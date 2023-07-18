Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Джанкой" на российско-украинской границе
Украина предприняла попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.
Семнадцать украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.
"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - добавили в ведомстве.
Накануне два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.