https://ukraina.ru/20230712/1047969352.html
Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина - 12.07.2023 Украина.ру
Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
В Вильнюсе началось первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Украины Владимира Зеленского
2023-07-12T15:11
2023-07-12T15:11
2023-07-12T15:11
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йенс столтенберг
коммюнике
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Первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось 12 июля в Вильнюсе. Заседание проходит под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского.Встреча проходит на уровне лидеров стран блока НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания заявил, что собирается обсуждать три приоритетных вопроса: новые пакеты военной помощи, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины.По итогам первого дня саммита НАТО, 11 июля, страны подписали коммюнике, в котором не оказалось чёткого графика или условий членства Украины, что возмутило Зеленского. Также лидеры НАТО объявили о создании Совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина.
https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, нато, украина-нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, коммюнике
Новости, Украина, НАТО, Украина-НАТО, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, коммюнике
Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
В Вильнюсе началось первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Украины Владимира Зеленского
Первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось 12 июля в Вильнюсе. Заседание проходит под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского.
"Это исторический момент… Сегодня мы встречаемся как равные стороны, и я жду того дня, когда мы встретимся как союзники", - сказал Столтенберг.
Встреча проходит на уровне лидеров стран блока НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания заявил, что собирается обсуждать три приоритетных вопроса: новые пакеты военной помощи, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины.
По итогам первого дня саммита НАТО, 11 июля, страны подписали коммюнике, в котором не оказалось чёткого графика или условий членства Украины, что возмутило Зеленского. Также лидеры НАТО объявили о создании Совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина.