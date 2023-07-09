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Конотопская битва: величайшая победа казаков над "москалями". Или нет

Конотопская битва: величайшая победа казаков над "москалями". Или нет - 09.07.2023 Украина.ру

Конотопская битва: величайшая победа казаков над "москалями". Или нет

В украинской национальной мифологии битва под Конотопом 8 июля 1659 года, как в националистической мифологии белорусов битва под Оршей, символически значима как "истребление славными рыцарями бесчисленной московской орды". При этом фундаментом для подобных представлений, к сожалению, служит вполне респектабельная историография

2023-07-09T18:00

2023-07-09T18:00

2023-07-09T18:00

история

история

история украины

история малороссии

руина

гетман выговский

казаки

xvii век

московское царство

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Комплекс представлений о Конотопской битве в украинской историографии начал складываться еще в работах историков XIX столетия — Антоновича, Костомарова, Аркаса и затем воспроизводился в работах Грушевского, Дорошенко, Полонской-Василенко.В кратком изложении он может быть описан следующим образом: в ответ на нарушение царских обязательств гетман Выговский заключил новый союз с Польшей, чем навлёк на Украину карательное нашествие 100-тысячного московского войска. Однако под Конотопом оно было разгромлено казаками и их союзниками и потеряло 40 000 отборных московских воинов (современные исследователи, даже не самые компетентные, понимают, что для раннего Нового времени такие армии и такой масштаб потерь в принципе нереальны). Таким образом, сражение объявлялось одной из величайших побед украинского оружия и одним из тяжелейших поражений в российской военной истории.Основа для всех этих построений — некритичное восприятие нарративных, т.е. повествовательных, источников и ранней польской и казацкой историографии.Все эти взгляды, которые можно назвать устоявшимися и традиционными, были серьёзно скорректированы, а во многом и кардинально пересмотрены благодаря исследованиям современного русского историка Игоря Борисовича Бабулина, суммированным в его книге "Борьба за Украину и битва под Конотопом" (Москва: "Русские витязи", 2015).Во-первых, для реконструкции событий им был привлечён и критически рассмотрен весь комплекс известных ранее источников, выявлены противоречия и совпадения в имеющихся данных.Во-вторых, для изучения темы был привлечён массив документов из российских архивов, многие из которых были впервые введены в научный оборот. Эта группа источников, сформировавшихся в первую очередь в недрах Разрядного приказа — военного ведомства Русского царства, даёт основу для достоверной реконструкции обстоятельств Конотопской битвы.Руина. Начало6 августа 1657 года скончался Богдан-Зиновий Хмельницкий. В это время между двумя державами, сошедшимися в войне за Малороссию, действовало перемирие и шли переговоры в городе Вильно. Пойти на такой шаг Русское царство и Речь Посполитую вынудило вмешательство в войну третьей силы — Швеции.Выговский был выходцем из православной киевской шляхты и принадлежал к той ее части, которая сохранила верность польской короне. Он попал в плен к татарам в 1848 году под Жёлтыми Водами и был выкуплен Хмельницким, став сперва его персональным секретарем, а затем — генеральным писарем всего Войска Запорожского.Смерть Хмельницкого неминуемо привела к борьбе за власть в его окружении. Победителем из первого этапа этой борьбы стал Выговский. Однако он не обладал авторитетом военного вождя, необходимым для казацкого лидера.Непопулярный гетман решил сохранить свою власть, оперевшись на поляков. Он сыграл на недовольстве казаков замирением Москвы с Речью Посполитой и, пока шли польско-российские переговоры, сам заключил сепаратный договор, по месту подписания получивший название Гадячского.По его пунктам территория трех "показаченных" воеводств короны Польской — Киевского, Брацлавского и Черниговского — становилась Великим княжеством Русским, а Выговский — его великим гетманом. При этом польским землевладельцам гарантировалось восстановление имущественных прав, а православным — гражданские права в Речи Посполитой, которая становилась федерацией "трёх народов".Открытая измена русскому царю спровоцировала выступление противников Выговского, которое стало первым актом гражданской войны внутри самого Войска Запорожского, за свою разрушительную силу получившего название Руина. Не особо надеясь на помощь поляков, Выговский заручился и поддержкой крымского хана, действуя по известной формуле "за кого хан, тот и пан". Конечным итогом этого внутреннего раскола и внешних вмешательств стал раздел Украины между Русским государством, Речью Посполитой и Османской империей.Однако по состоянию на 1658 году все эти печальные перспективы были участникам событий далеко не очевидны. Русский царь еще надеялся вернуть Войско Запорожское в свое подданство целиком и без применения силы, путем переговоров. Для пущей убедительности своё миролюбие Алексей Михайлович подкрепил силой.С этой целью в Малороссию была направлена армия под командованием князя Алексея Никитича Трубецкого, в составе которой были и запорожские казаки, выбравшие своим новым гетманом уманского полковника Ивана Беспалого.КонотопАрмия осадила приграничную крепость Конотоп, откуда казаки Выговского совершали набеги на окрестные земли. Общая численность осаждавших составляет 28 600 московских войск и 6660 запорожских казаков. Эти силы разместились в нескольких укреплённых лагерях у стен Конотопа. В тылу у русских протекала речка Куколка.На помощь осаждённым выступил Выговский во главе с казаками, европейскими наемниками, поляками. В казацких полках Выговского было около 16 000 бойцов, к которым присоединилось несколько тысяч польских, литовских и западноевропейских наёмников. К ним присоединилось крымское войско вдвое большей численности во главе с самим ханом. Таким образом, общая численность сил коалиции Выговского примерно в полтора раза превосходила численность русских войск.