Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны - 06.07.2023 Украина.ру
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Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны
Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны - 06.07.2023 Украина.ру
Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в своем телеграм-канале заявил, что прибыл в Болгарию, где планирует провести переговоры с руководством страны
2023-07-06T12:50
2023-07-06T12:50
болгария
зарубежье
владимир зеленский
новости
украина
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"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - написал Зеленский.Также, по его словам, в ходе визита будет обсуждаться оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской "формулы мира".В связи с его прибытием было усилено присутствие полиции в центре столицы.В минувший вторник болгарская газета "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Зеленский в ближайшие дни посетит Болгарию. В качестве вероятной даты визита назывался четверг. Однако в среду министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке.В четверг премьер Болгарии подтвердил визит Зеленского в страну и предложил главе болгарского государства Румену Радеву провести встречу с украинском коллегой. В свою очередь лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, он назвал премьера страны Денкова и украинского гостя нацпредателями.
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болгария, зарубежье, владимир зеленский, новости, украина
Болгария, Зарубежье, Владимир Зеленский, Новости, Украина

Зеленский приехал в Болгарию на встречу с руководством страны

12:50 06.07.2023
 
© president.gov.uaЗеленский флаг
Зеленский флаг
© president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в своем телеграм-канале заявил, что прибыл в Болгарию, где планирует провести переговоры с руководством страны
"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", - написал Зеленский.
Также, по его словам, в ходе визита будет обсуждаться оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация украинской "формулы мира".
В связи с его прибытием было усилено присутствие полиции в центре столицы.
В минувший вторник болгарская газета "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Зеленский в ближайшие дни посетит Болгарию. В качестве вероятной даты визита назывался четверг. Однако в среду министр обороны Болгарии Тодор Тагарев предположил, что визит в страну Зеленского может быть отменен из-за утечки информации об этой поездке.
В четверг премьер Болгарии подтвердил визит Зеленского в страну и предложил главе болгарского государства Румену Радеву провести встречу с украинском коллегой.
В свою очередь лидер болгарской оппозиционной партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Софию станет попыткой вовлечь Болгарию в масштабный военный конфликт, он назвал премьера страны Денкова и украинского гостя нацпредателями.
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БолгарияЗарубежьеВладимир ЗеленскийНовостиУкраина
 
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