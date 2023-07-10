В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ - 10.07.2023 Украина.ру
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В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ
В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ - 10.07.2023 Украина.ру
В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ
Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
2023-07-10T12:14
2023-07-10T12:14
новости
зарубежье
нато
украина
саммит
йенс столтенберг
владимир зеленский
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Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.Официальные обещания ещё не согласованы и не обнародованы. Официальные лица сообщили изданию, что предложения сосредоточены на систематизации существующих военных поставок и чётких обещаниях, что они будут продолжаться.Страны НАТО предоставят Украине гарантии в вопросе обучения военнослужащих, обмена разведданными и помощи в реформах оборонной политики, добавили в FT.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг верит в то, что Украина станет членом НАТО, а решать, когда придёт время для этого, должны союзники. Накануне Столтенберг заявил, что нельзя быть "на 100% уверенным", что президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит НАТО.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зарубежье, нато, украина, саммит, йенс столтенберг, владимир зеленский
Новости, Зарубежье, НАТО, Украина, саммит, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ

12:14 10.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генсека НАТО Й.Столтенберга и премьер-министра Украина А. Яценюка
Пресс-конференция генсека НАТО Й.Столтенберга и премьер-министра Украина А. Яценюка - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
Официальные обещания ещё не согласованы и не обнародованы. Официальные лица сообщили изданию, что предложения сосредоточены на систематизации существующих военных поставок и чётких обещаниях, что они будут продолжаться.
"Также, вероятно, будет принята своего рода многосторонняя декларация с индивидуальными обязательствами стран", - говорится в статье.
Страны НАТО предоставят Украине гарантии в вопросе обучения военнослужащих, обмена разведданными и помощи в реформах оборонной политики, добавили в FT.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг верит в то, что Украина станет членом НАТО, а решать, когда придёт время для этого, должны союзники. Накануне Столтенберг заявил, что нельзя быть "на 100% уверенным", что президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит НАТО.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
Владимир Зеленский на Змеином - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
05:21
Человек, сделавший Украину монстром. Политическое мировоззрение Владимира Зеленского
 
НовостиЗарубежьеНАТОУкраинасаммитЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
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