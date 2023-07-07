"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами - 07.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230707/1047872830.html
"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами
"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами - 07.07.2023 Украина.ру
"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами
Процесс взаимного освобождения гражданских лиц сложный и длительный, но необходимо его начать. Об этом 7 июля на конференции издания Украина.ру заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
2023-07-07T13:54
2023-07-07T14:42
новости
россия (рф)
украина
кирилл вышинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047871673_5:0:1329:745_1920x0_80_0_0_6759a4c9fad93c313871f9c59ad498ac.jpg
Процедура взаимного освобождения Украиной и Россией гражданских лиц непростая и длительная, но её нужно начать с точки зрения морали, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Кроме этого, Россия должна позаботиться о гражданах РФ, которые могли не успеть получить паспорта на новых территориях, но были арестованы украинскими властями, добавил он.Вышинский подчеркнул, что уместнее данный процесс назвать взаимным освобождением, так как слово "обмен" применимо к военным, а не к гражданским лицам.Главное – это обмен информацией с противоположной стороной, так как нет данных о том, что за люди находятся в украинских тюрьмах. "Главная цель – определить, кого мы хотим забрать у украинской стороны", сказал он.Кирилл Вышинский в 2018 году попал в Лукьяновскую тюрьму в Киеве по обвинению в госизмене. По его словам, по статье 111 УК Украины ("Госизмена") людям грозит тюремный срок от 12 лет. "Люди, которые находятся в такой ситуации и понимают, что их ждёт обвинительный приговор в суде, рассчитывают на малейшую возможную помощь и поддержку", добавил Вышинский.Процесс формирования списков для возвращения гражданских лиц сложный. "Хочется сделать максимально много и максимально быстро, но такой процесс быстрым не будет", добавил Вышинский.Вышинский заявил, что не хочет, чтобы сложилось обманчивое впечатление, что "завтра начнётся процесс обмена инфой, а послезавтра удастся кого-то освободить из тюремных застенков".Вышинский отметил высокую заинтересованность в процессе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.7 июля прошла мультимедийная конференция "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины". Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.
https://ukraina.ru/20230705/1047787615.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/07/1047871673_170:0:1163:745_1920x0_80_0_0_3d2126cc7e16bbffd8ee7e4731741463.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия (рф), украина, кирилл вышинский
Новости, Россия (РФ), Украина, Кирилл Вышинский

"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами

13:54 07.07.2023 (обновлено: 14:42 07.07.2023)
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Процесс взаимного освобождения гражданских лиц сложный и длительный, но необходимо его начать. Об этом 7 июля на конференции издания Украина.ру заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский
Процедура взаимного освобождения Украиной и Россией гражданских лиц непростая и длительная, но её нужно начать с точки зрения морали, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
"Речь, конечно же, идёт о гражданах Российской Федерации, которые находятся в украинских тюрьмах. Это обязанность государства позаботиться о свои гражданах, которые оказались в таком положении", - сказал Вышинский.
Кроме этого, Россия должна позаботиться о гражданах РФ, которые могли не успеть получить паспорта на новых территориях, но были арестованы украинскими властями, добавил он.
Вышинский подчеркнул, что уместнее данный процесс назвать взаимным освобождением, так как слово "обмен" применимо к военным, а не к гражданским лицам.
Главное – это обмен информацией с противоположной стороной, так как нет данных о том, что за люди находятся в украинских тюрьмах. "Главная цель – определить, кого мы хотим забрать у украинской стороны", сказал он.
Кирилл Вышинский в 2018 году попал в Лукьяновскую тюрьму в Киеве по обвинению в госизмене. По его словам, по статье 111 УК Украины ("Госизмена") людям грозит тюремный срок от 12 лет. "Люди, которые находятся в такой ситуации и понимают, что их ждёт обвинительный приговор в суде, рассчитывают на малейшую возможную помощь и поддержку", добавил Вышинский.
Процесс формирования списков для возвращения гражданских лиц сложный. "Хочется сделать максимально много и максимально быстро, но такой процесс быстрым не будет", добавил Вышинский.
Вышинский заявил, что не хочет, чтобы сложилось обманчивое впечатление, что "завтра начнётся процесс обмена инфой, а послезавтра удастся кого-то освободить из тюремных застенков".
Вышинский отметил высокую заинтересованность в процессе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
7 июля прошла мультимедийная конференция "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины". Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.
Украинское досье. Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 04:15
"Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины"
 
НовостиРоссия (РФ)УкраинаКирилл Вышинский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:44Общественница из Киева обратилась к россиянам в эфире Украина.ру
15:33"Нам надо, а если вам не нравится - заткнитесь": Ищенко о главном принципе украинской дипломатии
15:06"На топливо и лекарства". Генсек НАТО призвал ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
15:06Федор Лукьянов о перспективе членства Украины в НАТО, о ШОС и о заботах политического класса Франции
15:04Песков прокомментировал слова Лукашенко о возможных переговорах с Украиной осенью
14:55В Одессе силовики отняли телефон у девушки, снимающей произвол
14:47"Сейчас мяч на нашей стороне": депутат Госдумы рассказал о ситуации с обменом украинских политзаключенных
14:46Шеслер: На Украине арестовали более тысячи инакомыслящих граждан
14:41Юрий Кнутов: ВСУ вернулись к игиловской* тактике на поле боя и пытаются взять Донецк в огневой мешок
14:35Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронта
14:16Захарова: сообщения о переговорах экс-чиновников США с Лавровым по Украине - фейк
14:13Зеленский приехал из Чехии в Словакию
14:11Ищенко: Россия заинтересована в массовом освобождении украинских политзаключенных
13:54Кремль оценил возможность введения санкций против "Нафтогаза"
13:54"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами
13:36На родине Дракулы откроют центр подготовки пилотов ВСУ
13:33Бразильцы и мексиканцы не хотят видеть Зеленского. Как Украина поссорила Европу с Латинской Америкой
13:17Неопытные украинские командиры посылают личный состав "на мясо" - пленный
13:00Задержание диверсанта, оружие из Чехии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
12:58Епископ Макаровский: продвижение российских войск может остановить захват Почаевской лавры
Лента новостейМолния