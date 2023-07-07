НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs - 07.07.2023 Украина.ру
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НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs
НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs - 07.07.2023 Украина.ру
НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs
НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски. Таким мнением поделились 7 июля авторы статьи в американском издании Foreign Affairs
2023-07-07T11:57
2023-07-07T11:57
нато
украина
сша
джо байден
зарубежье
россия (рф)
конфликт
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"Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. &lt;...&gt; преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс", - говорится в материале.Авторы статьи - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики американской исследовательской организации Институт Катона Джастин Логан и доцент школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон.Как утверждают авторы, прием Украины в НАТО повысит вероятность мрачного выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями или капитуляцией, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса.Авторы добавили, что почти никто в НАТО не считает, что сегодня альянс должен вступать из-за Украины в прямой конфликт с Россией.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг в июне заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины.
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нато, украина, сша, джо байден, зарубежье, россия (рф), конфликт
НАТО, Украина, США, Джо Байден, Зарубежье, Россия (РФ), конфликт

НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs

11:57 07.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски. Таким мнением поделились 7 июля авторы статьи в американском издании Foreign Affairs
"Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. <...> преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс", - говорится в материале.
Авторы статьи - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики американской исследовательской организации Институт Катона Джастин Логан и доцент школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон.
Как утверждают авторы, прием Украины в НАТО повысит вероятность мрачного выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями или капитуляцией, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса.
"На саммите в Вильнюсе и после него лидеры НАТО поступили бы мудро, если бы признали эти факты и закрыли дверь для Украины", - утверждается в статье.
Авторы добавили, что почти никто в НАТО не считает, что сегодня альянс должен вступать из-за Украины в прямой конфликт с Россией.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины.
Столтенберг в июне заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины.
Владимир Зеленский
07:26
Зеленский обвинил РФ в трудностях Украины со вступлением в НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом заявил, что Украина может не получить приглашение в НАТО из-за того, что некоторые страны боятся Россию, передает телеканал "Рада"
 
НАТОУкраинаСШАДжо БайденЗарубежьеРоссия (РФ)конфликт
 
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