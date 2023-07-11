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Министр образования Польши: "Я жду от Украины, что они перестанут фальсифицировать историю"

Министр образования Польши: "Я жду от Украины, что они перестанут фальсифицировать историю" - 11.07.2023 Украина.ру

Министр образования Польши: "Я жду от Украины, что они перестанут фальсифицировать историю"

Украина должна прекратить фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне, заявил министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек в интервью PAP Studio11 июля

2023-07-11T16:10

2023-07-11T16:10

2023-07-11T16:10

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Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек призвал Украину перестать фальсифицировать историю и позволить эксгумировать останки людей, зверски убитых украинскими националистами в Волынской резне.По его словам, украинцы не хотят принимать то, что делали их предки. "Это было ужасное преступление, скотство, с которым трудно столкнуться на протяжении всей истории человечества. Зверским образом было убито 100 тысяч человек", - подчеркнул Чарнек.11 июля - День памяти жертв Волынской резни. В ночь на 11 июля 1943 года украинские националисты уничтожили десятки тысяч мирных жителей Западной Украины.Виновниками геноцида на Волыни были члены Организации Украинских Националистов*- Б (группировка Бандеры) и подчиненная ей УПА*. Непосредственную ответственность за отдачу преступного приказа несет главнокомандующий УПА* Роман Шухевич. ОУН-УПА* называла свои действия "антипольской акцией", направленной на то, чтобы сделать Украину территорией, населенной исключительно украинцами, говорится в материале.Министр напомнил, что в польском городе Хелм планируется создать музей памяти жертв Волынской резни и Центр правды и примирения имени Леха Качиньского. По мнению Чарнека, именно правительство Качиньского первым назвало Волынскую резню геноцидом.Накануне 80-летней годовщины Волынской резни премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил кладбище в селе Пузники в Тернопольской области, где ведутся поиски братской могилы. Министр заявил, что не успокоится, пока не будет найдена последняя жертва Волынской резни, погибшая от рук украинских националистов.Выжившая в Волынской резне Анна Осинска в интервью The NewYork Times рассказала о зверствах украинских националистов. Она не забыла бешеные крики "убей поляков, убей поляков", которые эхом разносились по ее родной деревне. Осинска возмущена тем, "что они не проявляют раскаяния".* Запрещенные в России экстремистские организации

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новости, зарубежье, польша, украина, волынская резня, эксгумация