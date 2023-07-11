https://ukraina.ru/20230711/1047942594.html

Лавров рассказал об ответе России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Лавров рассказал об ответе России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру

Лавров рассказал об ответе России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Россия предпринимает адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО. Об этом заявил 11 июля журналистам глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров

2023-07-11T14:08

2023-07-11T14:08

2023-07-11T14:08

швеция

нато

финляндия

зарубежье

новости

сергей лавров

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"Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные", - сказал Лавро.При этом он отметил, что Москва поражена тем, "с какой скоростью и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса и тех преимуществ, которые этот нейтральный статус им предоставлял".

https://ukraina.ru/20230711/1047940971.html

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швеция, нато, финляндия, зарубежье, новости, сергей лавров