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Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре - 11.07.2023 Украина.ру
Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры и не пускают на территорию обители прихожан. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов
2023-07-11T13:55
2023-07-11T13:55
2023-07-11T13:55
новости
упц
православие
киево-печерская лавра
захваты храмов
союз православных журналистов
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Вооруженные сотрудники полиции и спецназ оцепили корпус №58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, говорится в сообщении. Украинские власти при содействии силовиков захватывают корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, также стало известно о захвате 54-го корпуса Лавры. Полицейские оцепили здание и не пускают внутрь прихожан и монахов, люди столпились у стен обители. Руководители Киево-Печерской Лавры призвали помолиться о судьбе святыни и ее прихожанах, "чтобы Господь укрепил духовные силы в этот страшный час". Также в Лавре призвали власти положить конец незаконному выселению монахов.В пресс-службе УПЦ напомнили, что действия на территории монастыря являются незаконными, поскольку рассмотрение судебных дел ещё не окончено.Ранее СМИ сообщили, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора УПЦ в Белой Церкви Киевской области. Они проникли на территорию вместе с полицией и начали вскрывать двери храма.На прошлой неделе комиссия министерства культуры Украины опечатала несколько корпусов Киево-Печерской лавры. Также была опечатана резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, упц, православие, киево-печерская лавра, захваты храмов, союз православных журналистов
Новости, УПЦ, Православие, Киево-Печерская лавра, захваты храмов, Союз православных журналистов
Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры и не пускают на территорию обители прихожан. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов
Вооруженные сотрудники полиции и спецназ оцепили корпус №58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, говорится в сообщении.
"Между тем, какие-то неизвестные женщины и мужчина все же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это "спецслужбы". Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся", - отметили в Союзе православных журналистов.
Украинские власти при содействии силовиков захватывают корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, также стало известно о захвате 54-го корпуса Лавры. Полицейские оцепили здание и не пускают внутрь прихожан и монахов, люди столпились у стен обители.
Руководители Киево-Печерской Лавры призвали помолиться о судьбе святыни и ее прихожанах, "чтобы Господь укрепил духовные силы в этот страшный час". Также в Лавре призвали власти положить конец незаконному выселению монахов.
В пресс-службе УПЦ напомнили, что действия на территории монастыря являются незаконными, поскольку рассмотрение судебных дел ещё не окончено.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора УПЦ в Белой Церкви Киевской области. Они проникли на территорию вместе с полицией и начали вскрывать двери храма.
На прошлой неделе комиссия министерства культуры Украины опечатала несколько корпусов Киево-Печерской лавры. Также была опечатана резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.
Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.