно. Также к польско-белоруской границе была переброшена 12-й механизированной бригады из Щецина.Военнослужащие выполняют "различные тактические действия", применяют тяжелую военную технику, тренируются на новых объектах. Скоро они приступят к обучению новой 1-й пехотной дивизии легионов.По мнению корреспондента, польские власти постоянно следят за тем, что происходит "за восточной границей" и за новостями о группе "Вагнера". При этом Варшаве всё равно, "какие мнения и заявления делаются за восточной границей", они не влияют на выполнение конкретных задач.Военные учения "Безопасное Подлясье" продлятся как минимум до конца октября, заключил Засада.
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новости, польша, граница, белоруссия, учения, военнослужащие
Новости, Польша, граница, Белоруссия, Учения, Военнослужащие

Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИ

11:51 18.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В учениях "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе примут участие около тысячи военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент радиостанции RMF FM Кшиштоф Засада
В Подляское воеводство Польши прибыло около тысячи солдат. Они примут участие в миссии "Безопасное Подлясье" на польско-белорусской границе.
В охране польско-белорусской границы на участке Подлясье задействовано 1300 военнослужащих. После возведения пограничного забора и электронного барьера их число значительно сократилось. В прошлом году границу охраняло около 15 тысяч солдат, напомнил корреспондент.
В Бяла-Подляске дислоцировано 500 военнослужащих, столько же солдат прибыло в Кольно. Также к польско-белоруской границе была переброшена 12-й механизированной бригады из Щецина.

"Бойцы 12-й бригады за счет того, что имеют колесные БТР "Росомак", обладают очень высокой мобильностью. <...> Нынешняя операция также является доказательством того, что мы можем очень быстро перебросить крупные силы в любую точку нашей страны", - цитирует издание одного из польских военных.

Военнослужащие выполняют "различные тактические действия", применяют тяжелую военную технику, тренируются на новых объектах. Скоро они приступят к обучению новой 1-й пехотной дивизии легионов.
По мнению корреспондента, польские власти постоянно следят за тем, что происходит "за восточной границей" и за новостями о группе "Вагнера". При этом Варшаве всё равно, "какие мнения и заявления делаются за восточной границей", они не влияют на выполнение конкретных задач.
Военные учения "Безопасное Подлясье" продлятся как минимум до конца октября, заключил Засада.
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11:51Поляки тренируют новую пехотную дивизию на границе с Белоруссией - СМИ
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