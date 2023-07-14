https://ukraina.ru/20230714/1048024188.html

Дмитрий Краснов: Властные элиты борются с инакомыслием в Европе — доходит до маразма

Дмитрий Краснов: Властные элиты борются с инакомыслием в Европе — доходит до маразма - 14.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Краснов: Властные элиты борются с инакомыслием в Европе — доходит до маразма

На фоне настоящей гражданской войны во Франции остаётся незамеченной европейская гражданская война мнений, рассказал в интервью изданию Украина.ру почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов

2023-07-14T15:57

2023-07-14T15:57

2023-07-14T17:08

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— Дмитрий Анатольевич, вероятное вступлению Швеции в НАТО – важнейшее европейское событие. Как сами шведы относятся к грядущим изменениям судьбы своей страны?— В Швеции война мнений была достаточно заметной — с многотысячными антинатовскими демонстрациями, публикациями в прессе, горячими спорами в социальных сетях. Я не буду голословным и расскажу на конкретном примере. Мне посчастливилось участвовать в одной весьма, замечу, корректной дискуссии, на которую меня пригласили шведские коллеги. Она проходила в узком кругу юристов и профессуры.Всё началось с реплики участника сообщества — шведа, который возрадовался грядущему вступлению в НАТО, пояснив, что это сделает Скандинавию безопаснее. На это ему развёрнуто и аргументированно возразили, что участие в альянсе создаёт новые риски. В первую очередь, речь идет об утрате суверенитета в оборонной и экономической сферах — придется подстраиваться под чужие стандарты и обслуживать чужие интересы.После высказывания одного из участников дискуссии я опасался, что его тут же обвинят в так называемой кремлёвской пропаганде. "Мы избавились от холодной войны, но теперь создаём опасность Третьей мировой", — сказал швед. По его мнению, Швеции не нужно было НАТО после падения "железного занавеса", а нужны были ответственные лидеры, которые хотели бы обеспечить мир. А сейчас именно НАТО представляет угрозу, провоцирует Россию, приходя к ее порогу и обучая солдат в Украине с 2014 года, пояснил шведский эксперт.Еще один участник разговора напомнил, что все в сообществе следят за мировыми тенденциями и ранее неоднократно приходили к выводу, что за действиями НАТО прослеживаются интересы американской военной отрасли и желание вернуть доминирование. США хотят мирового господства, но значит ли это, что они защитят нас или будут просто захватывать страну за страной?Я поинтересовался у шведов – сторонников НАТО: "Если альянс принесёт безопасность, значит до сих пор вы ощущали опасность?" Они не нашлись, что ответить, а противники вступления в военный блок заметили, что стоит ожидать ответных шагов России, и вот тогда будет чего опасаться по-настоящему.— Как новый статус Швеции воспринимают в других странах?— Если в самой Швеции нет единства мнений, то уж в других странах — подавно. Явно заметны две группы, которые отличаются не только взглядами, но и стилем спора. Противники НАТО чаще сдержаны и корректны; приводят аргументы, стараются достучаться до оппонентов. Пронатовские товарищи, напротив, транслируют нарративы официальной западной пропаганды, а когда им приводят контрдоводы либо срываются на крик и оскорбления, либо умолкают — как умолкли шведские сторонники альянса.— Какие ещё темы дискутируются в Европе?– Начавшаяся в Британии и Польше волна публикаций о проблеме украинских беженцев стала настоящим мейнстримом. Не проходит и дня, чтобы на глаза не попалась очередная статья по этой теме. И замечу, иногда пресса выходит за разумные рамки в своих оценках ситуации. Как вам заголовок из польского издания: "Открытие границ для украинских беженцев было роковой ошибкой. Это как открыть врата в ад, из которого теперь выходят бесы"?Да, приехавшие украинцы — не сахар; среди них много преступников самого разного масштаба — от карманников до прожжённых так называемых авторитетных бизнесменов. И сам украинский менталитет, сформировавшийся за время незалежности, не отличается почтением к законам. Но такое демонизирование целой нации граничит с нацизмом.