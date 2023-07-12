https://ukraina.ru/20230712/1047967730.html
"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине
"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине - 12.07.2023 Украина.ру
"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине
Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-07-12T14:00
2023-07-12T14:00
2023-07-12T14:00
безопасность
гарантии
кремль
дмитрий песков
новости
украина
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"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны (НАТО. - Ред.) фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями", - сказал официальный представитель Кремля.Он добавил, что оценивать первые итоги саммита НАТО в Вильнюсе пока рано, так как он еще не завершился. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в Североатлантический альянс.Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут ранее в среду сообщила журналистам, что будет проведена серия переговоров лидеров стран G7 и Украины по достижению двусторонних гарантий безопасности.
https://ukraina.ru/20230712/1047963470.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
безопасность, гарантии, кремль, дмитрий песков, новости, украина
безопасность, гарантии, Кремль, Дмитрий Песков, Новости, Украина
"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине
Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны (НАТО. - Ред.) фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями", - сказал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что оценивать первые итоги саммита НАТО в Вильнюсе пока рано, так как он еще не завершился.
При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в Североатлантический альянс.
Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут ранее в среду сообщила журналистам, что будет проведена серия переговоров лидеров стран G7 и Украины по достижению двусторонних гарантий безопасности.