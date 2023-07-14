Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО - 14.07.2023 Украина.ру
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Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО
Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО - 14.07.2023 Украина.ру
Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 июля в своем телеграм-канале рассказал о цели посещения Тоцкого полигона в Оренбургской области, где идет подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)
2023-07-14T14:18
2023-07-14T14:18
полигон
дмитрий медведев
владимир путин
бойцы
новости
сво
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В разговоре с начальником полигона и старшими офицерами, Медведев указал, что его задачей является оценка подготовки бойцов.В ходе посещения полигона Медведев уделил большое внимание подготовке артиллеристов и экипажей танков. Кроме того, он побеседовал с личным составом и оценил материально-техническую базу полигона.
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полигон, дмитрий медведев, владимир путин, бойцы, новости, сво
полигон, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, бойцы, Новости, СВО

Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО

14:18 14.07.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 июля в своем телеграм-канале рассказал о цели посещения Тоцкого полигона в Оренбургской области, где идет подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)
В разговоре с начальником полигона и старшими офицерами, Медведев указал, что его задачей является оценка подготовки бойцов.
"В конечном счете, результатом будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель", – пояснил зампред Совбеза РФ.
В ходе посещения полигона Медведев уделил большое внимание подготовке артиллеристов и экипажей танков. Кроме того, он побеседовал с личным составом и оценил материально-техническую базу полигона.
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полигонДмитрий МедведевВладимир ПутинбойцыНовостиСВО
 
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