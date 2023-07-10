https://ukraina.ru/20230710/1047913534.html

В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ

В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ - 10.07.2023 Украина.ру

В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ

Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией

2023-07-10T12:14

2023-07-10T12:14

2023-07-10T12:14

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саммит

йенс столтенберг

владимир зеленский

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Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.Официальные обещания ещё не согласованы и не обнародованы. Официальные лица сообщили изданию, что предложения сосредоточены на систематизации существующих военных поставок и чётких обещаниях, что они будут продолжаться.Страны НАТО предоставят Украине гарантии в вопросе обучения военнослужащих, обмена разведданными и помощи в реформах оборонной политики, добавили в FT.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг верит в то, что Украина станет членом НАТО, а решать, когда придёт время для этого, должны союзники. Накануне Столтенберг заявил, что нельзя быть "на 100% уверенным", что президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит НАТО.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.

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новости, зарубежье, нато, украина, саммит, йенс столтенберг, владимир зеленский