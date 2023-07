https://ukraina.ru/20230714/1048022570.html

"Даже ярые сторонники Украины не выдерживают". Как США хотели наказать Зеленского

Попытка президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать себя самостоятельным политиком, способным требовать от мира того, что нужно ему, вызвала у западных лидеров огромное возмущение

Участники саммита НАТО, проходившего в Вильнюсе, рассказали американской газете The Washington Post: "Агрессивный твит президента Украины Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления его ослабленной войной страны в альянс, настолько потряс Белый дом, что официальные лица США рассматривали возможность отмены "приглашения" Киеву".В проекте итогового заявления говорилось, что приглашение вступить в НАТО будет направлено Украине после того, как все государства альянса придут к согласию, что она выполнила все условия для получения полноценного членства.По словам одного из чиновников, говорившего на условиях анонимности, публичный упрёк Зеленского в адрес НАТО ошеломил всех собравшихся, а американская делегация вообще была в ярости. Министрам, послам и остальным высокопоставленным чиновникам пришлось провести неофициальные переговоры о том, как альянс должен реагировать на выходку президента Украины."Трое других высокопоставленных политиков, двое из которых были непосредственными участниками переговоров, заявили, что США изучали способ сделать формулировки документа более расплывчатым, чтобы он в меньшей степени благоприятствовал быстрому присоединению Украины к НАТО", - пишет The Washington Post.Однако не все американские чиновники поддерживали идею исключить слово "приглашение" из текста документа.Президент США Джо Байден, хоть и оказывает беспрецедентную поддержку Украине с самого начала специальной военной операции, но всё же очень осторожен во всех решениях, которые могут спровоцировать втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией.В конечном итоге участники саммита в Вильнюсе достигли консенсуса сохранить первоначальную формулировку, поскольку внесение каких-либо правок только затянет публикацию итогового заявления."Те, кого больше всего обеспокоила реакция Украины, пришли к выводу, что будет лучше придерживаться текста в том виде, в котором он был разработан", - отмечает издание.За принятие заявления в исходной редакции ратовал президент Франции Эммануэль Макрон, его поддержали представители стран Балтии и Центральной Европы."Этот инцидент иллюстрирует недовольство внутри НАТО тактикой давления Зеленского, когда даже некоторые из его самых ярых сторонников на этой неделе задались вопросом, служит ли он интересам Украины.В то же время закулисная схватка, которую он затеял, показывает, как мало альянс может с этим поделать", - констатирует The Washington Post.При этом нужно помнить, что Запад взял Украину на полное обеспечение, зачастую даже в ущерб собственным национальным интересам, заведомо ослабляя обороноспособность государств, сокращая социальное обеспечение граждан. Мантру "поддерживать Украину столько, сколько потребуется" придумали американские и европейские чиновники и сами же её постоянно повторяют. Вот Украина и говорит, сколько ей требуется, оглашает полный список, как клиент американского маркетплейса Amazon, но Запад уже не может дать столько. Что делает разбалованный ребёнок, привыкший получать всё по первому желанию? Начинает истерить и требовать, чтобы ему дали то, чего он хочет, а если не получает, то кричит ещё громче, чтобы взрослым в конце концов сдались. Так и Зеленский.Но Запад на саммите НАТО показал железные нервы и продемонстрировал, что на уровне эмоций с ним Украине так разговаривать нельзя, отмечает политолог Никита Данюк."Либо ты с благодарностью покорно принимаешь всю ту помощь, которая есть, и более того, целуешь руку дающего, ну и желательно, конечно, на коленях. Либо тебе показывают незавидную перспективу того, что будет и с Зеленским, и с украинской государственностью. <...> Всё доверие, которое ему оказывали, он не оправдал, решил пойти ва-банк и начал прямо шантажировать тех, от кого зависит его жизнь. <...> Сам факт того, что это демонстративное унижение закончилось ещё большим унижением самого Зеленского, говорит о том, что для Запада Зеленский и вся Украина — это расходный материал. И Зеленский, выступая на последних мероприятиях натовского саммита, осознал это", - заявил эксперт.Не только у Зеленского общение с западными коллегами пошло совсем не так, как он рассчитывал. Участники саммита рассказали The Washington Post, что беседа главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана во время первого заседания Совета Украина-НАТО прошла отнюдь не в тёплой дружеской атмосфере."Ермак, по словам одного из очевидцев разговора, выглядел так, как будто пытался спорить. Салливан же "выглядел решительным". Общение длилось около 30 минут", - говорится в статье.Напряжённые попытки отстаивать позицию от имени Украины измотали и разозлили некоторых из самых ярых сторонников Киева, пишет The Washington Post, по словам одного высокопоставленного политического деятеля, "это было не весело".

