https://ukraina.ru/20230714/1048012011.html

СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе

СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе - 14.07.2023 Украина.ру

СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 14 июля провел оперативное совещание штаба в Мариуполе, где выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима, передает телеграм-канал "Следком"

2023-07-14T12:10

2023-07-14T12:10

2023-07-14T12:10

"азов"

мариуполь

уголовное дело

ск рф

александр бастрыкин

новости

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"Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку", - говорится в материале СК.Продолжается выявление преступлений участников полка "Азов"*.Установлено, что в марте 2022 года военнослужащий Максим Рожевецкий в Мариуполе выстрелил из автомата в мирную жительницу, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении еще одного участника "Азова"* – Сергея Михайленко. В марте прошлого года в Мариуполе он совместно с командиром отделения Жучковым расстрелял машину с мирными жителями. Возбужден еще ряд уголовных дел в отношении участников других подразделений ВСУ.*Деятельность организации запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20230328/1044802706.html

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"азов", мариуполь, уголовное дело, ск рф, александр бастрыкин, новости