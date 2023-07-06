Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей - 06.07.2023 Украина.ру
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Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей - 06.07.2023 Украина.ру
Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей
Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости
2023-07-06T08:28
2023-07-06T08:28
кракен
новости
пленный
стрельба
мирные жители
россия (рф)
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"Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные.* Запрещенная в РФ и признанная террористической организация.
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кракен, новости, пленный, стрельба, мирные жители, россия (рф)
Кракен, Новости, пленный, стрельба, мирные жители, Россия (РФ)

Пленный украинский военный рассказал о провокациях ВСУ с обстрелом мирных жителей

08:28 06.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Минометчики украинского нацподразделения "Кракен" получали задачи обстреливать мирных жителей у себя в тылу, вина за обстрелы перекладывалась на Вооруженные силы России. Об этом рассказал попавший в плен боевик "Кракена" Андрей Приходько, передает 6 июля РИА Новости
"Краем уха слышал, что минометчикам ("Кракена" - ред.) ставились определенные задачи – они должны были стрелять нам в тыл под эгидой того, что это стреляют Вооруженные силы России. По частным секторам, там, где живет мирное население", - рассказал Приходько.
Националистическое подразделение "Кракен" сформировано и курируется главным управлением разведки министерства обороны Украины, которое возглавляет генерал-майор Кирилл Буданов. Костяк подразделения составляют бывшие боевики "Азова"*, члены радикальных националистических движений и футбольные фанаты, офицеры ГУР МО Украины. Задачи нацподразделения "Кракен" позиционируются как диверсионно-разведывательные.
* Запрещенная в РФ и признанная террористической организация.
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КракенНовостипленныйстрельбамирные жителиРоссия (РФ)
 
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