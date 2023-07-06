Лживая правда Зеленского - 06.07.2023 Украина.ру
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Лживая правда Зеленского
Лживая правда Зеленского - 06.07.2023 Украина.ру
Лживая правда Зеленского
Почти к любому интервью Зеленского подходит булгаковская фраза "поздравляю вас, гражданин, соврамши". Поздравлять Владимира Александровича не будем, но констатируем, что врёт он вдохновенно, не стесняясь иногда говорить правду. Пример – в интервью CNN от 5 июля
2023-07-06T13:09
2023-07-06T13:09
владимир зеленский
украина
политика
наступление
военная помощь
мнения
сми
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В отличие от некоторых других интервью тут Зеленский не пытался говорить по-английски. Стало ли его речь от этого более понятной сказать трудно – он удивительно косноязычен и можно только посочувствовать редакторам изданий, которые берут у него интервью.В текстовой версии были затронуты три темы, которые CNN сочло важными.Тема контрнаступленияВиновных в его провале нашёл ещё Залужный, Зеленский только подтвердил, что виноваты западные союзники – они, дескать, не дают своевременно достаточное количество оружия, особенно это касается дальнобойных ракет и истребителей F-16 ("F-16 помогают двигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень тяжело")."Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернётся позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи. (…) Бросать наших людей на растерзание российским дальнобойным орудиям было бы просто бесчеловечно".Тут причудливое соединение правды и лжи.С одной стороны, действительно тяжело вести войну при дефиците военной техники и без хотя бы паритета в воздухе. Однако, тут есть несколько составляющих.Во-первых, у Запада есть основания не поставлять сразу всю номенклатуру вооружений в больших объёмах. Основания эти как военно-стратегические (опасение эскалации, быстрого разгрома Украины и возникновения рисков глобального конфликта), так и военно-технические (хочется оценить работу каждого из типов вооружений по отдельности).Во-вторых, запасы вооружений у Запада не безразмерны. Например, французские самоходные орудия брались не с баз хранения, а прямо из строевых частей. Так что темпы поставок вооружений не так уж низки.В-третьих, существует проблема подготовки кадров (и так считается, что большинство операторов западной техники – наёмники), а также разница между поставкой просто оружия и системы вооружений.Даже винтовка не просто винтовка, а комплекс, включающий патроны, запчасти и съёмное оборудование (прицелы, глушители и т.п.). Тот же F-16 – не просто самолёт, но самолёт с комплексом вооружения, связи и наведения (как правило работают они в связке с самолётами ДРЛО AWACS) и т.п. Они даже летать могут не со всех аэродромов, а только с имеющих соответствующее покрытие. Сам по себе самолёт окажется "техникой для парадов", как Залужный уже окрестил хвалёные "леопарды".В-четвёртых, сроки начала наступления определяет украинское военно-политическое руководство. Кстати, количество потерь его никогда не смущало – перед началом контрнаступления в Харьковской области бригады теробороны совершенно сознательно подставлялись под огонь российской артиллерии. И что, Зеленский снял Залужного за бесчеловечность?Тема мятежа ПригожинаТрудно понять, что журналистка CNN хотела услышать от Зеленского – он точно не имеет ни отношения к организации мятежа (для Украины он вообще был неожиданностью – в противном случае им попытались бы воспользоваться), ни какой-то информации о происходящем в России.Естественно, Зеленский смог выдавить из себя только математическое открытие: "половина России поддержала Пригожина. Половина России поддержала Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная точно, кого поддерживать". Если половина поддержала одного, а половина – другого, то откуда взялись остальные?Впрочем, тут Зеленский опирается на "точные расчёты" главы ГУР Буданова, который сообщил, что Пригожина поддержали 17 регионов, Путина – 21, а 46 сохранили нейтралитет. Тут сам по себе подсчёт вызывает вопросы – почему 84, когда за вычетом бывших украинских регионов должно быть 83? И, главное, в чём проявилась "поддержка Пригожина" со стороны 17-ти регионов? В общем, Зеленскому надо было сказать, что Россия на грани распада и он сказал, то бишь привычно совралМузыкальные вкусы"Мне нравится AC/DC. И украинская музыка – конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский – родной язык".Интересно, в таком-то элементарном вопросе врать зачем? Или расчёт на то, что в CNN всё равно не знают, какой у него родной язык?
https://ukraina.ru/20230705/1047831183.html
https://ukraina.ru/20230705/1047802677.html
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Василий Стоякин
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владимир зеленский, украина, политика, наступление, военная помощь, мнения, сми
Владимир Зеленский, Украина, политика, наступление, военная помощь, Мнения, СМИ

