https://ukraina.ru/20230710/1047916706.html
"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео
"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео - 10.07.2023 Украина.ру
"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео
Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную... Украина.ру, 10.07.2023
2023-07-10T12:12
2023-07-10T12:12
2023-07-10T12:12
владимир джаралла
видео
россия (рф)
украина
сво
крым
нато
владимир зеленский
эрдоган
наступление
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Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную безопасность новых регионов России: 0:33 – Когда Запад и Украина исчерпают свои ресурсы? 3:11 – Насколько велик риск ввода войск НАТО на Украину? 5:38 – Как обеспечить безопасность южных территорий России? 8:15 – Разгар туристического сезона в Крыму: успех или провал? 12:55 – Как обстоят дела с ценами на топливо в Крыму?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Владимир Джаралла, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, Крым, НАТО, Владимир Зеленский, Эрдоган, наступление, конфликт, заморозка
"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео
Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную безопасность новых регионов России:
0:33 – Когда Запад и Украина исчерпают свои ресурсы?
3:11 – Насколько велик риск ввода войск НАТО на Украину?
5:38 – Как обеспечить безопасность южных территорий России?
8:15 – Разгар туристического сезона в Крыму: успех или провал?
12:55 – Как обстоят дела с ценами на топливо в Крыму?