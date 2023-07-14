СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе - 14.07.2023 Украина.ру
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СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе
СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе - 14.07.2023 Украина.ру
СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 14 июля провел оперативное совещание штаба в Мариуполе, где выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима, передает телеграм-канал "Следком"
2023-07-14T12:10
2023-07-14T12:10
"азов"
мариуполь
уголовное дело
ск рф
александр бастрыкин
новости
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"Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку", - говорится в материале СК.Продолжается выявление преступлений участников полка "Азов"*.Установлено, что в марте 2022 года военнослужащий Максим Рожевецкий в Мариуполе выстрелил из автомата в мирную жительницу, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении еще одного участника "Азова"* – Сергея Михайленко. В марте прошлого года в Мариуполе он совместно с командиром отделения Жучковым расстрелял машину с мирными жителями. Возбужден еще ряд уголовных дел в отношении участников других подразделений ВСУ.*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
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"азов", мариуполь, уголовное дело, ск рф, александр бастрыкин, новости
"Азов", Мариуполь, уголовное дело, СК РФ, Александр Бастрыкин, Новости

СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе

12:10 14.07.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 14 июля провел оперативное совещание штаба в Мариуполе, где выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима, передает телеграм-канал "Следком"
"Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку", - говорится в материале СК.

Продолжается выявление преступлений участников полка "Азов"*.
Установлено, что в марте 2022 года военнослужащий Максим Рожевецкий в Мариуполе выстрелил из автомата в мирную жительницу, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении еще одного участника "Азова"* – Сергея Михайленко. В марте прошлого года в Мариуполе он совместно с командиром отделения Жучковым расстрелял машину с мирными жителями.
Возбужден еще ряд уголовных дел в отношении участников других подразделений ВСУ.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
Суд США молоток
28 марта, 16:48
Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговорВерховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ
 
"Азов"Мариупольуголовное делоСК РФАлександр БастрыкинНовости
 
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