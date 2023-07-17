Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП - 17.07.2023 Украина.ру
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Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП - 17.07.2023 Украина.ру
Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 июля в своем телеграм-канале призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после чрезвычайного происшествия
2023-07-17T07:10
2023-07-17T07:10
крымский мост
сергей аксенов
новости
чп
поездки
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"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал Аксенов.Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.Ранее Аксенов написал, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное происшествие". "Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. &lt;...&gt; Принимаются меры для восстановления ситуации", — заверил он, призвав всех соблюдать спокойствие.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков указал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб.В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. В Кремле назвали взрыв терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.Изначально власти Украины отрицали свою причастность к произошедшему. Однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.
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крымский мост, сергей аксенов, новости, чп, поездки
Крымский мост, Сергей Аксенов, Новости, ЧП, поездки

Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП

07:10 17.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Глава Крыма Сергей Аксенов 17 июля в своем телеграм-канале призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после чрезвычайного происшествия
"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал Аксенов.

Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Ранее Аксенов написал, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное происшествие".
"Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <...> Принимаются меры для восстановления ситуации", — заверил он, призвав всех соблюдать спокойствие.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков указал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб.

В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. В Кремле назвали взрыв терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.

Изначально власти Украины отрицали свою причастность к произошедшему. Однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 09:35
Киев пытался ударить ракетой по Крымскому мостуОдна из ракет С-200, запущенных Киевом в воскресенье по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил 10 июля начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, передает Минобороны РФ
 
Крымский мостСергей АксеновНовостиЧПпоездки
 
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07:10Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
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