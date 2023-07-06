https://ukraina.ru/20230706/1047844260.html

Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны

Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны - 06.07.2023 Украина.ру

Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в своем телеграм-канале заявил, что прибыл в Болгарию, где планирует провести переговоры с руководством страны

2023-07-06T12:50

2023-07-06T12:50

2023-07-06T12:50

болгария

зарубежье

владимир зеленский

новости

украина

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"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - написал Зеленский.Также, по его словам, в ходе визита будет обсуждаться оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской "формулы мира".В связи с его прибытием было усилено присутствие полиции в центре столицы.В минувший вторник болгарская газета "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Зеленский в ближайшие дни посетит Болгарию. В качестве вероятной даты визита назывался четверг. Однако в среду министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке.В четверг премьер Болгарии подтвердил визит Зеленского в страну и предложил главе болгарского государства Румену Радеву провести встречу с украинском коллегой. В свою очередь лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, он назвал премьера страны Денкова и украинского гостя нацпредателями.

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болгария, зарубежье, владимир зеленский, новости, украина