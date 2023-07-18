Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым - 18.07.2023 Украина.ру
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Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым
Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым - 18.07.2023 Украина.ру
Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым
Украина предприняла попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны России
2023-07-18T09:44
2023-07-18T09:44
беспилотники
новости
крым
украина
атака
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.Семнадцать украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение."В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - добавили в ведомстве.Накануне два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.
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беспилотники, новости, крым, украина, атака
беспилотники, Новости, Крым, Украина, атака

Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым

09:44 18.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Автомобильный пункт пропуска Джанкой на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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Читать в
Украина предприняла попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Семнадцать украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - добавили в ведомстве.
Накануне два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.
Виды Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Вчера, 10:24
Крымский мост атаковали украинские беспилотники — антитеррористический комитет Крымский мост ночью 17 июля атаковали два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете
 
беспилотникиНовостиКрымУкраинаатака
 
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