https://ukraina.ru/20230706/1047842372.html

Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко

Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко - 06.07.2023 Украина.ру

Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что не победит в противостоянии с Россией. Таким мнением поделился 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"

2023-07-06T11:50

2023-07-06T11:50

2023-07-06T11:50

нато

владимир зеленский

белоруссия

конфликт

россия (рф)

новости

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На фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел", сказал Лукашенко.Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия. Тем не менее Украина, по оценке Лукашенко, хочет показать результаты к предстоящему саммиту НАТО."К 11 июля они должны что-то продемонстрировать", - предположил глава Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230701/1047743811.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, владимир зеленский, белоруссия, конфликт, россия (рф), новости