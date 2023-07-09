https://ukraina.ru/20230709/1047903782.html

"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники

"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники - 09.07.2023 Украина.ру

"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники

В Луганскую Народную Республику доставили первую партию сельскохозяйственной техники для осуществления уборочной кампании зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале

2023-07-09T16:26

2023-07-09T16:26

2023-07-09T16:26

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лнр

сельхозтехника

леонид пасечник

зерновые

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В Луганскую Народную Республики доставили 150 единиц сельскохозяйственной техники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить удобную кампанию зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Технику поставила компания „Росагролизинг“, всего в этом году в республику прибудет более 150 единиц техники, добавил он.

https://ukraina.ru/20230418/1045442665.html

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новости, новые регионы, лнр, сельхозтехника, леонид пасечник, зерновые