https://ukraina.ru/20230714/1048006746.html
МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"
МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам" - 14.07.2023 Украина.ру
МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"
Президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать. Об этом 13 июля заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко в эфире Первого канала
2023-07-14T07:57
2023-07-14T07:57
2023-07-14T07:57
владимир зеленский
новости
спонсоры
мид рф
ситуация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040145101_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9ffdd6a7051332867ab2919f3fc22048.jpg
"Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию. Это не в первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз", - сказал Грушко.На днях в кулуарах саммита НАТО многие были неприятно поражены упреками Зеленского в адрес альянса, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски в своем YouTube-канале. По ее мнению, у Зеленского складывается ощущение, что весь мир ему должен. Журналистка добавила, что президент Украины ведет себя как "капризная примадонна".
https://ukraina.ru/20230713/1047996422.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040145101_91:0:1018:695_1920x0_80_0_0_4170fc23a70526da578d5c81aac015bb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, спонсоры, мид рф, ситуация
Владимир Зеленский, Новости, спонсоры, МИД РФ, ситуация
МИД РФ указал на завышенные требования Зеленского к внешним "спонсорам"
Президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних "спонсоров" больше, чем они могут дать. Об этом 13 июля заявил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко в эфире Первого канала