https://ukraina.ru/20230713/1047988482.html

"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео

"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео - 13.07.2023 Украина.ру

"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео

Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным... Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T10:10

2023-07-13T10:10

2023-07-13T10:10

даниил безсонов

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

информационная война

днр

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Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным успехам ВСУ и предложил действенную стратегию победы в информационной войне.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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