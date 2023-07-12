https://ukraina.ru/20230712/1047951063.html

Договорились договариваться. Итоги визита министра финансов США в Китай

Договорились договариваться. Итоги визита министра финансов США в Китай - 12.07.2023 Украина.ру

Договорились договариваться. Итоги визита министра финансов США в Китай

По сообщениям ряда СМИ, министр финансов США Йеллен назвала свой визит в Китай конструктивным. Депутат Госдумы Алексей Пушков также прокомментировал визит, заявив, что "новая неуверенность США перед лицом набравшего вес Китая отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов.

2023-07-12T10:36

2023-07-12T10:36

2023-07-12T10:41

зарубежье

китай

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энтони блинкен

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И, судя по всему, американцам что-то очень нужно от Пекина."Напомним, что поводом для комментария российского политика послужило нашумевшее в интернете видео с министром финансов США, отбивающей поклоны перед высокопоставленным официальным представителем китайского руководства. С недавнего времени администрация Байдена проявляет ранее несвойственную Вашингтону активность по размораживанию контактов с Пекином, пытаясь отправлять своих эмиссаров на встречи с китайским руководством. Очередной "удачей" американской дипломатии является выбитая у китайского руководства договорённость, согласно которой Джанет Йеллен находилась в Пекине с официальным визитом с 6 по 9 июля.Возможность визита Йеллен в столицу Китая долго обсуждалась с руководством КНР, но указывает известный китайский политолог, профессор Народного университета в Пекине Цзинь Цаньжун, визит проходил на фоне очень плохого состояния американо-китайских отношений, поэтому от общения Йеллен с руководством КНР никто и не ожидал прорывных результатов. Как и предполагалось, Йеллен привезла с собой и огласила требования американской стороны. Для Пекина же, согласно официальным заявлениям и публикациям в печати, главным условием для налаживания двустороннего диалога является изменение позиции Вашингтона в отношении КНР. "Основная причина разногласий в том, что США не могут согласиться с подъёмом Китая. В Вашингтоне считают, что всё ещё обладают возможностями по сдерживанию нашего роста. Данные измышления в корне неверны, но довольно распространены (Ред: среди вашингтонских политиков), поэтому на требования Вашингтона нами также выдвигаются контртребования."Примечательно то, что впервые за 50 лет американо-китайских дипломатических отношений, вопросы политических разногласий с КНР Вашингтон ставят важнее торговых. Это косвенно доказывается тем, что первым в Пекин прибыл Блинкен. До появления госсекретаря Блинкена и директора ЦРУ Бёрнса в Пекине, в аудиенциях с китайским руководством было отказано всем, и финансистам, и экономистам и даже военным. Вероятнее всего, китайское руководство настаивает на том, что для США в отношении Китая должен быть интересен в первую очередь как партнёру по совместному развитию, а не как к потенциальному противнику или угрозе. Пекин хотя и желает видеть отказ Вашингтона от действий, направленных на подрыв китайской государственности, но открыто обсуждать это не намерен, а заинтересован и нуждается в отмене ряда санкций, наложенных на китайских производителей американскими политиками. Поэтому, особо не озвучивая политические заявления, Китай настаивает на том, что условием для нормализации отношений США является соблюдение следующих требований:Другими словами, Китай требует от США отказа от политики сдерживания. Однако, принятие решений по данному вопросу не зависит от Йеллен. Ей было поручено лишь передать информацию, полученную во время встречи, и обсудить итоги с Байденом. Возможно, это и можно рассматривать как положительный результат визита, но не более. В основную задачу деятельности Йеллен входит продажа американских облигаций, что, кстати, не особо и обсуждалось в прессе, и что, косвенно указывает на неоптимистичное состояние американской экономики, - просто так американский министр вряд ли стала бы разбиваться в поклонах перед китайскими чиновниками. Впрочем, сразу же по завершении визита Йеллен, Министерство финансов КНР сделало заявление, в котором особый упор сделали на пагубные последствия от того давления, которое оказывает США на Китай в экономической сфере, а из заявлений государственных китайских СМИ, можно лишь заключить, что "стороны договорились договариваться и дальше."Простые же китайские пользователи интернета, понимающие, что и в этот раз ничего прорывного в двусторонних отношениях не произошло и обсуждать особо нечего, вот уже третий день высмеивают не видео, где министр финансов США отвешивала поклоны министру китайскому, и возмущаются по поводу фотографии, появившуюся в интернете. Во время своего визита в Китай Йеллен устроила ужин для ряда представительниц женского пола, так называемых "ведущих китайских женщин экономистов", говоря другим языком, для "света китайской либеральной мысли". Мнения по поводу фотографии с ужина американского политика с мало кому известными представителями "либеральной элиты", засевшими в китайских вузах, исследовательских центрах, издательствах и экономических и финансовых структурах разняться. Но все, и блогеры, и комментаторы, расценивают это как очередную попытку США повлиять на обстановку в стране через определённые круги общества. "Америка должна понимать, кто сейчас находится в положении просящего и поступать соответственно. Если они и дальше будут фокусничать, то это приведёт только к обратному эффекту и вызовет отторжение", - пишет блогер Хоу Ша.

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

https://ukraina.ru/20230630/1047697870.html

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Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Азат Рахманов

зарубежье, китай, эксклюзив, энтони блинкен