https://ukraina.ru/20230713/1047988482.html
"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео - 13.07.2023 Украина.ру
"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным... Украина.ру, 13.07.2023
2023-07-13T10:10
2023-07-13T10:10
2023-07-13T10:10
даниил безсонов
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
информационная война
днр
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Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным успехам ВСУ и предложил действенную стратегию победы в информационной войне.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
даниил безсонов, видео, россия (рф), украина, сво, всу, информационная война, днр, видео
Даниил Безсонов, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, информационная война, ДНР
"Не справляются": Даниил Безсонов о том, как нужно выигрывать информационную войну. Видео
Бывший первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, как работа украинских информационных террористов приводит к реальным военным успехам ВСУ и предложил действенную стратегию победы в информационной войне.