Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре - 11.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230711/1047941667.html
Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре - 11.07.2023 Украина.ру
Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры и не пускают на территорию обители прихожан. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов
2023-07-11T13:55
2023-07-11T13:55
новости
упц
православие
киево-печерская лавра
захваты храмов
союз православных журналистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101563/68/1015636802_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ffd4f02fe46603918db19d033256fb6b.jpg
Вооруженные сотрудники полиции и спецназ оцепили корпус №58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, говорится в сообщении. Украинские власти при содействии силовиков захватывают корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, также стало известно о захвате 54-го корпуса Лавры. Полицейские оцепили здание и не пускают внутрь прихожан и монахов, люди столпились у стен обители. Руководители Киево-Печерской Лавры призвали помолиться о судьбе святыни и ее прихожанах, "чтобы Господь укрепил духовные силы в этот страшный час". Также в Лавре призвали власти положить конец незаконному выселению монахов.В пресс-службе УПЦ напомнили, что действия на территории монастыря являются незаконными, поскольку рассмотрение судебных дел ещё не окончено.Ранее СМИ сообщили, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора УПЦ в Белой Церкви Киевской области. Они проникли на территорию вместе с полицией и начали вскрывать двери храма.На прошлой неделе комиссия министерства культуры Украины опечатала несколько корпусов Киево-Печерской лавры. Также была опечатана резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.
https://ukraina.ru/20230707/1047854208.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101563/68/1015636802_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_72f817df1ec836f2d4d76852984a6578.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, упц, православие, киево-печерская лавра, захваты храмов, союз православных журналистов
Новости, УПЦ, Православие, Киево-Печерская лавра, захваты храмов, Союз православных журналистов

Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре

13:55 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМолебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Полиция и силовики блокируют корпуса Киево-Печерской лавры и не пускают на территорию обители прихожан. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза православных журналистов
Вооруженные сотрудники полиции и спецназ оцепили корпус №58 и не пускают на территорию обители ни монахов, ни прихожан, говорится в сообщении.
"Между тем, какие-то неизвестные женщины и мужчина все же беспрепятственно проходят. Полицейские объясняют, что это "спецслужбы". Православные христиане, которые уже были на территории обители, молятся", - отметили в Союзе православных журналистов.
Украинские власти при содействии силовиков захватывают корпуса монастыря канонической УПЦ на территории Киево-Печерской лавры, сообщил адвокат Никита Чекман. По его словам, также стало известно о захвате 54-го корпуса Лавры. Полицейские оцепили здание и не пускают внутрь прихожан и монахов, люди столпились у стен обители.
Руководители Киево-Печерской Лавры призвали помолиться о судьбе святыни и ее прихожанах, "чтобы Господь укрепил духовные силы в этот страшный час". Также в Лавре призвали власти положить конец незаконному выселению монахов.
В пресс-службе УПЦ напомнили, что действия на территории монастыря являются незаконными, поскольку рассмотрение судебных дел ещё не окончено.
Ранее СМИ сообщили, что неизвестные начали захват Преображенского кафедрального собора УПЦ в Белой Церкви Киевской области. Они проникли на территорию вместе с полицией и начали вскрывать двери храма.
На прошлой неделе комиссия министерства культуры Украины опечатала несколько корпусов Киево-Печерской лавры. Также была опечатана резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия.
Юристы Лавры настаивают на том, что в выселении монахов, безосновательном опечатывании и ограничении доступа в помещения содержатся признаки уголовного правонарушения.
- РИА Новости, 1920, 07.07.2023
7 июля, 10:47
Власти Украины не понимают опасности. Что происходит вокруг Киево-Печерской лаврыВ последние дни обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Накануне незаконно был ограничен доступ верующих в лавру. А утром в четверг, 6 июля, чиновники Минкульта Украины взломали двери в 70-й корпус Киево-Печерской лавры и проникли внутрь
 
НовостиУПЦПравославиеКиево-Печерская лавразахваты храмовСоюз православных журналистов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Французы выступили против поставок вооружения Украине — опрос
14:43Берлин согласовал пакет военной помощи Украине на 700 млн евро - Reuters
14:39Ариф Эсин о зерновой сделке: нет смысла кормить тех, кто дарит Киеву кассетные боеприпасы
14:39Дуда: НАТО не хочет принимать Украину, потому что боится войны с Россией
14:26Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине - Матвиенко
14:08Лавров рассказал об ответе России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
13:57"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский засомневался в готовности НАТО пригласить Украину
13:55Силовики и чиновники опечатали ещё два корпуса в Киево-Печерской лавре
13:52Кремль указал на риски для Европы из-за возможного приближения инфраструктуры НАТО к границам РФ
13:52Окно возможностей Украины в военном плане закроется к концу года - президент Чехии
13:32Турцию никто не хочет видеть в Европе - Песков
13:30Кремль отреагировал на решение Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО
13:07"Лишь утяжелит участь киевского режима". Песков прокомментировал слова Макрона о поставке ракет Украине
13:00"Битва" за Лавру, атаки и потери ВСУ, втягивание страны в НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
12:56Аргентинское танго Зеленского
12:49Франция передаст Украине дальнобойные ракеты - Макрон
12:39"Миритесь с Россией!" Поляки набросились на украинское посольство в Варшаве
12:37Столтенберг отменил План действий по членству в НАТО для Украины
12:36Украина просит продлить американское финансирование на год
12:23Советник Салливан: НАТО пошлёт Украине "позитивный сигнал" по вступлению в Альянс
Лента новостейМолния