https://ukraina.ru/20230706/1047836310.html

Число жертв подрыва Каховской ГЭС выросло

Число жертв подрыва Каховской ГЭС выросло - 06.07.2023 Украина.ру

Число жертв подрыва Каховской ГЭС выросло

После прорыва Каховской ГЭС обнаружены еще три тела. Общее число погибших достигло 53-х. Об этом 6 июля сообщили экстренные службы

2023-07-06T09:27

2023-07-06T09:27

2023-07-06T09:28

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каховская гэс

подрыв

жертвы

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В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.В воскресенье, 18 июня, Минздрав Украины сообщил о том, что в пресных водах Николаевской области после разрушения Каховской ГЭС обнаружен возбудитель холеры.Ранее российские ученые, занимающиеся вопросами водных проблем, прогнозировали, что в Черное море из-за разрушения плотины Каховской ГЭС попадут загрязняющие вещества и бактерии, что может еще увеличить число жертв."С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра. Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду", - сказал доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

https://ukraina.ru/20230706/1047834936.html

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новости, каховская гэс, подрыв, жертвы