Ранним утром 7 июля передовые татарские разъезды вышли к переправе через реку Куколку у села Сосновка, столкнувшись здесь с передовым охранением русских войск. Сутки спустя крымский хан со своей армией занял позиции в нескольких километрах ниже по течению, укрыв основные силы в лесистой и заболоченной местности вдоль берега реки.Сам гетман с основными силами казаков, поляками и приданными ему татарами Мурад-Гирея расположился к западу от позиций хана так, что между ними оставалось значительное пространство.Узнав о приближении неприятельских сил, намерения и размеры которых оставались неизвестны, русский командующий князь Андрей Трубецкой решил провести разведку боем, бросив на противника сводные кавалерийские силы под командованием окольничего князя Семёна Пожарского и окольничего князя Львова.Полки Пожарского и Львова, сформированные из дворян и "детей боярских" (разновидность служилых людей Московского государства) Рязани, Тулы, Коломны и Каширы, а также драгун, были усилены драгунами из других воеводских полков, рейтерами полковников фон Стробеля и Джонстона, донскими и запорожскими казаками и поместными сотнями других служилых городов.В их числе были московские дворяне и "жильцы", считавшимися элитой поместного войска. Однако особо следует подчеркнуть, что потерь среди голов столичной служилой корпорации источниками не зафиксировано.Общая численность этих сил составляла до 4000 московских ратных людей и 2000 казаков под началом полковников Иванова и Козловского.Таким образом, говорить о десятках тысяч всадников, к тому же еще и отборных, сражавшихся под Конотопом под началом князя Пожарского, нет никаких оснований.Переправившись со всеми этими силами через Куколку, Пожарский ударил по татарам и наёмным рейтарам Выговского и обратил их в бегство. Опытный военачальник, не раз выходивший победителем из столкновений с татарами и знавший их тактику, тем не менее пал жертвой традиционной военной хитрости кочевников. Вероятно, он надеялся прижать противника к реке, загнать в топь и истребить, при этом не зная, каковы его истинные силы.В итоге вышло всё наоборот. Татары из засады атаковали с тыла, затем взяли в клещи, а в лоб ударил развернувшийся смешанный татарско-рейтерский отряд, который и заманил Пожарского в ловушку. Татары действовали основными силам и потому в несколько раз превосходили русских. Это, вероятно, и решило исход боя. Прорваться к своим удалось немногим. Князей Пожарского и Львова, стольника Бутурлина, шотландца полковника Джонстона в их числе не оказалось.Семён Пожарский был взят в плен и казнён по приказу самого хана. О его подвигах под Конотопом народ сложил песни. Церковью была составлена специальная поминальная служба в его честь, прославлявшая князя как мученика, павшего в бою с неверными.Первая часть сражения происходила на рассвете, примерно между 5 и 7 часами утра.После этого настал черед сил Выговского. Они попытались прорываться через переправу у Сосновки, однако здесь их встретила кавалерия и драгуны под началом князя Григория Ромодановского, не участвовавшие в рейде Пожарского.Бой принял затяжной характер. Долгое время овладеть переправой Выговскому не удавалось. Одна из главных причин, о которой позднее говорили сами казаки, — отсутствие с их стороны особого рвения в бою с царским войском.Одновременно с этим ниже по течению Куколки перешли основные силы татар. Это позволило наконец прорваться на другой берег реки и полякам.После этого в клещах, прижатой к реке, оказалась уже конница Ромодановского, который отступил в укрепленный осадный лагерь под стенами Конотопа.Поле боя осталось за коалицией Выговского. Несомненно, решающую роль на всех этапах сражения играли татары. Их действиями командовал опытный воин Караш-бей. Сам Выговский своих полководческих талантов в тот день не обнаружил.Князь Трубецкой, который не знал о судьбе отряда Пожарского, объединил все три осадных лагеря русских войск, чтобы избежать дальнейшего разгрома армии по частям.Однако проигран был лишь бой, но не вся кампания. Все попытки казаков Выговского и татар взять штурмом укреплённый лагерь русских без особых затруднений были отбиты. Но оставаться под стенами Конотопа более не имело смысла, и Трубецкой решил начать отступление.12 июля, окружив себя "табором" из возов, русская пехота — стрельцы и солдаты "нового строя" — начали отход в сторону пограничной крепости Путивль. Татары и казаки вновь попытались атаковать русскую армию, на этот раз уже не на хорошо укреплённых позициях, а на марше. Однако вновь безрезультатно.14 июля Трубецкой подошел к реке Сейм. Здесь он узнал, что на подмогу ему из Путивля спешит воевода князь Григорий Долгоруков, однако Трубецкой велел ему возвращаться, поскольку собственных сил было вполне достаточно для беспрепятственного движения войск. В тот же день русские начали переправу. Воспользовавшись этим, хан с мятежным гетманом пошли на последний приступ, но русская пехота мужественно и организованно отразила все атаки, нанеся урон неприятелю. Потери русской армии во время отступления составили не более сотни человек.***Традиционная оценка общей численности и потерь русского войска под Конотопом исходит из общего ложного представления о государстве Алексея Михайловича. Для своего времени это была вполне высокоразвитая монархия, с бюрократическим аппаратом, который позволял вести точный учёт состава и численности вооруженных сил и потребляемых ими ресурсов.В русских архивах сохранились документы, позволяющие подсчитать потери московских войск, которые составили 4 769 человек. Примерная цифра потерь казаков Беспалого — 2 000 человек.Наиболее красноречивым результатом Конотопской битвы стало то, что всего через три месяца Выговский вынужден был отречься от гетманской булавы.

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2023

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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