Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский понял, что не победит в противостоянии с Россией. Таким мнением поделился 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
На фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел", сказал Лукашенко.
"А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - заверил Лукашенко.
Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия. Тем не менее Украина, по оценке Лукашенко, хочет показать результаты к предстоящему саммиту НАТО.
"К 11 июля они должны что-то продемонстрировать", - предположил глава Белоруссии.
1 июля, 17:51Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя. Об этом заявил 1 июля президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, передает РИА Новости