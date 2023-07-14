https://ukraina.ru/20230714/1048015104.html

Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией

Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией - 14.07.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал журналистам падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции

2023-07-14T13:04

2023-07-14T13:04

2023-07-14T13:04

беспилотник

кремль

аэс

дмитрий песков

новости

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"Очевидно, что враг (Украина. - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал официальный представитель Кремля.В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.

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2023

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беспилотник, кремль, аэс, дмитрий песков, новости