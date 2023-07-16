https://ukraina.ru/20230716/1048045641.html

"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов

"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов - 16.07.2023 Украина.ру

"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов

США передали Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов, заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину

2023-07-16T11:35

2023-07-16T11:35

2023-07-16T11:35

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Президент России Владимир Путин заявил, что оценку кассетным боеприпасам уже дали в самой администрации президента США.Глава государства отметил, что США делают это „не от хорошей жизни“, а из-за дефицита боеприпасов.Путин напомнил, ВСУ за сутки боевых действий тратят до 5-6 тысяч снарядов 155-го калибра, а в США производят около 15 тысяч в месяц. В США „не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов“, добавил он.Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране."Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230716/1048045526.html

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новости, сша, украина, россия (рф), кассетные боеприпасы, джо байден, дональд трамп, владимир путин