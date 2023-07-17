https://ukraina.ru/20230717/1048050608.html

Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП

Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП - 17.07.2023 Украина.ру

Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 июля в своем телеграм-канале призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после чрезвычайного происшествия

2023-07-17T07:10

2023-07-17T07:10

2023-07-17T07:10

крымский мост

сергей аксенов

новости

чп

поездки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102158/29/1021582934_0:0:2989:1681_1920x0_80_0_0_ab6c3a06d78183790a5a74611899a4ad.jpg.webp

"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", — написал Аксенов.Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.Ранее Аксенов написал, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло "чрезвычайное происшествие". "Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <...> Принимаются меры для восстановления ситуации", — заверил он, призвав всех соблюдать спокойствие.Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков указал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб.В октябре прошлого года на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. В Кремле назвали взрыв терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.Изначально власти Украины отрицали свою причастность к произошедшему. Однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.

https://ukraina.ru/20230710/1047910817.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, сергей аксенов, новости, чп, поездки