https://ukraina.ru/20230712/1047957404.html

Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля

Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру

Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля

Украина.ру, 12.07.2023

2023-07-12T09:00

2023-07-12T09:00

2023-07-12T09:18

хроники

спецоперация

эксклюзив

нато

украина

дмитрий медведев

атаки

всу

кассетные боеприпасы

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223478_0:108:1090:721_1920x0_80_0_0_5095b7842690b44821a8edd529d0df5d.jpg.webp

В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО. Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО.В итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе говорится, что НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ. Альянс также заявил, что никогда не признает «аннексии», предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Украине и вывести своих наемников с занятых территорий новых российских регионов.По его словам, все надежды президента Украины Владимира Зеленского на контрнаступление и вступление страны в НАТО не оправдались.«Если провести параллель, то мне кажется у Зеленского сейчас вой как у собаки Баскервилей на Гримпенских болотах у Шерлока Холмса», — подчеркнул депутат.Что касается признания Крыма, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что полуостров не нуждается в признании НАТО.«Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО», — сказал Гемпель.По его словам, функционерам НАТО невдомек, что в 2014 году была не аннексия, а торжество справедливости, когда крымчане воссоединились с исторической родиной.«Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела», — подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».Атаки ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 267 боеприпасов. Об этом информировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — 6 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 267 единиц различных боеприпасов», — говорится в материале.Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка, Луганское.Ранним утром в 06:10 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Позже украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и шесть снарядов того же калибра по Донецку.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — ред.) по направлению: населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): 6:40 — выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в материале.Также оперативные службы сообщили об обстреле города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами.«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — отметил представитель экстренных служб.По его словам, попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на Купянское направление."Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения", - сообщил Марочко.Он предположил, что помимо групп саперов на данное направление также прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. Такой вывод эксперт сделал на основе данных об экипировке и технике иностранцев, сославшись на собственные источники информации.Кроме того, Марочко рассказал об ожесточенных боях юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра", - рассказал эксперт.По оценке Марочко, снарядного голода у украинских формирований нет - плотность и интенсивность обстрелов со стороны противника высокая."Огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3-5 раз в день", - сказал он.В начале июля в украинских СМИ, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина "серьезно разгонялась" информация о якобы переходе села Клещеевка, под контроль Киева, глава региона опроверг эти данные.Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.Ликвидация киевской группировкиЗамруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс."Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). <...> Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - написал он в своем телеграм-канале.Политик добавил, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком.Он также подчеркнул, что Украину могут не принять в НАТО никогда, просто в альянсе боятся сказать об этом вслух."Всё как мы и думали: План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе", - написал Медведев.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина не станет членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Как написало в среду китайское издание China Daily, расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности.Автор статьи отметил, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.

https://ukraina.ru/20230711/1047939379.html

https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html

https://ukraina.ru/20230710/1047918780.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, нато, украина, дмитрий медведев, атаки, всу, кассетные боеприпасы, обстрелы, крым, требования