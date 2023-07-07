https://ukraina.ru/20230707/1047854208.html

Власти Украины не понимают опасности. Что происходит вокруг Киево-Печерской лавры

Власти Украины не понимают опасности. Что происходит вокруг Киево-Печерской лавры - 07.07.2023 Украина.ру

Власти Украины не понимают опасности. Что происходит вокруг Киево-Печерской лавры

В последние дни обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры. Накануне незаконно был ограничен доступ верующих в лавру. А утром в четверг, 6 июля, чиновники Минкульта Украины взломали двери в 70-й корпус Киево-Печерской лавры и проникли внутрь

2023-07-07T10:47

2023-07-07T10:47

2023-07-07T13:16

эксклюзив

киево-печерская лавра

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Об этом сообщил в своём телеграм-канале адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.Комиссия министерства при содействии полиции опечатала 71-й и 69-й корпуса лавры, а также здание, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ Онуфрия. Опломбирован также лаврский церковный магазин. По словам адвоката, представители заповедника действовали, не имея на то каких-либо правовых оснований.По информации телеграм-канала «Политика Страны», у главного входа Киево-Печерской лавры собрались прихожане УПЦ, а также их противники. Верующие пытались помешать захвату, полиция применила силу. Как сообщают православная активистка Виктория Кохановская, «много задержанных воинов Христовых», от действий полиции пострадали женщины.Ранее власти требовали от монахов канонической УПЦ покинуть лавру до 29 марта, но не смогли этого добиться. Затем сроки переносились. В Минкульте Украины заявляли, что власти приняли решение лишить монахов доступа к пяти корпусам Киево-Печерской лавры и снова потребовали освободить помещения, на этот раз — до 4 июля. Уложиться в этот срок тоже не получилось, но, судя по всему, теперь захватчики лавры настроены весьма решительно.Гонения на каноническую УПЦ идут по всей территории, подконтрольной киевскому режиму. Приходы УПЦ пытаются переводить в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), но дело идет туго.Об опасных последствиях преследования властями канонической УПЦ неоднократно предупреждал украинский экономист и политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Когда только начались попытки изгнать монахов из Киево-Печерской лавры, он назвал это «самым опасным событием» внутри страны. Представителей власти, которые инспирируют гонения УПЦ, политолог назвал «болванами», которые «не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война».«Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь», — сказал тогда эксперт. Теперь он снова в своем блоге предостерег гонителей УПЦ: в сочетании с другими процессами, все это может плохо закончиться. Но власти этих предостережений не слушают.Отметим, история вокруг лавры далеко не закончена. Но куда уйдут монахи, если их вынудят уйти? Варианты есть. Так, Белорусская православная церковь (БПЦ) уже заявила о готовности поселить в своих обителях монахов Киево-Печерской лавры в случае их насильственного выселения украинскими властями.«Невзирая на протесты десятков тысяч верующих граждан и осуждение со стороны международного сообщества, украинские власти продолжают вероломные посягательства на великую святыню всех православных верующих, не оставляя безбожных попыток разорить колыбель Православной веры восточнославянских народов», — говорится в сообщении БПЦ.В БПЦ также отмечают, что на протяжении нескольких месяцев по надуманным обвинениям под арестом находится наместник Киево-Печерской лавры преосвященный митрополит Павел (Лебедь), а «священнослужители лавры лишены возможности совершать божественную литургию и иные богослужения, а ее насельники и многочисленные верующие — свободно молиться в соборных храмах обители». Кроме того, «в отношении клириков и мирян Украинской православной церкви регулярно совершаются противозаконные действия, усугубляющие сложившуюся ситуацию».Упомянули в сообщении и намерения украинских властей вывезти из лавры особо чтимые святыни и передать их «на сохранение» в европейские музеи. Находящийся с 12 апреля текущего года под домашним арестом митрополит Каневский и Черкасский Феодосий ранее заявил, что верующие канонической УПЦ боятся не гонений, но раскола.«Мы находимся в тяжелых обстоятельствах войны, социальных потрясений, гонений на Украинскую православную церковь», — сказал священнослужитель в своем видеообращении. По его словам, верующих сейчас беспокоит, как бы в такой ситуации не выпасть из церковного корабля. Митрополит отметил, что на верующих сейчас пишут тайные и явные — в интернете — доносы. «Думаете зажить после этого? Нет, не заживете», — обратился Феодосий к доносчикам.Он добавил: горько наблюдать, как пытаются разрушить Церковь, но «на нашей земле, земле Владимирова Крещения» это невозможно.«Вы никогда не уничтожите Церковь. Даже разогнав нас по квартирам, домам, подвалам, чердакам, вы не сможете нас уничтожить. Вы только более и более будете приближать свой конец», — сказал Феодосий. Он добавил, что подавляющее большинство УПЦ, которое не идет на сговор с властями, с гонителями, не боится гонений и преследований, но страшится раскола — «вот за это переживают верующие люди». Митрополит призвал всех сплотиться в борьбе за истинную веру.Напомним, дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» в начале марта этого года заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви выехать из обители до 29 марта.Наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.Ранее Хозяйственный суд Киева отклонил иск УПЦ, которая оспаривала требование Минкульта Украины покинуть территорию Киево-Печерской лавры. УПЦ затем подала апелляцию на это решение. Но, как сообщил 5 июня Минкульт Украины, Северным апелляционным хозяйственным судом апелляционная жалоба УПЦ была отклонена.

https://ukraina.ru/20230512/1046172437.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, киево-печерская лавра, упц, пцу, киев, украина