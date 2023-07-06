https://ukraina.ru/20230706/1047834936.html

Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков

Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков - 06.07.2023 Украина.ру

Врач объяснила, почему на Украине расширился черный рынок наркотиков

Проведенная Киевом медицинская реформа на Украине привела к тому, что в стране активнее заработал черный рынок наркотиков. Об этом рассказала главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь, передает 6 июля РИА Новости

2023-07-06T07:39

2023-07-06T07:39

2023-07-06T07:39

медицинская реформа

новости

наркотики

украина

врач

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"С 2004 года на территории Украины программой развития ООН поддерживалась реализация проектов заместительной терапии (метод лечения опиатной наркомании, при котором пациенты принимают легальные наркотические препараты - ред.), в Киеве и Херсоне. С сентября 2005 года в рамках программы "Преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине" пилотные проекты заместительной терапии начались также в других регионах: Крым, в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях", - сказала Дихтярь.По ее словам, на протяжении 2006-2007 годов были созданы необходимые условия для расширения заместительной терапии в 26 регионах страны."Организаторами выступали "Фонд Уильяма Дж. Клинтона", Украинский институт исследований политики общественного здоровья, "Всеукраинская Сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" при совместной работе с министерством здравоохранения", - рассказала главврач.Дихтярь подчеркнула, что все эти нововведения при отсутствии должного контроля привели к росту числа наркоманов и появлению черного рынка наркотиков, а среди пациентов были те, кто сотрудничал с силовиками.По ее словам, правила заместительной терапии не выполнялись, а до так называемой реформы эта схема свободного оборота наркотических препаратов была невозможна.

https://ukraina.ru/20200508/1027640464.html

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медицинская реформа, новости, наркотики, украина, врач