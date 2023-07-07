https://ukraina.ru/20230707/1047874996.html
В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол - 07.07.2023 Украина.ру
В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
Украинские силовики отняли у девушки, снимающей их на видео, телефон. Соответствующую видеозапись опубликовал 7 июля одесский телеграм-канал
2023-07-07T14:55
2023-07-07T14:55
2023-07-07T14:55
повестка
новости
одесса
силовики
видеозаписи
телефон
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"Появилось видео, как в Одессе у девушки, которая снимала, как военкомат забирает парня, отжали телефон. <...> читатели сообщают, что это Измаил Одесской области", - говорится в посте.На видеозаписи пятеро мужчин в форме подходят к машине девушки и отбирают у нее мобильник. Она пытается выхватить его обратно, но ей не удается. Они садятся в машину и уезжают, потерпевшая разводит руками.Позже телеграм-канал опубликовал мем: "кто отжимал мобилы раньше и кто делает это сейчас", на первой картинке изображен уличный хулиган, на второй — украинские военные.Украинские силовики стали вручать повестки мирным жителям в самых необычных местах. Так недавно в Киеве повестки вручили любителям шашлыка на природе. Отмечалось, что соответствующий рейд в Дарницком лесопарке провели сотрудники местного военкомата вместе с лесниками, спасателями и полицейскими. На днях депутаты Львовского областного совета перед очередным заседанием получили повестки в военкомат.
https://ukraina.ru/20230704/1047786430.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
повестка, новости, одесса, силовики, видеозаписи, телефон
повестка, Новости, Одесса, силовики, видеозаписи, телефон
В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
Украинские силовики отняли у девушки, снимающей их на видео, телефон. Соответствующую видеозапись опубликовал 7 июля одесский телеграм-канал
"Появилось видео, как в Одессе у девушки, которая снимала, как военкомат забирает парня, отжали телефон. <...> читатели сообщают, что это Измаил Одесской области", - говорится в посте.
На видеозаписи пятеро мужчин в форме подходят к машине девушки и отбирают у нее мобильник. Она пытается выхватить его обратно, но ей не удается. Они садятся в машину и уезжают, потерпевшая разводит руками.
Позже телеграм-канал опубликовал мем: "кто отжимал мобилы раньше и кто делает это сейчас", на первой картинке изображен уличный хулиган, на второй — украинские военные.
Украинские силовики стали вручать повестки мирным жителям в самых необычных местах. Так недавно в Киеве повестки вручили любителям шашлыка на природе. Отмечалось, что соответствующий рейд в Дарницком лесопарке провели сотрудники местного военкомата вместе с лесниками, спасателями и полицейскими. На днях депутаты Львовского областного совета перед очередным заседанием получили повестки в военкомат.