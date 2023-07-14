МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам" - 14.07.2023 Украина.ру
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МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"
МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам" - 14.07.2023 Украина.ру
МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"
Президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать. Об этом 13 июля заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко в эфире Первого канала
2023-07-14T07:57
2023-07-14T07:57
владимир зеленский
новости
спонсоры
мид рф
ситуация
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"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко.На днях в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале. По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна".
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владимир зеленский, новости, спонсоры, мид рф, ситуация
Владимир Зеленский, Новости, спонсоры, МИД РФ, ситуация

МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"

07:57 14.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать. Об этом 13 июля заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко в эфире Первого канала
"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко.
На днях в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале. По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна".
Зеленский
Вчера, 14:03
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