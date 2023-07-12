https://ukraina.ru/20230712/1047967730.html

"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине

"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине - 12.07.2023 Украина.ру

"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине

Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-07-12T14:00

2023-07-12T14:00

2023-07-12T14:00

безопасность

гарантии

кремль

дмитрий песков

новости

украина

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"Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Потому что, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны (НАТО. - Ред.) фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями", - сказал официальный представитель Кремля.Он добавил, что оценивать первые итоги саммита НАТО в Вильнюсе пока рано, так как он еще не завершился. При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в Североатлантический альянс.Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут ранее в среду сообщила журналистам, что будет проведена серия переговоров лидеров стран G7 и Украины по достижению двусторонних гарантий безопасности.

https://ukraina.ru/20230712/1047963470.html

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2023

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безопасность, гарантии, кремль, дмитрий песков, новости, украина