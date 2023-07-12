Договорились договариваться. Итоги визита министра финансов США в Китай
10:36 12.07.2023 (обновлено: 10:41 12.07.2023)
© AFP2023 / PEDRO PARDO
© AFP2023 / PEDRO PARDO
По сообщениям ряда СМИ, министр финансов США Йеллен назвала свой визит в Китай конструктивным. Депутат Госдумы Алексей Пушков также прокомментировал визит, заявив, что "новая неуверенность США перед лицом набравшего вес Китая отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов.
И, судя по всему, американцам что-то очень нужно от Пекина."
Напомним, что поводом для комментария российского политика послужило нашумевшее в интернете видео с министром финансов США, отбивающей поклоны перед высокопоставленным официальным представителем китайского руководства. С недавнего времени администрация Байдена проявляет ранее несвойственную Вашингтону активность по размораживанию контактов с Пекином, пытаясь отправлять своих эмиссаров на встречи с китайским руководством.
Очередной "удачей" американской дипломатии является выбитая у китайского руководства договорённость, согласно которой Джанет Йеллен находилась в Пекине с официальным визитом с 6 по 9 июля.
Возможность визита Йеллен в столицу Китая долго обсуждалась с руководством КНР, но указывает известный китайский политолог, профессор Народного университета в Пекине Цзинь Цаньжун, визит проходил на фоне очень плохого состояния американо-китайских отношений, поэтому от общения Йеллен с руководством КНР никто и не ожидал прорывных результатов. Как и предполагалось, Йеллен привезла с собой и огласила требования американской стороны.
Для Пекина же, согласно официальным заявлениям и публикациям в печати, главным условием для налаживания двустороннего диалога является изменение позиции Вашингтона в отношении КНР. "Основная причина разногласий в том, что США не могут согласиться с подъёмом Китая. В Вашингтоне считают, что всё ещё обладают возможностями по сдерживанию нашего роста. Данные измышления в корне неверны, но довольно распространены (Ред: среди вашингтонских политиков), поэтому на требования Вашингтона нами также выдвигаются контртребования."
Примечательно то, что впервые за 50 лет американо-китайских дипломатических отношений, вопросы политических разногласий с КНР Вашингтон ставят важнее торговых. Это косвенно доказывается тем, что первым в Пекин прибыл Блинкен. До появления госсекретаря Блинкена и директора ЦРУ Бёрнса в Пекине, в аудиенциях с китайским руководством было отказано всем, и финансистам, и экономистам и даже военным.
Вероятнее всего, китайское руководство настаивает на том, что для США в отношении Китая должен быть интересен в первую очередь как партнёру по совместному развитию, а не как к потенциальному противнику или угрозе. Пекин хотя и желает видеть отказ Вашингтона от действий, направленных на подрыв китайской государственности, но открыто обсуждать это не намерен, а заинтересован и нуждается в отмене ряда санкций, наложенных на китайских производителей американскими политиками. Поэтому, особо не озвучивая политические заявления, Китай настаивает на том, что условием для нормализации отношений США является соблюдение следующих требований:
- 1Отмена всех пошлин, введённых на китайские товары с 2018 года.
- 2Снятие санкций против высокотехнологичных китайских компаний.
- 3Снятие запрета на продажу китайской высокотехнологической продукции на американском рынке.
- 4Прекращение политики сдерживания развития китайской полупроводниковой промышленности, включая сотрудничество со странами-союзниками США.
- 5Исключение китайских компаний из санкционных списков США.
Другими словами, Китай требует от США отказа от политики сдерживания.
Однако, принятие решений по данному вопросу не зависит от Йеллен. Ей было поручено лишь передать информацию, полученную во время встречи, и обсудить итоги с Байденом. Возможно, это и можно рассматривать как положительный результат визита, но не более. В основную задачу деятельности Йеллен входит продажа американских облигаций, что, кстати, не особо и обсуждалось в прессе, и что, косвенно указывает на неоптимистичное состояние американской экономики, - просто так американский министр вряд ли стала бы разбиваться в поклонах перед китайскими чиновниками.
30 июня, 09:53Между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Могут ли США и Китай объединиться против РоссииАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен 28 июня заявил, что главной целью США в отношениях с Китаем является мирное сосуществование и извлечение взаимной выгоды из общих интересов. Вашингтон также намерен "откровенно подходить к различиям" между США и КНР.
Впрочем, сразу же по завершении визита Йеллен, Министерство финансов КНР сделало заявление, в котором особый упор сделали на пагубные последствия от того давления, которое оказывает США на Китай в экономической сфере, а из заявлений государственных китайских СМИ, можно лишь заключить, что "стороны договорились договариваться и дальше."
Простые же китайские пользователи интернета, понимающие, что и в этот раз ничего прорывного в двусторонних отношениях не произошло и обсуждать особо нечего, вот уже третий день высмеивают не видео, где министр финансов США отвешивала поклоны министру китайскому, и возмущаются по поводу фотографии, появившуюся в интернете.
Во время своего визита в Китай Йеллен устроила ужин для ряда представительниц женского пола, так называемых "ведущих китайских женщин экономистов", говоря другим языком, для "света китайской либеральной мысли". Мнения по поводу фотографии с ужина американского политика с мало кому известными представителями "либеральной элиты", засевшими в китайских вузах, исследовательских центрах, издательствах и экономических и финансовых структурах разняться.
Но все, и блогеры, и комментаторы, расценивают это как очередную попытку США повлиять на обстановку в стране через определённые круги общества. "Америка должна понимать, кто сейчас находится в положении просящего и поступать соответственно. Если они и дальше будут фокусничать, то это приведёт только к обратному эффекту и вызовет отторжение", - пишет блогер Хоу Ша.