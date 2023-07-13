https://ukraina.ru/20230713/1047966153.html

Иван Стародубцев о том, как марш Пригожина помог Эрдогану

Иван Стародубцев о том, как марш Пригожина помог Эрдогану - 13.07.2023 Украина.ру

Иван Стародубцев о том, как марш Пригожина помог Эрдогану

Турция для себя расценивает, что Россия сейчас находится не в самом хорошем положении, что нас немножко потрясывает. Соответственно, диалог с нами ведется с более сильных переговорных позиций, считает политолог и эксперт по Турции Иван Стародубцев.

2023-07-13T04:35

2023-07-13T04:35

2023-07-13T04:35

интервью

турция

ес

запад

украина

россия (рф)

миа "россия сегодня"

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Иван Игоревич, будем говорить о наболевшем. "Азовцы"* командиры запрещенной в России организации, в нарушение всех договоренностей с Россией переданы из Турции Украине. Чем руководствовался Эрдоган, какие последствия будут у этого шага? И в чем выгода для Турции?– Начнем с того, что, вообще-то, наша сторона заявляет о нарушении договоренностей. Но мы - общество - крайне мало понимаем, а какие, собственно, договоренности были достигнуты, и главное, в какой форме они были зафиксированы. Сразу возникает вопрос, была ли эта сделка по "азовцам"* увязана с чем бы то ни было еще, к примеру, с той же самой зерновой сделкой.Во-вторых, как человек, который профессионально занимается Турцией на протяжении двадцати лет, я мало верю в то, что никаких сигналов наша дипломатия до визита Зеленского в Турцию не получала по поводу тех же самых "азовцев"*.И никаких идей или неудовлетворенностей Турция российской стороне не давала, просто потому, что Россия для Турции является достаточно важным политическим и экономическим партнером, чтобы можно ее было ставить перед фактом. Тем более, перед фактом, когда перед двумя сторонами маячит достаточно интересная и важная цель по созданию совместного газового хаба на турецкой территории. Все-таки, где эти "азовцы"* - и где этот газовый хаб, которые превращает Турцию в энергетическую биржу.Тем не менее, это случилось. Знала об этом российская сторона, не знала, предупреждена она была или нет – это совершенно не важно. Важно, что это случилось – к неудовольствию российской стороны, которая посчитала это прямым нарушением договоренностей, о чем, собственно, и сказала.Вполне возможно, что Реджеп Тайип Эрдоган таким образом отправил одновременно два сигнала. Первый сигнал – в сторону Российской Федерации, в том числе, по поводу зерновой сделки. Второй – в сторону Запада, накануне саммита НАТО в Вильнюсе, чтобы еще раз показать, какая Турция принципиальная, как она поддерживает Украину.Причем, поддерживает такими шагами, которые ей самой по себе ничего и не стоят. Ну, что им стоит отдать каких-то туристов, которые находятся на ее территории? Ничего не стоит. Речь же не идет о безвозмездной помощи Украине на войне – финансовой или материально-технической. Нет, это ничего не стоит. Зато сразу создает интересный флер накануне саммита НАТО в Вильнюсе.Резюмирую . Демонстрация России неудовольствия чем-то. Будем в ближайшие дни и недели следить за развитием этой ситуации, с одной стороны. С другой стороны – очевидный реверанс в сторону Украины и, в первую очередь, в сторону НАТО и в сторону США.Заметим, что состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Байденом, была назначена между ними очная встреча.– Действительно, события, как вы упомянули в начале, связывают с гипотетическим отказом от зерновой сделки. Есть ли вообще необходимость в этой сделке сегодня? Потому что все заявляли уже о ее несостоятельности, и все версии о том, что она была необходима для того, чтобы дать (Эрдогану – Ред.) победу на выборах – тоже не актуальны, так как выборы уже состоялись. Нужна ли она сегодня?