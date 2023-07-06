https://ukraina.ru/20230706/1047835375.html

Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей

Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей - 06.07.2023 Украина.ру

Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей

Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости

2023-07-06T08:28

2023-07-06T08:28

2023-07-06T08:28

кракен

новости

пленный

стрельба

мирные жители

россия (рф)

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"Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные.* Запрещенная в РФ и признанная террористической организация.

https://ukraina.ru/20230705/1047802832.html

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кракен, новости, пленный, стрельба, мирные жители, россия (рф)