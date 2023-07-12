Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина - 12.07.2023 Украина.ру
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Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина - 12.07.2023 Украина.ру
Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
В Вильнюсе началось первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Украины Владимира Зеленского
2023-07-12T15:11
2023-07-12T15:11
новости
украина
нато
украина-нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
коммюнике
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Первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось 12 июля в Вильнюсе. Заседание проходит под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского.Встреча проходит на уровне лидеров стран блока НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания заявил, что собирается обсуждать три приоритетных вопроса: новые пакеты военной помощи, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины.По итогам первого дня саммита НАТО, 11 июля, страны подписали коммюнике, в котором не оказалось чёткого графика или условий членства Украины, что возмутило Зеленского. Также лидеры НАТО объявили о создании Совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина.
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новости, украина, нато, украина-нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, коммюнике
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, коммюнике

Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина

15:11 12.07.2023
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP / Pavel Golovkin
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В Вильнюсе началось первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Украины Владимира Зеленского
Первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось 12 июля в Вильнюсе. Заседание проходит под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского.
"Это исторический момент… Сегодня мы встречаемся как равные стороны, и я жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - сказал Столтенберг.
Встреча проходит на уровне лидеров стран блока НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания заявил, что собирается обсуждать три приоритетных вопроса: новые пакеты военной помощи, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины.
По итогам первого дня саммита НАТО, 11 июля, страны подписали коммюнике, в котором не оказалось чёткого графика или условий членства Украины, что возмутило Зеленского. Также лидеры НАТО объявили о создании Совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги
 
НовостиУкраинаНАТОУкраина-НАТОВладимир ЗеленскийЙенс Столтенбергкоммюнике
 
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