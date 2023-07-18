https://ukraina.ru/20230718/1048078440.html

Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым

Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым - 18.07.2023 Украина.ру

Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым

Украина предприняла попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников в ночь на 18 июля. Об этом сообщили в Минобороны России

2023-07-18T09:44

2023-07-18T09:44

2023-07-18T09:44

беспилотники

новости

крым

украина

атака

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.Семнадцать украинских беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение."В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - добавили в ведомстве.Накануне два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта была повреждена автодорожная часть Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок.

https://ukraina.ru/20230717/1048054535.html

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беспилотники, новости, крым, украина, атака