Между тем, в Чехии журналисты недоумевают, почему так называемые беженцы ездят в отпуск, на отдых на Украину — кто же отдыхает на войне, от которой сбежал? В Швейцарии удивляются, что власти лгут о планах этих беженцев, о том, что они собираются рано или поздно вернуться. Хотя опросы показывают, что почти никто из украинцев не собирается ехать на их родину. В Германии, где проблему предпочитают политкорректно обходить, тоже заметны странности в поведении приехавших: не похожи они на беглецов от войны.— Начавшаяся в Италии волна сопротивления неонацизму продолжается?— Да, она катится по Европе. Главным её двигателем, подстёгивающим протест, становятся всё те же мнимые беженцы, которые просто органически не могут отказаться от своих фашистских взглядов и очень удивляются, что не находят понимания в странах, давших им приют.Впрочем, европейские неонацисты давно уже прочувствовали суть киевского режима и активно ездят на Украину — набираться боевого опыта. А их возвращение — новая проблема, о которой громко говорят пока что только во Франции, куда боевики "борьбы за белую расу" вернулись с оружием. Благо, их своевременно обезвредили.Но это, думаю, лишь первый звоночек. Не зря же Евросоюз даёт деньги Украине на укрепление границы с Европой. Это поможет циничным европейским элитам провести войну до последнего украинца, не выпустив никого из затеянной мясорубки, и поставить заслон своим нацистам, уже почувствовавшим вкус крови и намеревающимся перекроить Европу по лекалам Гитлера.— Какое противодействие оказывают антифашистскому движению в Европе?— О том, что бельгийского политолога Криса Романа после прилёта из Брюсселя в Хельсинки задержали, чтобы не пропустить в Россию, уже всем известно. Человек прилетел из Евросоюза в Евросоюз, а его обыскали и депортировали в Евросоюз — борьба властных элит с инакомыслием уже приобретает черты маразма.Кроме прямого давления и репрессий, европейские власти нашли новое средство. Мони Овадия, итальянский актер, музыкант, певец, драматург, который является одной из самых уважаемых фигур в современной итальянской культуре, сказал: "Наши политики уже исключили нас из дебатов, назвав “путинцами”".Явление так называемой культуры отмены бьет уже не только по россиянам, но и по всем, сомневающимся в западной пропаганде. Грег Саймонс, ныне независимый шведский исследователь, политолог, геополитолог, в прошлом научный сотрудник Института российских и евразийских исследований Университета Упсалы, говорит, что такая культура отмены — это механизм принуждения идеологии. Роль этого механизма, по мнению Саймонса, сродни роли штурмовиков в ранней нацистской Германии — они принуждают к конформизму, угрожая когнитивными и физическими санкциями в виде потери репутации человека в обществе, подвергая человека остракизму и исключая его из группы, угрожая работе и финансовой безопасности.— Но может ли война мнений, бушующая в Европе, перейти в горячую или, как во Франции, в горящую фазу?— Скорее эта война выльется в постепенные политические изменения. Люди не просто не доверяют нынешним политическим элитам, но уже достоверно знают, что политики нагло лгут, защищая любой ценой свое положение и привилегии. Доля европейцев, думающих так, неуклонно растёт. И избиратели начинают отдавать предпочтение иным политическим силам, которые, в терминах западной пропаганды до сей поры считались маргинальными.Силу набирают маленькие партии — как левые, так и правые. Некоторые из них балуются популизмом, но теперь им приходится становиться ответственнее, потому что они получают общественную поддержку.Поэтому, полагаю, настоящей гражданской войны в Европе не случится, но ведущим политпартиям придётся потесниться, пропуская вперёд вчерашних маргиналов.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20230711/1047941815.html

https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, европа, украина-ес, зарубежье, россия (рф), швеция, италия, евросоюз, германия, франция, хельсинки, адольф гитлер, неонацисты, нато, гражданская война, пропаганда, украинские беженцы