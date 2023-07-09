"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники - 09.07.2023 Украина.ру
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"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники
"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники - 09.07.2023 Украина.ру
"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники
В Луганскую Народную Республику доставили первую партию сельскохозяйственной техники для осуществления уборочной кампании зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
2023-07-09T16:26
2023-07-09T16:26
новости
новые регионы
лнр
сельхозтехника
леонид пасечник
зерновые
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В Луганскую Народную Республики доставили 150 единиц сельскохозяйственной техники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить удобную кампанию зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Технику поставила компания „Росагролизинг“, всего в этом году в республику прибудет более 150 единиц техники, добавил он.
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новости, новые регионы, лнр, сельхозтехника, леонид пасечник, зерновые
Новости, Новые регионы, ЛНР, сельхозтехника, Леонид Пасечник, зерновые

"У республики будет зерно". В ЛНР поставили партию сельхозтехники

16:26 09.07.2023
 
© Леонид Пасечник Телеграм-канал В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая
В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая
© Леонид Пасечник Телеграм-канал
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В Луганскую Народную Республику доставили первую партию сельскохозяйственной техники для осуществления уборочной кампании зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале
В Луганскую Народную Республики доставили 150 единиц сельскохозяйственной техники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить удобную кампанию зерновых, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов" - написал Пасечник.
Технику поставила компания „Росагролизинг“, всего в этом году в республику прибудет более 150 единиц техники, добавил он.
"Приобретенная техника станет незаменимым подспорьем в полях и позволит завершить уборочную вовремя. Это значит, что у республики будет зерно, а соответственно – местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта“, - отметил Пасечник.
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