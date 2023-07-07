https://ukraina.ru/20230707/1047867452.html
НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs
НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs - 07.07.2023 Украина.ру
НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs
НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски. Таким мнением поделились 7 июля авторы статьи в американском издании Foreign Affairs
2023-07-07T11:57
2023-07-07T11:57
2023-07-07T11:57
нато
украина
сша
джо байден
зарубежье
россия (рф)
конфликт
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"Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. <...> преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс", - говорится в материале.Авторы статьи - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики американской исследовательской организации Институт Катона Джастин Логан и доцент школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон.Как утверждают авторы, прием Украины в НАТО повысит вероятность мрачного выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями или капитуляцией, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса.Авторы добавили, что почти никто в НАТО не считает, что сегодня альянс должен вступать из-за Украины в прямой конфликт с Россией.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг в июне заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины.
https://ukraina.ru/20230707/1047860898.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, сша, джо байден, зарубежье, россия (рф), конфликт
НАТО, Украина, США, Джо Байден, Зарубежье, Россия (РФ), конфликт
НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs
НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски. Таким мнением поделились 7 июля авторы статьи в американском издании Foreign Affairs
"Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. <...> преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс", - говорится в материале.
Авторы статьи - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики американской исследовательской организации Институт Катона Джастин Логан и доцент школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон.
Как утверждают авторы, прием Украины в НАТО повысит вероятность мрачного выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями или капитуляцией, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса.
"На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", - утверждается в статье.
Авторы добавили, что почти никто в НАТО не считает, что сегодня альянс должен вступать из-за Украины в прямой конфликт с Россией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг в июне заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины.