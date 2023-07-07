https://ukraina.ru/20230707/1047874996.html

В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол

В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол - 07.07.2023 Украина.ру

В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол

Украинские силовики отняли у девушки, снимающей их на видео, телефон. Соответствующую видеозапись опубликовал 7 июля одесский телеграм-канал

2023-07-07T14:55

2023-07-07T14:55

2023-07-07T14:55

повестка

новости

одесса

силовики

видеозаписи

телефон

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"Появилось видео, как в Одессе у девушки, которая снимала, как военкомат забирает парня, отжали телефон. <...> читатели сообщают, что это Измаил Одесской области", - говорится в посте.На видеозаписи пятеро мужчин в форме подходят к машине девушки и отбирают у нее мобильник. Она пытается выхватить его обратно, но ей не удается. Они садятся в машину и уезжают, потерпевшая разводит руками.Позже телеграм-канал опубликовал мем: "кто отжимал мобилы раньше и кто делает это сейчас", на первой картинке изображен уличный хулиган, на второй — украинские военные.Украинские силовики стали вручать повестки мирным жителям в самых необычных местах. Так недавно в Киеве повестки вручили любителям шашлыка на природе. Отмечалось, что соответствующий рейд в Дарницком лесопарке провели сотрудники местного военкомата вместе с лесниками, спасателями и полицейскими. На днях депутаты Львовского областного совета перед очередным заседанием получили повестки в военкомат.

https://ukraina.ru/20230704/1047786430.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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повестка, новости, одесса, силовики, видеозаписи, телефон