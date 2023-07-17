Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 июля в своем телеграм-канале призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после чрезвычайного происшествия
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал Аксенов.
Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Ранее Аксенов написал, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное происшествие".
"Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <...> Принимаются меры для восстановления ситуации", — заверил он, призвав всех соблюдать спокойствие.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков указал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб.
В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. В Кремле назвали взрыв терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.
Изначально власти Украины отрицали свою причастность к произошедшему. Однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков указал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб.
В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. В Кремле назвали взрыв терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.
Изначально власти Украины отрицали свою причастность к произошедшему. Однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.
10 июля, 09:35Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мостуОдна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