"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники
© Леонид Пасечник Телеграм-канал В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая
© Леонид Пасечник Телеграм-канал
В Луганскую Народную Республику доставили первую партию сельскохозяйственной техники для осуществления уборочной кампании зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
В Луганскую Народную Республики доставили 150 единиц сельскохозяйственной техники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить удобную кампанию зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов" - написал Пасечник.
Технику поставила компания „Росагролизинг“, всего в этом году в республику прибудет более 150 единиц техники, добавил он.
"Приобретенная техника станет незаменимым подспорьем в полях и позволит завершить уборочную вовремя. Это значит, что у республики будет зерно, а соответственно – местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта“, - отметил Пасечник.