– Российская сторона накануне выступила, в частности, пресс-секретарь президента российского, Дмитрий Песков сказал, что ситуация с зерновой сделкой не изменилась. Не изменилась –очевидно, имеется ввиду, что сделка вплоть до настоящего времени не обрела для Российской Федерации какие бы то ни было черты привлекательности. То есть, она не служит интересам Российской Федерации, о чем открыто и недвусмысленно заявляет российская дипломатия, российское руководство.Дальше судьба этой сделки может определяться только двумя моментами. Первое – если она не служит интересам Российской Федерации напрямую, вопрос второй – может ли она послужить интересам Российской Федерации косвенно, то есть, не по прямому назначению.Если Российская Федерация остается в этой сделке, что она в обмен получит, если это не связано с самой сделкой? Если таких факторов нет, то ее надо закрывать. Если такие факторы есть, то можно еще посмотреть.Как вы верно заметили, вплоть до настоящего времени были факторы, которые с самой сделкой не связаны напрямую. Ведь президентство или участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана в турецких выборах – это факторы, которые не связаны с зерновой сделкой, тем не менее, он ее поддержал какое-то время на плаву.Есть такие сейчас факторы у Российской Федерации? Вероятно, все-таки - нет. Тем более, после "азовцев"*, после того, как Турция, по сути дела, дала зеленый свет заявке Швеции на членство в НАТО. Таких факторов, которые бы удерживали Россию от этого шага (выхода из сделки – Ред.), просто не осталось.– Вот здесь интересный момент, почему тогда Эрдоган заявляет о возможном ее продлении на три месяца, а то и на два года сразу.– Мало ли что заявляет по этому поводу Украина, мало ли что по этому поводу заявляет турецкий президент. Конечно же, им крайне нервозно раз в три месяца смотреть за реакцией Москвы, и просчитывать себе сценарий, а что будет, если Россия, к примеру, выйдет из этой сделки.Все-таки, я вспомню, в ноябре прошлого года Россия уже объявила на три дня о выходе, о приостановке зерновой сделки, и тогда Турция и Украина пошли на достаточно отчаянный шаг. Они объявили о том, что "справятся" и без Российской Федерации в этой сделке. А что это означает? Это значит, что они пойдут на прорыв, это значит, что возникает угроза эскалации, напряженности в Черном море, если Россия решит блокировать реализацию этой сделки без самой себя.Представьте, раз в три месяца надо этими вещами обмениваться. Конечно, это создает нервозность со стороны Украины и со стороны Турции. Им хотелось бы, чтобы эта сделка продолжалась, желательно - бесконечно.Российская сторона продолжает, в свою очередь, размышлять, я так понимаю, на тему этого самого сценария, готова ли она пресекать реализацию этой сделки без самой себя, потому что это очень серьезный шаг. Если, к примеру, пойдет сухогруз какой-нибудь с украинского порта, сопровождаемый турецкими ВМФ, что Российская Федерация будет по этому поводу делать? Вот, в чем вопрос.– Мы уже упоминали о плясках вокруг Швеции в НАТО. Турция одобряет вступление Швеции в организацию. Я так понимаю, что тут размен - Турция не выступает против вступления Швеции в НАТО, а взамен получает вступление в Евросоюз, соответственно, безвиз для турецких граждан. Какие еще требования у Турции, которые должны быть выполнены? Есть ли они?– Про Европейский Союз это - очень смешная шутка. Это очень смешная шутка. Разговоры о евроинтеграции, в том числе, с участием Турции, я напомню, в этом году будут отмечать свое шестидесятилетие. Первые разговоры на эту тему начались в 1963 году, и тогда уже Турция была в этом процессе, мало кто помнит.Турция - официальный кандидат на вступление в члены Европейского Союза с 2005 года. Под официальным кандидатством имеется ввиду, что ведутся официальные переговоры. Там двадцать с лишним переговорных досье по различным вопросам – экономика, политика, внешняя, внутренняя, гуманитарная, социальная и прочая обстановка, СМИ и т.д. По всем этим досье уже ведутся предметные переговоры – что надо сделать Турции, чтобы адаптировать себя к этой вот заманчивой перспективе по вступлению в европейскую семью народов. С 2005 года.