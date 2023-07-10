США признались в совершении военных преступлений на Украине - посольство РФ - 10.07.2023 Украина.ру
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США признались в совершении военных преступлений на Украине - посольство РФ
США признались в совершении военных преступлений на Украине - посольство РФ - 10.07.2023 Украина.ру
США признались в совершении военных преступлений на Украине - посольство РФ
США фактически признались в совершении военных преступлений на Украине. Об этом заявили 10 июля в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне, комментируя высказывания американских властей о поставках кассетных боеприпасов Киеву
2023-07-10T07:13
2023-07-10T07:23
сша
боеприпасы
конвенция
новости
зарубежье
украина
посольство рф
преступления
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"Обратили внимание на высказывания... Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане", - говорится в комментарии посольства.Как отметили в ведомстве, логика действий американской администрации на Украине сводится к принципу "хуже уже не будет". Согласно комментарию, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится вдали от их собственных территорий.В российском посольстве заключили, что действия наподобие отправки кассетных боеприпасов призваны главным образом нанести стратегическое поражение России, которая фактически "защищает свой народ и свою землю".В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.Накануне координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News защищал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Кирби также заявил, что спорная поставка "компенсирует", как он отметил, недостаточное количество обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном украинской армии.
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сша, боеприпасы, конвенция, новости, зарубежье, украина, посольство рф, преступления
США, боеприпасы, конвенция, Новости, Зарубежье, Украина, посольство РФ, преступления

США признались в совершении военных преступлений на Украине - посольство РФ

07:13 10.07.2023 (обновлено: 07:23 10.07.2023)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
США фактически признались в совершении военных преступлений на Украине. Об этом заявили 10 июля в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне, комментируя высказывания американских властей о поставках кассетных боеприпасов Киеву
"Обратили внимание на высказывания... Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане", - говорится в комментарии посольства.
Как отметили в ведомстве, логика действий американской администрации на Украине сводится к принципу "хуже уже не будет".
Согласно комментарию, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится вдали от их собственных территорий.
В российском посольстве заключили, что действия наподобие отправки кассетных боеприпасов призваны главным образом нанести стратегическое поражение России, которая фактически "защищает свой народ и свою землю".
В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Накануне координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News защищал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Кирби также заявил, что спорная поставка "компенсирует", как он отметил, недостаточное количество обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном украинской армии.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Вчера, 12:08
Передача Украине кассетных боеприпасов обернётся против США - конгрессвумен Тейлор ГринПередача запрещённых кассетных боеприпасов Украине является эскалацией конфликта со стороны США и может привести к угрозе американцам, написала член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в Twitter
 
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