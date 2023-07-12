https://ukraina.ru/20230712/1047969352.html

Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина

Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина - 12.07.2023 Украина.ру

Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина

В Вильнюсе началось первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Украины Владимира Зеленского

2023-07-12T15:11

2023-07-12T15:11

2023-07-12T15:11

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коммюнике

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Первое заседание только что созданного Совета НАТО-Украина началось 12 июля в Вильнюсе. Заседание проходит под председательством генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием Владимира Зеленского.Встреча проходит на уровне лидеров стран блока НАТО.Президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания заявил, что собирается обсуждать три приоритетных вопроса: новые пакеты военной помощи, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины.По итогам первого дня саммита НАТО, 11 июля, страны подписали коммюнике, в котором не оказалось чёткого графика или условий членства Украины, что возмутило Зеленского. Также лидеры НАТО объявили о создании Совета, который должен прийти на смену комиссии НАТО-Украина.

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

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