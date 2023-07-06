Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко - 06.07.2023 Украина.ру
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Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко
Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко - 06.07.2023 Украина.ру
Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский понял, что не победит в противостоянии с Россией. Таким мнением поделился 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
2023-07-06T11:50
2023-07-06T11:50
нато
владимир зеленский
белоруссия
конфликт
россия (рф)
новости
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На фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел", сказал Лукашенко.Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия. Тем не менее Украина, по оценке Лукашенко, хочет показать результаты к предстоящему саммиту НАТО."К 11 июля они должны что-то продемонстрировать", - предположил глава Белоруссии.
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нато, владимир зеленский, белоруссия, конфликт, россия (рф), новости
НАТО, Владимир Зеленский, Белоруссия, конфликт, Россия (РФ), Новости

Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с Россией — Лукашенко

11:50 06.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский понял, что не победит в противостоянии с Россией. Таким мнением поделился 6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает телеграм-канал "Пул Первого"
На фоне обещаний Запада о помощи Украине у Зеленского "появились крылья, он полетел", сказал Лукашенко.

"А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - заверил Лукашенко.

Зеленский постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к военным действиям, в первую очередь они касаются финансирования и поставок оружия. Тем не менее Украина, по оценке Лукашенко, хочет показать результаты к предстоящему саммиту НАТО.
"К 11 июля они должны что-то продемонстрировать", - предположил глава Белоруссии.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
1 июля, 17:51
Эксперт рассказал, как Зеленский рекламирует себя перед саммитом НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский, говоря о желании продемонстрировать результаты на поле боя до саммита НАТО в Вильнюсе, рекламирует себя. Об этом заявил 1 июля президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, передает РИА Новости
 
НАТОВладимир ЗеленскийБелоруссияконфликтРоссия (РФ)Новости
 
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