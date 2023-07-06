https://ukraina.ru/20230706/1047835375.html
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей - 06.07.2023 Украина.ру
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости
2023-07-06T08:28
2023-07-06T08:28
2023-07-06T08:28
кракен
новости
пленный
стрельба
мирные жители
россия (рф)
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"Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные.* Запрещенная в РФ и признанная террористической организация.
https://ukraina.ru/20230705/1047802832.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кракен, новости, пленный, стрельба, мирные жители, россия (рф)
Кракен, Новости, пленный, стрельба, мирные жители, Россия (РФ)
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости
"Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.
Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные.
* Запрещенная в РФ и признанная террористической организация.