Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру
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Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля
Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля - 12.07.2023 Украина.ру
Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля
Украина.ру, 12.07.2023
2023-07-12T09:00
2023-07-12T09:18
хроники
спецоперация
эксклюзив
нато
украина
дмитрий медведев
атаки
всу
кассетные боеприпасы
обстрелы
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В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО. Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО.В итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе говорится, что НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ. Альянс также заявил, что никогда не признает «аннексии», предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Украине и вывести своих наемников с занятых территорий новых российских регионов.По его словам, все надежды президента Украины Владимира Зеленского на контрнаступление и вступление страны в НАТО не оправдались.«Если провести параллель, то мне кажется у Зеленского сейчас вой как у собаки Баскервилей на Гримпенских болотах у Шерлока Холмса», — подчеркнул депутат.Что касается признания Крыма, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что полуостров не нуждается в признании НАТО.«Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО», — сказал Гемпель.По его словам, функционерам НАТО невдомек, что в 2014 году была не аннексия, а торжество справедливости, когда крымчане воссоединились с исторической родиной.«Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела», — подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».Атаки ВСУУкраинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 267 боеприпасов. Об этом информировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — 6 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 267 единиц различных боеприпасов», — говорится в материале.Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка, Луганское.Ранним утром в 06:10 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Позже украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и шесть снарядов того же калибра по Донецку.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — ред.) по направлению: населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): 6:40 — выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в материале.Также оперативные службы сообщили об обстреле города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами.«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — отметил представитель экстренных служб.По его словам, попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на Купянское направление."Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения", - сообщил Марочко.Он предположил, что помимо групп саперов на данное направление также прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. Такой вывод эксперт сделал на основе данных об экипировке и технике иностранцев, сославшись на собственные источники информации.Кроме того, Марочко рассказал об ожесточенных боях юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра", - рассказал эксперт.По оценке Марочко, снарядного голода у украинских формирований нет - плотность и интенсивность обстрелов со стороны противника высокая."Огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3-5 раз в день", - сказал он.В начале июля в украинских СМИ, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина "серьезно разгонялась" информация о якобы переходе села Клещеевка, под контроль Киева, глава региона опроверг эти данные.Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.Ликвидация киевской группировкиЗамруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс."Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). &lt;...&gt; Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - написал он в своем телеграм-канале.Политик добавил, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком.Он также подчеркнул, что Украину могут не принять в НАТО никогда, просто в альянсе боятся сказать об этом вслух."Всё как мы и думали: План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе", - написал Медведев.Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина не станет членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.Как написало в среду китайское издание China Daily, расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности.Автор статьи отметил, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.
https://ukraina.ru/20230711/1047939379.html
https://ukraina.ru/20230711/1047930208.html
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Сергей Зуев
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хроники, спецоперация, эксклюзив, нато, украина, дмитрий медведев, атаки, всу, кассетные боеприпасы, обстрелы, крым, требования
Хроники, Спецоперация, Эксклюзив, НАТО, Украина, Дмитрий Медведев, атаки, ВСУ, кассетные боеприпасы, обстрелы, Крым, требования

Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля

09:00 12.07.2023 (обновлено: 09:18 12.07.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Госдуме предъявили встречные требования к НАТО. Город в Запорожской области обстреляли кассетными боеприпасами. Медведев призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО.
В итоговом заявлении после первого дня саммита в Вильнюсе говорится, что НАТО призывает Россию немедленно и без предварительных условий вывести силы с территории Украины в пределах международно признанных границ. Альянс также заявил, что никогда не признает «аннексии», предпринятые РФ, в том числе присоединение Крыма.
В ответ депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев потребовал от стран НАТО прекратить поставки оружия Украине и вывести своих наемников с занятых территорий новых российских регионов.

«НАТО стоит начать с себя и для начала прекратить поставлять оружие киевскому режиму и забрать своих наемников с территорий новых регионов Российской Федерации, вступивших по итогам референдума, а не диктовать, что нам делать. У нас есть свой верховный главнокомандующий, и страна будет идти заданным им курсом», — сказал Ивлев.

По его словам, все надежды президента Украины Владимира Зеленского на контрнаступление и вступление страны в НАТО не оправдались.
«Если провести параллель, то мне кажется у Зеленского сейчас вой как у собаки Баскервилей на Гримпенских болотах у Шерлока Холмса», — подчеркнул депутат.
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Вчера, 13:00
"Битва" за Лавру, атаки и потери ВСУ, втягивание страны в НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
Что касается признания Крыма, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что полуостров не нуждается в признании НАТО.
«Крым вернулся домой навсегда и развивается в составе Российской Федерации, крымчанам не нужно и не важно признание НАТО», — сказал Гемпель.
По его словам, функционерам НАТО невдомек, что в 2014 году была не аннексия, а торжество справедливости, когда крымчане воссоединились с исторической родиной.
«Сегодня все оценки представителей альянса по поводу воссоединения Крыма с Россией носят ущербный и предвзятый характер, поэтому пусть оставят свои заявления и призывы при себе. Нам до них нет никакого дела», — подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Атаки ВСУ
Украинские войска за прошедшие сутки 50 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 267 боеприпасов. Об этом информировало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском — 6 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — 2 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 267 единиц различных боеприпасов», — говорится в материале.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка, Луганское.
Ранним утром в 06:10 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 06:10 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметра», — говорится в сообщении представительства.

