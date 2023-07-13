"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео - 13.07.2023 Украина.ру
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"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео - 13.07.2023 Украина.ру
"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным... Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T10:10
2023-07-13T10:10
даниил безсонов
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
информационная война
днр
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Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным успехам ВСУ и предложил действенную стратегию победы в информационной войне.
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даниил безсонов, видео, россия (рф), украина, сво, всу, информационная война, днр, видео
Даниил Безсонов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, информационная война, ДНР

"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео

10:10 13.07.2023
 
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Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным успехам ВСУ и предложил действенную стратегию победы в информационной войне.
 
Даниил БезсоновВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУинформационная войнаДНР
 
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