С тех пор переговоры зашли в тупик, ранее созданное министерство по делам Европейского Союза в Турции - оно ликвидировано, тема закрыта. Ни о каком вступлении Турции в ЕС, конечно же, речи не шло, и идти не может. Речь может идти только о том, что кто-то там, США, к примеру, или Швеция поддержит турецкую заявку на членство в ЕС. Но обещать - не значит жениться, поддержать – не значит вступить. Звучит громко для турецкого общественного мнения, но это большой мыльный пузырь.Что касается таможенного союза, то там тоже все достаточно интересно. Нынешний таможенный союз есть между Европой и Турцией, но он работает некоторым образом, все-таки, в сторону Европы. Очень много промышленной продукции они ввозят в страну, не оплачивая ввозного НДС. То есть, это работает на европейских производителей, создавая им преимущества, по сравнению с Российской Федерацией.У нас нет таможенного союза, поэтому, когда мы ввозим промышленную продукцию, и европейцы ввозят – они автоматически эту разницу ввозных пошлин имеют в качестве конкурентного и ценового преимущества перед нами.Про нас - эта история понятна, но и турецким интересам не вполне служит, не вполне сбалансировано. Турция хочет это исправить, но я не очень уверен, что Европа на это пойдет, тем более, что там Греция и Кипр – они на стреме, они этому просто не дадут свершиться.Что касается либерализации режима для проезда турок в ЕС – честно скажу: те из турок, кто хочет ездить в Европу и делать это по делам рабочим или в плане своего отдыха, они и так это делают. А вся остальная страна сейчас в экономической ситуации тяжелой, с высокой инфляцией, с выбиванием среднего класса – она находится в не очень хорошем положении, чтобы планировать, к примеру, поездки в Европу. Многократно выросли цены на авиабилеты, многократно, очень сильно упал курс турецкой лиры по отношению к евро - им там попросту делать нечего.То есть, ни то, ни другое, ни третье, в качестве удовлетворительной компенсации за то, что Реджеп Тайип Эрдоган дает зеленый свет Швеции в НАТО, восприниматься не может.Самое интересное в другом. Надо искать настоящую сделку. А настоящая сделка может заключаться лишь только в одном – в том, что Запад дал зеленый свет своим инвесторам, и горячие деньги, и прямые иностранные инвестиции потекут на территорию Турции для срочного исправления экономического положения в стране. Ситуация там крайне сложная.Вот это настоящая сделка. А эти все разговоры по поводу Европейского Союза – это напустить побольше тумана, сделать хорошую картинку для турецкого общества. Все-таки, у турецкого общества по отношению к Европейскому Союзу местами - не полностью - еще сохранилось какое-то придыхание.– Действительно, у Турции много инфраструктурных совместных проектов с Россией – постройка того же газового хаба, постройка атомной электростанции, другие проекты. И мы видим заявления о постройке на Украине завода по производству беспилотников "Байрактар", пока что только заявления, но, тем не менее, говорят - уже начали строить. Встреча главы МИД Турции с Джемилевым, заявления Эрдогана на встрече с Зеленским, сами действия Эрдогана, такие мелкие, но явно недружественные для России. Как они стыкуются с совместными инфраструктурными проектами, насколько выгодна вообще для Турции подобная многовекторность? То есть, здесь мы с Россией, здесь мы с Европой, а здесь мы вообще поддержим Украину. Чьи интересы защищает Эрдоган?– На самом деле, защищает он свои интересы, прежде всего. И эта многовекторность – единственно возможная для Турции позиция, наиболее выгодная для нее позиция. Она пытается заручиться какими-то бенефитами и со стороны Запада, и со стороны России.То, что пошли такие жесты в адрес России – это свидетельствует о двух вещах. Ну, во-первых, действительно, тяжелая экономическая ситуация в стране, и источник ее исправления Турция видит для себя однозначно не в России, даже не на Ближнем Востоке, не в Катаре, а видит, все-таки, на Западе.