Позже украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Макеевке и шесть снарядов того же калибра по Донецку.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — ред.) по направлению: населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): 6:40 — выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 06:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров», — сказано в материале.
Также оперативные службы сообщили об обстреле города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами.
«По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы», — отметил представитель экстренных служб.
По его словам, попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Вчера, 09:00
"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля
В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Киев отправляет отдельные группы иностранных наемников на Купянское направление.
"Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. По первичной информации, иностранные боевики имеют узкую специализацию. Большую часть составляют инженерно-саперные подразделения", - сообщил Марочко.
Он предположил, что помимо групп саперов на данное направление также прибыли наемники-специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности. Такой вывод эксперт сделал на основе данных об экипировке и технике иностранцев, сославшись на собственные источники информации.
Кроме того, Марочко рассказал об ожесточенных боях юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Для огневой поддержки своих войск, противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра", - рассказал эксперт.
По оценке Марочко, снарядного голода у украинских формирований нет - плотность и интенсивность обстрелов со стороны противника высокая.
"Огневой вал для штурмовиков обеспечивается на регулярной основе по 3-5 раз в день", - сказал он.
В начале июля в украинских СМИ, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина "серьезно разгонялась" информация о якобы переходе села Клещеевка, под контроль Киева, глава региона опроверг эти данные.
Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
Ликвидация киевской группировки
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что спецоперация будет продолжена, цели ее прежние, одна из них - отказ Киева от вступления в альянс.
"Что все это означает для нас? Все очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). <...> Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо)", - написал он в своем телеграм-канале.
Политик добавил, что намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком.
"Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе", - предупредил Медведев.
Он также подчеркнул, что Украину могут не принять в НАТО никогда, просто в альянсе боятся сказать об этом вслух.
"Всё как мы и думали: План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в альянсе", - написал Медведев.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Украина не станет членом НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Как написало в среду китайское издание China Daily, расширение НАТО кардинально меняет геополитический ландшафт Европы, это будет оказывать побочное воздействие на ситуацию в области глобальной безопасности.
Автор статьи отметил, что НАТО, являясь "наследием холодной войны", часто провоцирует региональную напряженность и конфликты по всему миру, и продолжает вести переговоры о приеме новых членов в альянс, нарушая данное России обещание не расширяться на восток.
возврат высокопоставленных пленных из Турции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 13:14
Условия возврата "азовцев"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 июляСтали известны условия, на которых Турция передала Украине командование "Азова"*. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
ХроникиСпецоперацияЭксклюзивНАТОУкраинаДмитрий МедведеватакиВСУкассетные боеприпасыобстрелыКрымтребования
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Требования к НАТО, атаки ВСУ, ликвидация киевской группировки. Главное на Украине на утро 12 июля
08:00Фильм, который мог стать последним. "Битва за Севастополь": Киев, Одесса, Крым, война
05:16Михаил Шпир: Как мы цифровизировали всю социальную сферу Херсонской области
04:52Доброволец Ярослав Манцевич: Россия проигрывает ВСУ по вооружениям, но русский дух не победить
04:25Продлевать или нет? Кому выгодна черноморская зерновая сделка
04:13Многолетняя программа войны. Саммит НАТО оказался похож на контрнаступление ВСУ
03:51Кристиан Ламеса о том, почему латиноамериканские наемники воюют за ВСУ, и на чьей стороне Аргентина
23:31Зеленский претерпел неудачу в отчаянной попытке попасть в НАТО - The Guardian
23:09"Пора расчехлять арсеналы". Медведев подвел итоги саммита НАТО в Вильнюсе
19:03Зеленский привез простреленный флаг из Артёмовска, но в НАТО Украину все равно не возьмут. Итоги 11 июля
19:00Шойгу: если США передадут Украине кассетные боеприпасы, ВС РФ ответит тем же
18:49"Чтобы литовцы не дрались с русскими". Зеленский привез в Литву украинский флаг из Артемовска
18:30В Ровенской области 24 года ждали Тимошенко и дождались
18:17Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству Станислава Ржицкого - СК
18:04Литовский блогер сорвал украинский флаг со здания суда в Каунасе, его задержали
18:00"Верные", но не "вольные". Как бывшие запорожцы служили империи на Кубани
17:35Провал наступления ВСУ и саммит НАТО. О чём говорили эксперты 11 июля
17:30"Маловато будет". Зеленский потребовал переписать итоговую декларацию НАТО
17:22НАТО не решается: украинские эксперты о саммите Альянса
17:16Хроника энергетической войны. Отступление цены на нефть и омоложение теневого флота
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