https://ukraina.ru/20230714/1048006746.html

МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"

МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам" - 14.07.2023 Украина.ру

МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"

Президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать. Об этом 13 июля заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко в эфире Первого канала

2023-07-14T07:57

2023-07-14T07:57

2023-07-14T07:57

владимир зеленский

новости

спонсоры

мид рф

ситуация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040145101_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9ffdd6a7051332867ab2919f3fc22048.jpg

"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко.На днях в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале. По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна".

https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, спонсоры, мид рф, ситуация