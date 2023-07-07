https://ukraina.ru/20230707/1047870296.html

Епископ Макаровский: продвижение российских войск может остановить захват Почаевской лавры

Епископ Макаровский: продвижение российских войск может остановить захват Почаевской лавры - 07.07.2023 Украина.ру

Епископ Макаровский: продвижение российских войск может остановить захват Почаевской лавры

Власти Украины предпринимали попытки захвата Почаевской лавры с 2014 года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон)

2023-07-07T12:58

2023-07-07T12:58

2023-07-07T12:58

новости

почаевская лавра

киево-печерская лавра

православие

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пцу

украина

церковь

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Попытки захватить Почаевскую лавру со стороны властей Украины предпринимались с 2014 года, сказал епископ. Он добавил, что ситуация с захватом святыни будет зависеть от продвижения российской армии на фронте. Ранее депутаты Рады зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской православной церковью (УПЦ). Адвокат лавры обнаружил нарушения в законопроекте и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.Задача киевских властей - перевести все церкви на Украине конкретно в ПЦУ. Они не могут позиционировать себя как богоборцы или как атеисты, хотя так и есть на самом деле. Власти не могут сказать об этом открыто и делают через ПЦУ, добавил Макаровский.Епископ указал, что украинские нацисты не только издевались над священнослужителями, но и убивали их, обливая серной кислотой. Все эти бесчеловечные преступления совершались с одобрения украинских властей, а некоторые - по их указанию.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия разбирается с информацией о том, что во французский музей Лувр доставили с Украины несколько знаковых икон.При этом в ЮНЕСКО не подтвердили заявление о договоренности с украинскими властями о вывозе реликвий из Киево-Печерской лавры в страны Европы. В пресс-службе организации заявили, что ЮНЕСКО "не участвует в этой эвакуации, вследствие чего не может дать комментариев на эту тему или подтвердить сам факт".Как заявил РИА "Новости" управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган, "вывоз святынь будет означать, что ни вера народа, ни ценности Церкви Православной не нужны тем, кто принимает такого рода решения". По его словам, святыни Киево-Печерской лавры должны оставаться с верующими людьми.Киевский режим организовал масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти разных регионов Украины запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ukraina.ru/20230707/1047862490.html

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новости, почаевская лавра, киево-печерская лавра, православие, упц, пцу, украина, церковь