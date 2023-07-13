"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов - 13.07.2023 Украина.ру
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"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов
"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов - 13.07.2023 Украина.ру
"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенаправит €22,7 млн ​​из выделенного ранее "Укрпочте" кредита на закупку электровелосипедов и грузовиков. Об этом сообщается в пресс-службе банка
2023-07-13T13:52
2023-07-13T13:52
новости
укрпочта
кредит
велосипеды
ебрр
украина
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ЕБРР решил перенаправить €22,7 млн ​​из выделенного в ноябре 2020 года "Укрпочте" кредита в €63 млн на закупку более 5000 электровелосипедов и около 350 коммерческих грузовиков, говорится в сообщении.Как сообщает ЕБРР, новые инвестиции отвечают начальным целям проекта – модернизация логистической инфраструктуры и операционного парка компании.Банк напомнил, что в декабре 2022 года одобрил грант на €4,5 млн для приобретения спутниковых интернет-терминалов и генераторов электроэнергии для мобильных почтовых фургонов "Укрпочты".В первом квартале 2023 года "Укропочта" сократила чистый убыток на 38% по сравнению с первым кварталом 2022 года – до 403,82 млн грн, при этом выручка компании увеличилась на 24,8% – до 2 млрд 778,87 млн ​​грн.В январе "Укрпочта" выпустила серию почтовых марок, посвященных 75-летию дивизии СС "Галичина". Ранее "Укрпочта" выпустила марки с изображениями подорванного Крымского моста.В феврале украинские СМИ опубликовано видео визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отделение "Укрпочты" в Киеве. Совместно с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они проконтролировали эффективность программы обмена старых лампочек на новые LED-лампы.
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новости, укрпочта, кредит, велосипеды, ебрр, украина
Новости, Укрпочта, кредит, велосипеды, ЕБРР, Украина

"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов

13:52 13.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / УкрпоштаУкрпочта
Укрпочта - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Укрпошта
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) перенаправит €22,7 млн ​​из выделенного ранее "Укрпочте" кредита на закупку электровелосипедов и грузовиков. Об этом сообщается в пресс-службе банка
ЕБРР решил перенаправить €22,7 млн ​​из выделенного в ноябре 2020 года "Укрпочте" кредита в €63 млн на закупку более 5000 электровелосипедов и около 350 коммерческих грузовиков, говорится в сообщении.
Как сообщает ЕБРР, новые инвестиции отвечают начальным целям проекта – модернизация логистической инфраструктуры и операционного парка компании.
Банк напомнил, что в декабре 2022 года одобрил грант на €4,5 млн для приобретения спутниковых интернет-терминалов и генераторов электроэнергии для мобильных почтовых фургонов "Укрпочты".
В первом квартале 2023 года "Укропочта" сократила чистый убыток на 38% по сравнению с первым кварталом 2022 года – до 403,82 млн грн, при этом выручка компании увеличилась на 24,8% – до 2 млрд 778,87 млн ​​грн.
В январе "Укрпочта" выпустила серию почтовых марок, посвященных 75-летию дивизии СС "Галичина". Ранее "Укрпочта" выпустила марки с изображениями подорванного Крымского моста.
В феврале украинские СМИ опубликовано видео визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отделение "Укрпочты" в Киеве. Совместно с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они проконтролировали эффективность программы обмена старых лампочек на новые LED-лампы.
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