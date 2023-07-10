https://ukraina.ru/20230710/1047913534.html
В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ
В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ - 10.07.2023 Украина.ру
В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ
Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
2023-07-10T12:14
2023-07-10T12:14
2023-07-10T12:14
новости
зарубежье
нато
украина
саммит
йенс столтенберг
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101619/95/1016199527_0:17:3000:1705_1920x0_80_0_0_c2a642d80624e11662a8f963f2f96b5a.jpg
Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.Официальные обещания ещё не согласованы и не обнародованы. Официальные лица сообщили изданию, что предложения сосредоточены на систематизации существующих военных поставок и чётких обещаниях, что они будут продолжаться.Страны НАТО предоставят Украине гарантии в вопросе обучения военнослужащих, обмена разведданными и помощи в реформах оборонной политики, добавили в FT.Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг верит в то, что Украина станет членом НАТО, а решать, когда придёт время для этого, должны союзники. Накануне Столтенберг заявил, что нельзя быть "на 100% уверенным", что президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит НАТО.Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.
https://ukraina.ru/20230710/1047907989.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101619/95/1016199527_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d0ea45793108c402351722a57da2439b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, нато, украина, саммит, йенс столтенберг, владимир зеленский
Новости, Зарубежье, НАТО, Украина, саммит, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
В НАТО готовят декларацию с отдельными обязательствами по Украине - СМИ
Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
Члены НАТО примут своего рода многостороннюю декларацию с индивидуальными обязательствами стран в отношении Украины.
Официальные обещания ещё не согласованы и не обнародованы. Официальные лица сообщили изданию, что предложения сосредоточены на систематизации существующих военных поставок и чётких обещаниях, что они будут продолжаться.
"Также, вероятно, будет принята своего рода многосторонняя декларация с индивидуальными обязательствами стран", - говорится в статье.
Страны НАТО предоставят Украине гарантии в вопросе обучения военнослужащих, обмена разведданными и помощи в реформах оборонной политики, добавили в FT.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг верит в то, что Украина станет членом НАТО, а решать, когда придёт время для этого, должны союзники. Накануне Столтенберг заявил, что нельзя быть "на 100% уверенным", что президент Украины Владимир Зеленский посетит предстоящий саммит НАТО.
Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква ранее заявил, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран Альянса не проявят „мужества“ пригласить Украину в свои ряды.
Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11-12 июля.