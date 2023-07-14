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Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО

Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО - 14.07.2023 Украина.ру

Медведев доложит Путину о подготовке бойцов на полигоне под Оренбургом к СВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 14 июля в своем телеграм-канале рассказал о цели посещения Тоцкого полигона в Оренбургской области, где идет подготовка военнослужащих перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО)

2023-07-14T14:18

2023-07-14T14:18

2023-07-14T14:18

полигон

дмитрий медведев

владимир путин

бойцы

новости

сво

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В разговоре с начальником полигона и старшими офицерами, Медведев указал, что его задачей является оценка подготовки бойцов.В ходе посещения полигона Медведев уделил большое внимание подготовке артиллеристов и экипажей танков. Кроме того, он побеседовал с личным составом и оценил материально-техническую базу полигона.

https://ukraina.ru/20230106/1042417868.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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полигон, дмитрий медведев, владимир путин, бойцы, новости, сво