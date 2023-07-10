https://ukraina.ru/20230710/1047916706.html

"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео

"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео - 10.07.2023 Украина.ру

"Подготовка к заморозке конфликта": зачем НАТО хочет ввести войска на Украину - Джаралла. Видео

Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную... Украина.ру, 10.07.2023

2023-07-10T12:12

2023-07-10T12:12

2023-07-10T12:12

владимир джаралла

видео

россия (рф)

украина

сво

крым

нато

владимир зеленский

эрдоган

наступление

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Политический эксперт Владимир Джаралла рассказал о том, когда захлебнется наступление Украины, введет ли НАТО свои войска на Украину и как обеспечить полную безопасность новых регионов России: 0:33 – Когда Запад и Украина исчерпают свои ресурсы? 3:11 – Насколько велик риск ввода войск НАТО на Украину? 5:38 – Как обеспечить безопасность южных территорий России? 8:15 – Разгар туристического сезона в Крыму: успех или провал? 12:55 – Как обстоят дела с ценами на топливо в Крыму?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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