Кремль отреагировал на падение беспилотника рядом с Курской атомной электростанцией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля прокомментировал журналистам падение беспилотника самолетного типа в Курчатове в нескольких километрах от Курской атомной электростанции
"Очевидно, что враг (Украина. - ред.) не оставляет попыток нанесения ударов. Но все наши системы ПВО работают, работают эффективно. Раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры", - сказал официальный представитель Кремля.
В пятницу губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении беспилотника в Курчатове, на территории которого находится Курская АЭС. По его словам, обошлось без пострадавших, критически важные объекты не повреждены.
12:57Беспилотник рухнул в нескольких километрах от Курской атомной электростанции Взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове (Курская область) беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской атомной электростанции. Об этом 14 июля сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб