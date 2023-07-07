https://ukraina.ru/20230707/1047867452.html

НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs

НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs - 07.07.2023 Украина.ру

НАТО необходимо закрыть двери перед Украиной - Foreign Affairs

НАТО следует закрыть дверь перед Украиной, поскольку преимущества от вступления Киева в альянс для США меньше, чем возможные риски. Таким мнением поделились 7 июля авторы статьи в американском издании Foreign Affairs

2023-07-07T11:57

2023-07-07T11:57

2023-07-07T11:57

нато

украина

сша

джо байден

зарубежье

россия (рф)

конфликт

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"Украину не следует приветствовать в НАТО, и это должен ясно дать понять президент США Джо Байден. <...> преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс", - говорится в материале.Авторы статьи - директор по исследованиям в области обороны и внешней политики американской исследовательской организации Институт Катона Джастин Логан и доцент школы государственной политики при Университете Мэриленда Джошуа Шифринсон.Как утверждают авторы, прием Украины в НАТО повысит вероятность мрачного выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями или капитуляцией, а также обесцениванием гарантий безопасности НАТО для всего альянса.Авторы добавили, что почти никто в НАТО не считает, что сегодня альянс должен вступать из-за Украины в прямой конфликт с Россией.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если Киев не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг в июне заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины.

https://ukraina.ru/20230707/1047860898.html

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нато, украина, сша, джо байден, зарубежье, россия (рф), конфликт