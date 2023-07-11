https://ukraina.ru/20230711/1047941667.html

Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре

Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре - 11.07.2023 Украина.ру

Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре

Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры и не пускают на территорию обители прихожан. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов

2023-07-11T13:55

2023-07-11T13:55

2023-07-11T13:55

новости

упц

православие

киево-печерская лавра

захваты храмов

союз православных журналистов

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Вооруженные сотрудники полиции и спецназ оцепили корпус №58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, говорится в сообщении. Украинские власти при содействии силовиков захватывают корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, также стало известно о захвате 54-го корпуса Лавры. Полицейские оцепили здание и не пускают внутрь прихожан и монахов, люди столпились у стен обители. Руководители Киево-Печерской Лавры призвали помолиться о судьбе святыни и ее прихожанах, "чтобы Господь укрепил духовные силы в этот страшный час". Также в Лавре призвали власти положить конец незаконному выселению монахов.В пресс-службе УПЦ напомнили, что действия на территории монастыря являются незаконными, поскольку рассмотрение судебных дел ещё не окончено.Ранее СМИ сообщили, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора УПЦ в Белой Церкви Киевской области. Они проникли на территорию вместе с полицией и начали вскрывать двери храма.На прошлой неделе комиссия министерства культуры Украины опечатала несколько корпусов Киево-Печерской лавры. Также была опечатана резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.

https://ukraina.ru/20230707/1047854208.html

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новости, упц, православие, киево-печерская лавра, захваты храмов, союз православных журналистов