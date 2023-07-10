Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией - 10.07.2023 Украина.ру
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Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией
Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией - 10.07.2023 Украина.ру
Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией
Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой. Об этом 10 июля заявил в телеграм-канале командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев
2023-07-10T12:13
2023-07-10T12:13
белоруссия
новости
всу
оборона
техника
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"Завершена проверка наших оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заверил Наев.Он добавил, что также начата тренировка ВСУ в различных ситуациях, "будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы".Недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
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белоруссия, новости, всу, оборона, техника
Белоруссия, Новости, ВСУ, оборона, техника

Украина усиливает позиции ВСУ на границе с Белоруссией

12:13 10.07.2023
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
Позиции украинских войск на границе с Белоруссией вскоре будут прикрыты более прочными инженерными заграждениями, а также усилены вооружением и военной техникой. Об этом 10 июля заявил в телеграм-канале командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев
"Завершена проверка наших оборонных возможностей северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений. Администрациям и нашим воинам определены задачи по улучшению оборонительных рубежей и позиций. Вскоре угрожающие направления будут более прочно прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - заверил Наев.
Он добавил, что также начата тренировка ВСУ в различных ситуациях, "будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы".
Недавно президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному усилить белорусское направление.
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