Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков - 06.07.2023 Украина.ру
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Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков
Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков - 06.07.2023 Украина.ру
Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков
Проведенная Киевом медицинская реформа на Украине привела к тому, что в стране активнее заработал черный рынок наркотиков. Об этом рассказала главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь, передает 6 июля РИА Новости
2023-07-06T07:39
2023-07-06T07:39
медицинская реформа
новости
наркотики
украина
врач
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"С 2004 года на территории Украины программой развития ООН поддерживалась реализация проектов заместительной терапии (метод лечения опиатной наркомании, при котором пациенты принимают легальные наркотические препараты - ред.), в Киеве и Херсоне. С сентября 2005 года в рамках программы "Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине" пилотные проекты заместительной терапии начались также в других регионах: Крым, в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", - сказала Дихтярь.По ее словам, на протяжении 2006-2007 годов были созданы необходимые условия для расширения заместительной терапии в 26 регионах страны."Организаторами выступали "Фонд Уильяма Дж. Клинтона", Украинский институт исследований политики общественного здоровья, "Всеукраинская Сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" при совместной работе с министерством здравоохранения", - рассказала главврач.Дихтярь подчеркнула, что все эти нововведения при отсутствии должного контроля привели к росту числа наркоманов и появлению черного рынка наркотиков, а среди пациентов были те, кто сотрудничал с силовиками.По ее словам, правила заместительной терапии не выполнялись, а до так называемой реформы эта схема свободного оборота наркотических препаратов была невозможна.
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медицинская реформа, новости, наркотики, украина, врач
медицинская реформа, Новости, наркотики, Украина, врач

Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков

07:39 06.07.2023
 
© РИА Новости . Олег Золото / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Олег Золото
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Проведенная Киевом медицинская реформа на Украине привела к тому, что в стране активнее заработал черный рынок наркотиков. Об этом рассказала главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь, передает 6 июля РИА Новости
"С 2004 года на территории Украины программой развития ООН поддерживалась реализация проектов заместительной терапии (метод лечения опиатной наркомании, при котором пациенты принимают легальные наркотические препараты - ред.), в Киеве и Херсоне. С сентября 2005 года в рамках программы "Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине" пилотные проекты заместительной терапии начались также в других регионах: Крым, в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", - сказала Дихтярь.
По ее словам, на протяжении 2006-2007 годов были созданы необходимые условия для расширения заместительной терапии в 26 регионах страны.
"Организаторами выступали "Фонд Уильяма Дж. Клинтона", Украинский институт исследований политики общественного здоровья, "Всеукраинская Сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" при совместной работе с министерством здравоохранения", - рассказала главврач.
Дихтярь подчеркнула, что все эти нововведения при отсутствии должного контроля привели к росту числа наркоманов и появлению черного рынка наркотиков, а среди пациентов были те, кто сотрудничал с силовиками.

"Были наркоманы, которые сотрудничали с правоохранительными органами. Их все боялись, и было такое, когда они давили на других пациентов, чтобы те выпрашивали большую дозу, после чего она делилась сразу на выходе из лечебного учреждения. В дальнейшем наркотик продавался и использовался для внутривенного введения", - указала врач.

По ее словам, правила заместительной терапии не выполнялись, а до так называемой реформы эта схема свободного оборота наркотических препаратов была невозможна.
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