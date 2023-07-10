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Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией

Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией - 10.07.2023 Украина.ру

Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией

Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой. Об этом 10 июля заявил в телеграм-канале командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев

2023-07-10T12:13

2023-07-10T12:13

2023-07-10T12:13

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"Завершена проверка наших оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заверил Наев.Он добавил, что также начата тренировка ВСУ в различных ситуациях, "будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы".Недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.

https://ukraina.ru/20230403/1044951117.html

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белоруссия, новости, всу, оборона, техника