Лживая правда Зеленского

13:09 06.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почти к любому интервью Зеленского подходит булгаковская фраза "поздравляю вас, гражданин, соврамши". Поздравлять Владимира Александровича не будем, но констатируем, что врёт он вдохновенно, не стесняясь иногда говорить правду. Пример – в интервью CNN от 5 июля
В отличие от некоторых других интервью тут Зеленский не пытался говорить по-английски. Стало ли его речь от этого более понятной сказать трудно – он удивительно косноязычен и можно только посочувствовать редакторам изданий, которые берут у него интервью.
В текстовой версии были затронуты три темы, которые CNN сочло важными.
Тема контрнаступления
Виновных в его провале нашёл ещё Залужный, Зеленский только подтвердил, что виноваты западные союзники – они, дескать, не дают своевременно достаточное количество оружия, особенно это касается дальнобойных ракет и истребителей F-16 ("F-16 помогают двигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха просто очень тяжело").
"Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, потому что все понимали, что если контрнаступление развернётся позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность поставить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи. (…) Бросать наших людей на растерзание российским дальнобойным орудиям было бы просто бесчеловечно".
Тут причудливое соединение правды и лжи.
С одной стороны, действительно тяжело вести войну при дефиците военной техники и без хотя бы паритета в воздухе. Однако, тут есть несколько составляющих.
артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Вчера, 18:01
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Во-первых, у Запада есть основания не поставлять сразу всю номенклатуру вооружений в больших объёмах. Основания эти как военно-стратегические (опасение эскалации, быстрого разгрома Украины и возникновения рисков глобального конфликта), так и военно-технические (хочется оценить работу каждого из типов вооружений по отдельности).
Во-вторых, запасы вооружений у Запада не безразмерны. Например, французские самоходные орудия брались не с баз хранения, а прямо из строевых частей. Так что темпы поставок вооружений не так уж низки.
В-третьих, существует проблема подготовки кадров (и так считается, что большинство операторов западной техники – наёмники), а также разница между поставкой просто оружия и системы вооружений.
Даже винтовка не просто винтовка, а комплекс, включающий патроны, запчасти и съёмное оборудование (прицелы, глушители и т.п.). Тот же F-16 – не просто самолёт, но самолёт с комплексом вооружения, связи и наведения (как правило работают они в связке с самолётами ДРЛО AWACS) и т.п. Они даже летать могут не со всех аэродромов, а только с имеющих соответствующее покрытие. Сам по себе самолёт окажется "техникой для парадов", как Залужный уже окрестил хвалёные "леопарды".
В-четвёртых, сроки начала наступления определяет украинское военно-политическое руководство. Кстати, количество потерь его никогда не смущало – перед началом контрнаступления в Харьковской области бригады теробороны совершенно сознательно подставлялись под огонь российской артиллерии. И что, Зеленский снял Залужного за бесчеловечность?
Тема мятежа Пригожина
Трудно понять, что журналистка CNN хотела услышать от Зеленского – он точно не имеет ни отношения к организации мятежа (для Украины он вообще был неожиданностью – в противном случае им попытались бы воспользоваться), ни какой-то информации о происходящем в России.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Вчера, 07:51
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Естественно, Зеленский смог выдавить из себя только математическое открытие: "половина России поддержала Пригожина. Половина России поддержала Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная точно, кого поддерживать". Если половина поддержала одного, а половина – другого, то откуда взялись остальные?
Впрочем, тут Зеленский опирается на "точные расчёты" главы ГУР Буданова, который сообщил, что Пригожина поддержали 17 регионов, Путина – 21, а 46 сохранили нейтралитет. Тут сам по себе подсчёт вызывает вопросы – почему 84, когда за вычетом бывших украинских регионов должно быть 83? И, главное, в чём проявилась "поддержка Пригожина" со стороны 17-ти регионов? В общем, Зеленскому надо было сказать, что Россия на грани распада и он сказал, то бишь привычно соврал
Музыкальные вкусы
"Мне нравится AC/DC. И украинская музыка – конечно, мне очень нравится украинская музыка, потому что украинский – родной язык".
Интересно, в таком-то элементарном вопросе врать зачем? Или расчёт на то, что в CNN всё равно не знают, какой у него родной язык?
 
Владимир ЗеленскийУкраинаполитиканаступлениевоенная помощьМненияСМИ
 
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