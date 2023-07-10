Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией
Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой. Об этом 10 июля заявил в телеграм-канале командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев
"Завершена проверка наших оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заверил Наев.
Он добавил, что также начата тренировка ВСУ в различных ситуациях, "будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы".
Недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
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