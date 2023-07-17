https://ukraina.ru/20230717/1048051429.html

Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов

Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов - 17.07.2023 Украина.ру

Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов

Попытка покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ. Об этом заявил замминистра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи, передает 17 июля РИА Новости

2023-07-17T07:51

2023-07-17T07:51

2023-07-17T07:51

симоньян

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новости

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сми

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хуситы

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"Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи.По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах".Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.

https://ukraina.ru/20230716/1048043924.html

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симоньян, собчак, новости, покушение, запад, сми, зарубежье, хуситы