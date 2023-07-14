Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией - 14.07.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией
Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией - 14.07.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал журналистам падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции
2023-07-14T13:04
2023-07-14T13:04
беспилотник
кремль
аэс
дмитрий песков
новости
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"Очевидно, что враг (Украина. - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал официальный представитель Кремля.В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
https://ukraina.ru/20230714/1048013777.html
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беспилотник, кремль, аэс, дмитрий песков, новости
беспилотник, Кремль, АЭС, Дмитрий Песков, Новости

Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией

13:04 14.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал журналистам падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции
"Очевидно, что враг (Украина. - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал официальный представитель Кремля.
В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
12:57
Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции Взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове (Курская область) беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции. Об этом 14 июля сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб
 
беспилотникКремльАЭСДмитрий ПесковНовости
 
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