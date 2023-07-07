https://ukraina.ru/20230707/1047872830.html

"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами

"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами - 07.07.2023 Украина.ру

"Главное - определить, кого мы хотим забрать с Украины" - Вышинский об обменах гражданами

Процесс взаимного освобождения гражданских лиц сложный и длительный, но необходимо его начать. Об этом 7 июля на конференции издания Украина.ру заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета по правам человека, бывший политзаключённый Кирилл Вышинский

2023-07-07T13:54

2023-07-07T13:54

2023-07-07T14:42

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Процедура взаимного освобождения Украиной и Россией гражданских лиц непростая и длительная, но её нужно начать с точки зрения морали, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.Кроме этого, Россия должна позаботиться о гражданах РФ, которые могли не успеть получить паспорта на новых территориях, но были арестованы украинскими властями, добавил он.Вышинский подчеркнул, что уместнее данный процесс назвать взаимным освобождением, так как слово "обмен" применимо к военным, а не к гражданским лицам.Главное – это обмен информацией с противоположной стороной, так как нет данных о том, что за люди находятся в украинских тюрьмах. "Главная цель – определить, кого мы хотим забрать у украинской стороны", сказал он.Кирилл Вышинский в 2018 году попал в Лукьяновскую тюрьму в Киеве по обвинению в госизмене. По его словам, по статье 111 УК Украины ("Госизмена") людям грозит тюремный срок от 12 лет. "Люди, которые находятся в такой ситуации и понимают, что их ждёт обвинительный приговор в суде, рассчитывают на малейшую возможную помощь и поддержку", добавил Вышинский.Процесс формирования списков для возвращения гражданских лиц сложный. "Хочется сделать максимально много и максимально быстро, но такой процесс быстрым не будет", добавил Вышинский.Вышинский заявил, что не хочет, чтобы сложилось обманчивое впечатление, что "завтра начнётся процесс обмена инфой, а послезавтра удастся кого-то освободить из тюремных застенков".Вышинский отметил высокую заинтересованность в процессе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.7 июля прошла мультимедийная конференция "Своих не бросаем: как вызволить гражданских пленных из тюрем Украины". Тысячи людей сейчас находятся в украинских тюрьмах по обвинениям в преступлениях против национальной безопасности из-за их взглядов, предполагаемой поддержки российских войск или просто гуманитарной деятельности.

https://ukraina.ru/20230705/1047787615.html

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новости, россия (рф), украина, кирилл вышинский