"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
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"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео
"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео
Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную... Украина.ру, 10.07.2023
2023-07-10T12:12
2023-07-10T12:12
владимир джаралла
видео
россия (рф)
украина
сво
крым
нато
владимир зеленский
эрдоган
наступление
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Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную безопасность новых регионов России: 0:33 – Когда Запад и Украина исчерпают свои ресурсы? 3:11 – Насколько велик риск ввода войск НАТО на Украину? 5:38 – Как обеспечить безопасность южных территорий России? 8:15 – Разгар туристического сезона в Крыму: успех или провал? 12:55 – Как обстоят дела с ценами на топливо в Крыму?
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владимир джаралла, видео, россия (рф), украина, сво, крым, нато, владимир зеленский, эрдоган, наступление, конфликт, заморозка, видео
Владимир Джаралла, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Крым, НАТО, Владимир Зеленский, Эрдоган, наступление, конфликт, заморозка

"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео

12:12 10.07.2023
 
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Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную безопасность новых регионов России:
0:33 – Когда Запад и Украина исчерпают свои ресурсы?
3:11 – Насколько велик риск ввода войск НАТО на Украину?
5:38 – Как обеспечить безопасность южных территорий России?
8:15 – Разгар туристического сезона в Крыму: успех или провал?
12:55 – Как обстоят дела с ценами на топливо в Крыму?
 
Владимир ДжараллаВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОКрымНАТОВладимир ЗеленскийЭрдоганнаступлениеконфликтзаморозка
 
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