Запад – это крупнейший инвестор в турецкую экономику. Запад – это крупнейший торгово-экономический партнер Турции. Вот где источник выправления турецкой экономики, это отнюдь не Россия. Это - с одной стороны. С другой стороны, Турция не может не выполнять стратегические перерассчеты на предмет России, с учетом хода СВО, и с учетом наших внутриполитических потрясений в последнее время, включая марш Пригожина.Турция для себя расценивает, что Россия находится не в самом хорошем положении, что нас немножко потрясывает. Соответственно, и диалог с нами ведется с более сильных переговорных позиций. Это всегда так. К сожалению или к счастью, но это всегда так.Партнер всегда, находясь с тобой за переговорным столом, рассчитывает и оценивает твой потенциал, исходя из многих факторов, исходя из экономического положения, исходя из внутриполитической, внешнеполитической позиции, исходя из твоего военного потенциала. Все это складывается вместе, и получается переговорная позиция по отношению к тебе. А сейчас выглядит так, что у России сузилось окно возможностей по внешнеполитическим партнерам.И есть фактор времени. Россия торопится, ей срочно нужно переходить на новые рельсы - и по импортозамещению, и по альтернативным партнерам торгово-экономическим. Фактор времени на сжатие окна возможности по альтернативам - приводит Турцию к мысли о том, что ее статус, ее роль в глазах России становится выше. Следовательно, если статус ее выше, соответственно, и переговоры она может вести с позиции… не с самой сильной стороны, но давайте скажем мягко – с позиции более сильной.Следовательно, она может позволять себе какие-то тактические шаги, которые будут вызывать неудовольствие России - без особой оглядки на нее. Это очень плохой сигнал для Российской Федерации.Но видите, Турция посчитала для себя так. Уже дело российское, как на это реагировать. Реагировать на это молча и выражать понимание: да, мы понимаем турецкую позицию. Ну, или можем тоже послать Турции какой-нибудь сигнал.– А какие сигналы Россия может послать Турции? Ведь от тех же инфраструктурных проектов Россия вряд ли откажется, они выгодны нам. Что бы это могло быть?– У нас достаточно широкая гамма сотрудничества с турками. Первый сигнал – намечается встреча между Владимиром Владимировичем Путиным и Реджепом Тайипом Эрдганом. Я не вполне уверен, что, если встреча эта проходит под знаком того, что Турция выпустила "азовцев"*, что стоит проводить эту встречу. Вот прямо сейчас проводить ее. То есть, возможны какие-то переносы встречи, это уже сам по себе достаточно большой сигнал.Во-вторых, все-таки, а почему мы не можем приостановить какие-то наши инфраструктурные проекты? Я вот здесь не вполне соглашусь. Если мы что-то приостанавливаем, нажимаем на педаль тормоза, то в одинаковой мере оказываются подвешенными не только наши планы, но и турецкие планы.Это большая ошибка - посылать противоположной стороне сигнал о том, что ты больше заинтересован в сделке, чем она. Если мы грамотные переговорщики, то мы должны создавать полное ощущение того, что, как минимум, в этом смысле - пятьдесят на пятьдесят. А еще лучше – создать у противоположной стороны такое впечатление, что, вообще-то, сделка нужна ей, а мы-то справимся без нее. Это идеальная ситуация на переговорах, тогда ты можешь вполне спокойно диктовать свои условия и добиваться для себя лучших условий.Поэтому - у нас есть и инфраструктурные проекты, у нас есть предстоящий видит Путина. У нас есть, в конце концов, и Сирия. У нас есть диалог по Ливии, у нас много чего есть, просто надо честно нашей дипломатии сесть, написать на листочке по пунктам, и подумать. Наши, в конце концов, я уверен, наша сторона очень хорошо умеет это делать.*"Азов" - запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230608/1047021350.html

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https://ukraina.ru/20230710/1047905109.html

https://ukraina.ru/20230710/1047920656.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, турция, ес, запад, украина, россия (рф), миа "россия сегодня", политика, экономика