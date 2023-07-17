Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов - 17.07.2023 Украина.ру
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Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов
Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов - 17.07.2023 Украина.ру
Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов
Попытка покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ. Об этом заявил замминистра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи, передает 17 июля РИА Новости
2023-07-17T07:51
2023-07-17T07:51
симоньян
собчак
новости
покушение
запад
сми
зарубежье
хуситы
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"Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи.По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах".Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симоньян, собчак, новости, покушение, запад, сми, зарубежье, хуситы
Симоньян, Собчак, Новости, покушение, Запад, СМИ, Зарубежье, хуситы

Попытка покушения на Симоньян говорит о провалах Запада - замминистра правительства хуситов

07:51 17.07.2023
 
© RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© RT
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Попытка покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян свидетельствует о неудачах Запада в СМИ. Об этом заявил замминистра информации правительства национального спасения, сформированного йеменскими хуситами, Фахми аль-Юсефи, передает 17 июля РИА Новости
"Большой успех, достигнутый российскими СМИ в освещении событий и их передаче первыми, для общественного мнения заставил Запад совершить попытку убийства главреда "Россия сегодня" и RT, это указывает на неудачу Запада в СМИ и его провал в войне, к которой они подтолкнули Украину для противостояния с Россией", - сказал аль-Юсефи.
По его мнению, кампания Запада против российских СМИ свидетельствует о том, что он "оказался слаб на местах".
"Это также является свидетельством того, что российские СМИ смогли донести до международного общественного мнения правду о событиях, происходящих на Украине", - подчеркнул аль-Юсефи.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также Ксении Собчак.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Вчера, 09:21
В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и СобчакВ офисе президента Украины сообщили, что якобы не причастны к попытке покушения на убийство главного редактора „России Сегодня“ и RT и журналистки Ксении Собчак. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона 15 июля
 
СимоньянСобчакНовостипокушениеЗападСМИЗарубежьехуситы
 
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