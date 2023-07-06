Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского - 06.07.2023 Украина.ру
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Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского
Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского - 06.07.2023 Украина.ру
Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского
Из-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди
2023-07-06T09:53
2023-07-06T09:53
новости
цру
владимир зеленский
шаг
атака
запорожская аэс
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Экс-агент ЦРУ добавил, что Зеленский "отчаянно хочет" прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России, и ради этой цели он готов даже на атаку на атомный объект.Однако, уверен Джиральди, в этом случае Зеленского могут попросту устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.Спустя буквально несколько часов после выхода этого интервью, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва Запорожской АЭС спадает."Мы предпринимаем определенные действия в этой сфере как публичные, так и непубличные, и я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается", - сказал он.22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Тема якобы готовящегося Москвой теракта на ЗАЭС появляется в украинских СМИ ежедневно, и это не случайно, уверены многие эксперты. Таким образом Киев готовит информационный плацдарм для обвинения России.
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новости, цру, владимир зеленский, шаг, атака, запорожская аэс
Новости, ЦРУ, Владимир Зеленский, шаг, атака, Запорожская АЭС

Экс-агент ЦРУ назвал следующий отчаянный шаг Зеленского

09:53 06.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Из-за провала контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский готов пойти на отчаянный поступок и атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom 5 июля сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди

"Украинское наступление ничем не увенчалось. Это был его "козырь в рукаве", чтобы показать успех на поле боя и получить для себя прямую поддержку НАТО", - сказал Джиральди.

Экс-агент ЦРУ добавил, что Зеленский "отчаянно хочет" прямого участия Североатлантического альянса в конфликте против России, и ради этой цели он готов даже на атаку на атомный объект.
Однако, уверен Джиральди, в этом случае Зеленского могут попросту устранить, чтобы избежать ядерной катастрофы.
Спустя буквально несколько часов после выхода этого интервью, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва Запорожской АЭС спадает.
"Мы предпринимаем определенные действия в этой сфере как публичные, так и непубличные, и я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается", - сказал он.
22 июня Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС. Граждане страны тут же бросились скупать содержащий йод препараты.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Тема якобы готовящегося Москвой теракта на ЗАЭС появляется в украинских СМИ ежедневно, и это не случайно, уверены многие эксперты. Таким образом Киев готовит информационный плацдарм для обвинения России.
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09:27
Число жертв подрыва Каховской ГЭС вырослоПосле прорыва Каховской ГЭС обнаружены еще три тела. Общее число погибших достигло 53-х. Об этом 6 июля сообщили экстренные службы
 
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