СК России предъявил обвинения азовцам* за преступления в Мариуполе
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 14 июля провел оперативное совещание штаба в Мариуполе, где выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима, передает телеграм-канал "Следком"
"Заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку", - говорится в материале СК.
Продолжается выявление преступлений участников полка "Азов"*.
Продолжается выявление преступлений участников полка "Азов"*.
Установлено, что в марте 2022 года военнослужащий Максим Рожевецкий в Мариуполе выстрелил из автомата в мирную жительницу, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении еще одного участника "Азова"* – Сергея Михайленко. В марте прошлого года в Мариуполе он совместно с командиром отделения Жучковым расстрелял машину с мирными жителями.
Возбужден еще ряд уголовных дел в отношении участников других подразделений ВСУ.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
28 марта, 16:48Боевику "Азова"*, убившего жительницу Мариуполя за замечание, вынесли приговорВерховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание. Об этом во вторник, 28 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ и Главной военной прокуратуры РФ